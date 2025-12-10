金裕貞減肥甩肉8kg瘦出新高度！包包面都不見了，從嬰兒肥瘦成直角肩身型管理大法

AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。與朴寶劍一起拿「10週年傳奇CP獎」的金裕貞美出新高度！（Threads貼文）

近期從甜美可人兒一轉戲路演惡女的金裕貞，之前都是有可愛包包臉的甜姐兒，今次亮相頒獎禮，嬰兒肥都不見了，尖下巴以及直角肩都出現了，原來狠甩8kg的她也很自律地控制飲食，想要告別嬰兒肥的朋友，也許可以參考金裕貞的甩肉飲食大法！

金裕貞成功瘦身其中一個關鍵是從根源上調整了熱量攝取與消化方式，有效消除臉部和身體的水腫，讓輪廓更分明。

金裕貞瘦身方法1. 執行「雞胸肉奶昔」主食替代法

她曾分享過自己會自製「雞胸肉奶昔」來替代一餐。雖然聽起來有點挑戰味蕾，但它提供了極高的蛋白質和極低的碳水化合物。蛋白質能提供強烈的飽足感，有助於控制總熱量攝取，是減脂期的最佳主食替代品。

金裕貞瘦身方法2. 嚴格執行「清淡飲食」原則

嚴格控制鹽分和油分的攝取來減少水腫。高鹽飲食是導致「包包面」和身體水腫的最大元兇。她多吃水煮或清蒸的天然食物。還有多攝取纖維，進食蔬菜、水果等高纖維食物，有助於促進腸胃蠕動，排除體內毒素，加速新陳代謝。

至於直角肩的部分，也可以加入Pilates的行列，這也是很多女明星會用來修身的運動訓練。Pilates特別強調核心肌群的穩定和深層肌肉的訓練，長期練習能有效打開胸腔、強化背部肌肉，改善因長期低頭看手機或姿勢不良造成的圓肩（Hunchback）或高低肩問題。

圓肩正是造成斜方肌發達、「厚背」和脖子短粗的元兇。而想有「直角肩」的關鍵，在於斜方肌不能過度發達，而要讓鎖骨線條平直，背部線條緊實。而且站姿都會有影響，「企直個人」，拉直背部，走路時保持挺直、收腹，想像頭頂有一條線拉著你，這樣不只是訓練肩線，整個人的身形看起來都會更好看，比去做Gym更重要。

