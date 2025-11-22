金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！

▲ ELLE.com.hk

金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。

金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女

由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。

金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩

金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！

金裕貞來港出席活動

金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！

Photo Source: Calvin Klein

加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。

金裕貞護膚方法：着重清潔

金裕貞的皮膚細緻而幼嫩，原來她十分着重臉部清潔，平日會先把洗面奶搓至起泡，然後全臉清潔亦會在T字位加強按摩，徹底清潔皮膚以防粉刺生長。

金裕貞護膚方法：濕敷皮膚

想消腫同時保濕，不妨參考一下金裕貞的濕敷技巧！只需把化妝水沾濕化妝棉，再把化妝棉放進雪櫃，第二天便能使用這個冰凍化妝棉。

爽膚棉用法是甚麼？立即了解toner pad用法及推介！

這個護膚方法可以達至鎮靜、去水腫、收毛孔等多種功效！

金裕貞減肥及身材管理方法：因拍攝而學習武打動作

早前因《便利店新星》需要打鬥場面，所以金裕貞為劇集學習武術，一星期還要進行多次訓練，難怪在《便利店新星》已明顯纖瘦了！

金裕貞減肥及身材管理方法：以低熱量食品為主食

為了維持纖瘦身材，金裕貞在飲食方面亦十分節制，盡量避免高熱量食物，利用冬粉或低熱量的食品作為主食，不怕為身體帶來負擔同時也能健康地瘦身。

金裕貞減肥及身材管理方法：南瓜沙律

除了進食低熱量食品，金裕貞減肥期間也會吃南瓜沙律！南瓜沙律有各種營養及膳食纖維，而且亦能讓身體吸收適當的澱粉，金裕貞靠南瓜沙律成功減去幾公斤。

雖然南瓜沙律有助瘦身，但凡事適可而止，不能一日三餐也單靠南瓜沙律減肥，也要搭配不同健康食物以均衡營養。

金裕貞搭檔宋江《與惡魔有約》

《與惡魔有約》講述鄭九元(宋江飾)是一名完美且有魅力的惡魔，他擁有着超凡的能力，但某天他的超能力轉移至都到曦(金裕貞飾)身上，鄭九元為了奪回超能力而與都到曦假結婚，從而展開財閥繼承人與惡魔的故事。

與宋江戲外戲內也十分甜蜜

金裕貞與宋江在劇集內已經有不少令人心動的情節，他們在休息時間、線下訪問或活動的互動也十分甜蜜，在韓國及海外收獲了不少粉絲！

Photo Source: 《擁抱太陽的月亮》劇照

金裕貞4歲便出道

金裕貞4歲時因陪伴家姐參加比賽而獲得最受歡迎獎，更被星探發掘從而開啟她的演藝生涯，第一個作品就是拍攝廣告，在2004年已出演《DMZ 非武裝地帶》。

金裕貞12歲入圍百想大賞

金裕貞早在12歲飾演《擁抱太陽的月亮》許煙雨的少女時代，獲得MBC演技大賞「最佳童星獎」及入圍第48屆百想藝術大賞「電視部門最佳新人女演員獎」。

國民妹妹金裕貞

金裕貞憑藉可愛及清純的長相及性格，收獲了不少粉絲！加上她作為童星出身，大家從小便一直看着她長大，即使如今24歲也是大家心中的國民妹妹。

