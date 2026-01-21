金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

蜜餞金蠔食得多，但多數都是家庭版，因為只要金蠔夠肥美，一蒸一煎就可以上枱，簡單好吃。農曆新年除了食年糕、蘿蔔糕，想加點創意吃升級版蜜餞金蠔？不妨參考今次這蜜餞金蠔加強版的做法，原來只要花少少功夫，替金蠔先上味，再煮個特製醬汁一起炒，金蠔味道又會提升一個層次。

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

升級版蜜餞金蠔食譜

材料

金蠔(20頭)

麵粉(500克)

牛油(500克)

蜜糖(4茶匙)

豆瓣醬(2茶匙)

蒜蓉(2茶匙)

黑椒碎(3茶匙)

喼汁(2茶匙)

生抽(3茶匙)

老抽(少許)

醬汁

蠔油(少許)

片糖(少許)

伴碟

生菜、紅椒及蔥(各少許)

做法

1.金蠔和蠔豉(非常乾身)不同，金蠔以半乾濕為佳，也要漲卜卜，夠大隻厚肉。小貼士是金蠔解凍時切忌直接沖水，因為蠔的鮮味會大量流失，宜靠膠袋沖水，或只放在室溫鮮凍。

2.【金蠔上味】金蠔解凍後，以薑蔥開鑊。

3.加少許水、鹽、生抽、老抽、片糖，一起煮開做醬汁。

4.把金蠔浸煮至入味，需時約1小時，之後撈起，備用。

5.準備麵撈，以牛油開鑊。

6.加入麵粉，不停攪拌至勻稱糊狀。

7.大概以圖中的狀態，就可以撈起，備用。

8.【煮醬汁】同樣再以牛油起鑊，加黑椒碎。

9.加豆瓣醬，拌匀。

10.蜜糖宜於最後才加，因為糖份易焦，也能令蜜味流失減少。

11.加入之次準備好的麵撈。

12.少許生抽，老抽，醬汁就完成，撈起備用。

13.打好蛋汁，金蠔上粉，沾上蛋汁。

14.金蠔落鑊，用慢火煎，因為蠔搶火易燶。

15.金蠔面包上一層薄薄的蛋，就可以撈起，備用。

16.炒熱之前準備好的醬汁。

17.最後加上金蠔，快炒上汁，完成！

18.剪好伴碟的生菜，一塊一隻金蠔。

19.上碟，再加醬汁。

20.最後以紅椒絲，蔥絲點綴。

21.加了豆瓣醬的蜜汁更惹味，甜甜地帶少少辣口。



22.肥美金蠔啖啖肉，醬汁味濃，拿來伴飯一流。

