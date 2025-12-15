金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。

綜合外媒報道，北韓官方周日公布的圖片顯示，金與正陪同金正恩出席一間醫院開幕活動時，右手拿着一部摺疊式手機。雖然照片中未能清楚看到品牌標誌，但外觀與中國品牌榮耀（Honor）旗下「Magic」系列十分相似，該系列被宣傳為「全球最薄的摺疊式智能手機」。

該系列其中一款 V3 型號售價約為 1,379 美元（約 10,750 元），遠超一般北韓民眾的負擔能力。分析人士指出，多數在國營產業工作的北韓人，每月收入一般不超過 3 美元（約 23 元）。

曾被拍到用 iPad 及 MacBook

金氏家族一向被指熱衷使用各類高端電子產品。過往多次官方場合中，金正恩曾被拍到使用蘋果公司的 iPad 及 MacBook 等裝置，並在前年一次導彈發射活動中，被發現使用摺疊式智能手機。

聯合國因應北韓核計劃實施的制裁，禁止向當地出口智能手機。不過，報道引述專門研究北韓市場的網站分析指，北韓本地智能手機市場近年迅速擴大，現時已出現超過十個不同品牌。