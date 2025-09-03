金紫荊廣場變東門夜市？ 簡體字小販檔賣八寶粥 內地遊客：如回國內

灣仔金紫荊廣場出現大量簡體字露天小販攤檔，售賣旅遊用品、八寶粥、飲品及紀念品，有遊客及網民形容感覺是「秒回國內」，仿如到了深圳東門夜市一樣，更有人形容雜亂場景「烏煙瘴氣」。(小紅書)

作為香港地標之一的灣仔金紫荊廣場是內地旅客及觀光團必到景點，近日卻在內地社交平台小紅書引起討論爭議，因該處近日出現大量簡體字露天小販攤檔，售賣旅遊用品、八寶粥、飲品及紀念品，有遊客及網民形容感覺是「秒回國內」，仿如到了深圳東門夜市一樣，更有人形容雜亂場景「烏煙瘴氣」。

相片可見，金紫荊廣場範圍設有多個由太陽傘搭建的攤檔，傘上更有數字編號，相信是統一管理。攤檔以簡體字標示，售賣冰凍礦泉水、汽水、檸檬茶等樽裝飲料，亦有八寶粥這類內地大熱小食。另外還有電話卡、轉換插頭、數據線、移動電源，以及各式香港主題紀念品，接受電子支付並註明可收取人民幣，經營者多說普通話。

多名內地網民在小紅書反映，廣場現狀與預期中的香港形象大相逕庭。其中一人描述對金紫荊廣場的第一感受是「可能是除口岸之外唯一能看到簡體中文的地方」，感覺「秒回國內一個3A級旅遊景點的入口處」，甚至戲稱「懷疑是港人故意留這麼一塊地方以緩解內地人思鄉之情」。

內地網民驚訝「變到烏煙瘴氣」

不少內地網民對金紫荊廣場的變遷感到驚訝失望，嘆「亂七八糟，如內地露天夜市」、「怎麼香港會允許這樣擺攤在這個地方」、「原來已經變到烏煙瘴氣」、「再進化一下就跟深圳差不多了」、「我以為是東門」、「不敢相信眼睛，像內地街邊」；但亦有人認為攤檔有統一管理，可能合法經營。

會展管理公司稱保安無權驅趕

香港會議展覽中心（管理）有限公司向傳媒表示，金紫荊廣場與會展中心接壤處屬公眾地方，公司僅負責維持清潔和保安巡邏，保安無法合法驅趕或阻止攤販商業活動，管理公司會定期清潔巡查，並留意廣場的衛生及保安情況，必要時會報請政府相關部門介入跟進。



