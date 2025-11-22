44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。
金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女
由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。
金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩
金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！
金裕貞來港出席活動
金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！
Photo Source: Calvin Klein
Photo Source: Calvin Klein
加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。
金裕貞護膚方法：着重清潔
金裕貞的皮膚細緻而幼嫩，原來她十分着重臉部清潔，平日會先把洗面奶搓至起泡，然後全臉清潔亦會在T字位加強按摩，徹底清潔皮膚以防粉刺生長。
金裕貞護膚方法：濕敷皮膚
想消腫同時保濕，不妨參考一下金裕貞的濕敷技巧！只需把化妝水沾濕化妝棉，再把化妝棉放進雪櫃，第二天便能使用這個冰凍化妝棉。
爽膚棉用法是甚麼？立即了解toner pad用法及推介！
這個護膚方法可以達至鎮靜、去水腫、收毛孔等多種功效！
金裕貞減肥及身材管理方法：因拍攝而學習武打動作
早前因《便利店新星》需要打鬥場面，所以金裕貞為劇集學習武術，一星期還要進行多次訓練，難怪在《便利店新星》已明顯纖瘦了！
金裕貞減肥及身材管理方法：以低熱量食品為主食
為了維持纖瘦身材，金裕貞在飲食方面亦十分節制，盡量避免高熱量食物，利用冬粉或低熱量的食品作為主食，不怕為身體帶來負擔同時也能健康地瘦身。
金裕貞減肥及身材管理方法：南瓜沙律
除了進食低熱量食品，金裕貞減肥期間也會吃南瓜沙律！南瓜沙律有各種營養及膳食纖維，而且亦能讓身體吸收適當的澱粉，金裕貞靠南瓜沙律成功減去幾公斤。
雖然南瓜沙律有助瘦身，但凡事適可而止，不能一日三餐也單靠南瓜沙律減肥，也要搭配不同健康食物以均衡營養。
金裕貞搭檔宋江《與惡魔有約》
《與惡魔有約》講述鄭九元(宋江飾)是一名完美且有魅力的惡魔，他擁有着超凡的能力，但某天他的超能力轉移至都到曦(金裕貞飾)身上，鄭九元為了奪回超能力而與都到曦假結婚，從而展開財閥繼承人與惡魔的故事。
與宋江戲外戲內也十分甜蜜
金裕貞與宋江在劇集內已經有不少令人心動的情節，他們在休息時間、線下訪問或活動的互動也十分甜蜜，在韓國及海外收獲了不少粉絲！
Photo Source: 《擁抱太陽的月亮》劇照
Photo Source: 《擁抱太陽的月亮》劇照
金裕貞4歲便出道
金裕貞4歲時因陪伴家姐參加比賽而獲得最受歡迎獎，更被星探發掘從而開啟她的演藝生涯，第一個作品就是拍攝廣告，在2004年已出演《DMZ 非武裝地帶》。
金裕貞12歲入圍百想大賞
金裕貞早在12歲飾演《擁抱太陽的月亮》許煙雨的少女時代，獲得MBC演技大賞「最佳童星獎」及入圍第48屆百想藝術大賞「電視部門最佳新人女演員獎」。
國民妹妹金裕貞
金裕貞憑藉可愛及清純的長相及性格，收獲了不少粉絲！加上她作為童星出身，大家從小便一直看着她長大，即使如今24歲也是大家心中的國民妹妹。
推薦閱讀:
➤ 宋江入伍後厚實肌肉再升級！為劇增重7kg狂操肌肉宋江運動健身方法公開！
➤ 李聖經《阿拉丁》音樂劇茉莉公主造型曝光！大曬美腿螞蟻腰李聖經減肥餐單及美腿養成方法公開！
➤ 《致我的解離》申惠善演雙重人格女主播演技大爆發！申惠善減肥方法公開靠輕斷食出道以來維持49kg！
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，屬「樂壇新人」的Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 7 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 9 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
奪金馬影后！范冰冰後台視訊簽收獎座爆哭
[NOWnews今日新聞]中國女星范冰冰昨（22）日晚間以馬來西亞懸疑電影《地母》，拿下第62屆金馬獎的「最佳女主角」，成功封后，但因范冰冰工作無法調整，錯失親自領獎的機會，由導演張吉安上台代領，並連...今日新聞 娛樂 ・ 10 小時前
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
巴西前總統波索納洛遭拘留結束軟禁 法官稱憂利用守夜活動脫逃
（法新社巴西利亞22日電） 巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。現年70歲的波索納洛曾在2019年至2022年間領導巴西，自今年8月起就被軟禁，並被限制在首都巴西利亞的一棟高檔公寓。法新社 ・ 19 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 5 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩
[NOWnews今日新聞]女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天...今日新聞 娛樂 ・ 10 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
古亞操練輕傷 上陣對拖肥成疑
【Now Sports】曼聯陣中又多一名傷員，古亞在周六的操練中意外受傷，令阿摩廉的點兵變得更為困難。古亞（Matheus Cunha）原本計劃在周六晚上出席曼徹斯特區一個城鎮的聖誕燈飾亮燈儀式，但這位26歲的球員最終沒有現身，主辦單位亦在社交網上確認了他的傷情：「不幸的是，古亞今日在訓練中發生意外，因為醫護原因將無法參加今晚的聖誕亮燈儀式。」主帥阿摩廉（Ruben Amorim）亦在周五的賽前記者會上表示：「他將缺陣幾星期，但並不嚴重。只是我們必須小心，即使他的情況正在好轉當中。」但這個消息仍然令曼聯球迷感到擔憂，因為錫斯高、哈利麥佳亞、明奈都缺席周五操練課。不幸中的大幸是，ESPN指古亞只是輕度撞傷，對愛華頓的比賽成疑，能否上陣仍要待周一晚上進行評估。今季古亞為曼聯踢過11場比賽僅攻入1球，雖然入球不多，這位巴西國腳在阿摩廉的進攻系統中仍然非常關鍵，尤其與新加盟的安保姆有不俗默契。曼聯要到周中才有比賽，此刻他們在英超排第10，而且近5場聯賽中保持不敗，只要今仗擊敗對手，甚至有機會殺入前4。now.com 體育 ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名姓林(73歲)男子於港鐵尖東站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理。警員經初步調查相信，事件沒有可疑，列作「有人意外受傷」處理。on.cc 東網 ・ 16 小時前
香港文化節︱北角油街辦非遺市集 傳承龍鬚糖、繡花鞋等工藝︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港文化節於本週末北角油街實現舉辦「非物質文化遺產市集 2025」，以「自然啟迪 工藝傳香」為主題，設有表演節目、體驗工作坊、非遺食品製作示範及遊戲攤位等，免費予公眾參與。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
台灣金馬獎：中國明星范冰冰的福地還是禁地？大熱《地母》能助「范爺」回歸嗎？
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 華人影壇盛事，第62屆台灣電影金馬獎周六（11月22日）舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。 前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音，素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作，並以多重語言演繹角色，演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點，「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前