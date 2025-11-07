金融網紅周柏賢無牌提供投資意見 被判處監禁6周

金融網紅周柏賢無牌提供投資建議罪名成立。(資料圖片)

金融網紅周柏賢（前名周建希）無牌提供投資建議罪名成立，東區裁判法院今日（7日）判處其監禁6周，其亦須支付證監會的調查費用。

案情指，周柏賢於2021年4月16日至5月14日期間，透過Telegram帳號「Futu大股東」建立並管理群組「Futu真。財自Private Group」，向訂閱者提供證券分析及投資建議。周柏賢向訂閱者收取每月200美元或1560元費用，期間一共獲利43,680元。在關鍵時間內，周柏賢在該Telegram聊天群組內發布有關多隻證券的評論、推薦建議和目標價，並回應該Telegram聊天群組的付費訂戶就納斯達克上市證券的表現所提出的問題。

證監會法規執行部執行董事戴霖（Mr Michael Duignan）表示，證監會致力打擊金融網紅的違法行為。戴霖強調，當金融網紅在社交媒體及網上平台提供投資相關內容及意見的行為構成本應持牌才能進行的監管活動時，證監會將會毫不猶疑地向他們追究責任。

