金納米粒子鼻噴霧安全地將鋰輸送至大腦

一組意大利研究人員開發出了一種鼻用噴霧劑，利用金納米粒子將鋰直接傳遞到大腦。這項新方法有望為治療雙相情感障礙、阿茲海默症及病毒性腦感染開闢更安全的治療途徑。鋰作為雙相情感障礙的可靠治療藥物，已經使用數十年，但口服鋰時可能會導致副作用，特別是對腎臟和甲狀腺的影響，因此開發一種能夠減少這些副作用的方式變得十分重要。

這項研究由位於羅馬的Cattolica大學及A. Gemelli IRCCS大學醫院基金會的教授們主導，目的是通過鼻用噴霧將鋰療法的安全性提高，直接將藥物傳遞到大腦。研究顯示，金納米粒子能夠穿過鼻腔直接運送鋰至大腦。教授Piacentini指出，這項技術的挑戰在於開發出一種設備，使得鋰的治療潛力得以發揮，同時避免產生不良影響，並能夠在特定位置釋放藥物，避免全身性給藉。

金作為一種惰性且對生物系統安全的材料，成為這種方法的核心。金納米粒子被包裹鋰並經過功能化處理，使其能夠進入細胞並釋放鋰，以滿足需求。教授Buonerba進一步解釋，金納米粒子是此類策略的最佳工具，它們可以與穀胱甘肽功能化，這不僅促進了易於進入細胞的聚集體形成，還允許鋰等分子或離子結合。一旦進入細胞，納米粒子會分解，釋放鋰的有效劑量，而不會對身體其他部位造成不必要的風險。

研究人員證實，通過鼻用方式給予負載鋰的金納米粒子（LiG-AuNPs），能夠抑制糖原合成酶激酶-3β（GSK-3β），而這種酶與多種腦部疾病有關，包括阿茲海默症和雙相情感障礙。對小鼠的測試顯示，這種治療能夠恢復因阿茲海默症引起的記憶喪失，且不會引發任何副作用。教授Claudio Grassi認為，這項技術可能會改變鋰類藥物的使用方式，因為口服鋰藥片需要通過血液到達大腦，從而可能對腎臟和甲狀腺等其他器官造成毒性影響。

這個裝置在臨床前研究中顯示出良好的效果，並已在意大利及國外申請專利。研究人員正在進行進一步的安全性測試並探索新的應用。教授Alfonso Grassi表示，這些納米粒子的合成非常簡單，這簡化了生產過程，從而降低了未來可能進入藥品市場的產品的製造成本。該項目獲得了美國阿茲海默症協會的資助以及Agostino Gemelli IRCCS大學醫院基金會的支持。如果未來的試驗確認其安全性，這種鼻用噴霧劑可能很快成為治療腦部疾病的更安全且更精確的重大進展。該研究結果已發表在《Advanced Materials》期刊上。

