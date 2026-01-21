寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味
原來只要花少少功夫，替金蠔先上味，再煮個特製醬汁一起炒，金蠔味道又會提升一個層次，即睇內文：
蜜餞金蠔食得多，但多數都是家庭版，因為只要金蠔夠肥美，一蒸一煎就可以上枱，簡單好吃。農曆新年除了食年糕、蘿蔔糕，想加點創意吃升級版蜜餞金蠔？不妨參考今次這蜜餞金蠔加強版的做法，原來只要花少少功夫，替金蠔先上味，再煮個特製醬汁一起炒，金蠔味道又會提升一個層次。
升級版蜜餞金蠔食譜
材料
金蠔(20頭)
麵粉(500克)
牛油(500克)
蜜糖(4茶匙)
豆瓣醬(2茶匙)
蒜蓉(2茶匙)
黑椒碎(3茶匙)
喼汁(2茶匙)
生抽(3茶匙)
老抽(少許)
醬汁
蠔油(少許)
片糖(少許)
伴碟
生菜、紅椒及蔥(各少許)
做法
1.金蠔和蠔豉(非常乾身)不同，金蠔以半乾濕為佳，也要漲卜卜，夠大隻厚肉。小貼士是金蠔解凍時切忌直接沖水，因為蠔的鮮味會大量流失，宜靠膠袋沖水，或只放在室溫鮮凍。
2.【金蠔上味】金蠔解凍後，以薑蔥開鑊。
3.加少許水、鹽、生抽、老抽、片糖，一起煮開做醬汁。
4.把金蠔浸煮至入味，需時約1小時，之後撈起，備用。
5.準備麵撈，以牛油開鑊。
6.加入麵粉，不停攪拌至勻稱糊狀。
7.大概以圖中的狀態，就可以撈起，備用。
8.【煮醬汁】同樣再以牛油起鑊，加黑椒碎。
9.加豆瓣醬，拌匀。
10.蜜糖宜於最後才加，因為糖份易焦，也能令蜜味流失減少。
11.加入之次準備好的麵撈。
12.少許生抽，老抽，醬汁就完成，撈起備用。
13.打好蛋汁，金蠔上粉，沾上蛋汁。
14.金蠔落鑊，用慢火煎，因為蠔搶火易燶。
15.金蠔面包上一層薄薄的蛋，就可以撈起，備用。
16.炒熱之前準備好的醬汁。
17.最後加上金蠔，快炒上汁，完成！
18.剪好伴碟的生菜，一塊一隻金蠔。
19.上碟，再加醬汁。
20.最後以紅椒絲，蔥絲點綴。
21.加了豆瓣醬的蜜汁更惹味，甜甜地帶少少辣口。
22.肥美金蠔啖啖肉，醬汁味濃，拿來伴飯一流。
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
