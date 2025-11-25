金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場

（圖／金裕貞IG）

韓劇《親愛的X》近期好評一路狂飆，不只劇情”狗血得有質感”、角色魅力滿點，更因金裕貞罕見突破形象、火辣化身心機惡女「白雅珍」而掀起網路熱議。她在劇中手段狠辣、心思縝密，撕掉國民妹妹形象，演技成熟度大進化，小編追劇邊驚嘆！

（圖／金裕貞IG）



其實不只戲裡轉變驚人，戲外私服穿搭更能看出金裕貞從鄰家甜妹蛻變成時髦、自信又帶點優雅的成熟女人味。風格不只俐落、還兼具時尚氣場與高級配色，以下就來解析金裕貞的5大私服技巧！

金裕貞的私服穿搭：大地色西裝外套、溫柔與氣場一次GET

金裕貞非常擅長用寬鬆版型的大地色西裝外套做造型、配色讓整體瞬間變年輕，不管是毛呢版、麂皮版，都能穿出高級暖感！

（圖／金裕貞IG）





她的心機搭配也很值得學：內搭粉紫色洋裝、溫柔度＋1，內搭格紋上衣打造文青氣質，穿上寶寶藍上衣、清新亮度飆滿分～

（圖／金裕貞IG）





金裕貞的私服穿搭：黑色皮衣、甜妹的帥氣開關

金裕貞的皮衣造型超值得參考！她會把黑色皮衣搭配嬰兒粉上衣形成甜酷對比，再用高腰皮褲拉長比例。粉色提亮臉部、皮衣增添氣勢，是一秒從柔到帥的轉換公式。

（圖／金裕貞IG）





金裕貞的私服穿搭：咖啡色大衣、成熟女人味最強戰衣

這套深咖啡色大衣，金裕貞搭配深灰針織上衣、黑色長褲，以及深紫色圍巾點綴，色調低飽和又和諧，完全是「高級感不費力」的典範。穿起來特別有知性魅力，超適合秋冬風格借鑑。

（圖／金裕貞IG）

金裕貞的私服穿搭：藍色小香風短版外套、甜美升級的關鍵

短版剪裁＋小香風毛呢材質，打造修長比例與精緻小姊姊感。金裕貞把藍色小香風短外套搭配白色洋裝，整個人瞬間發光，是約會、拍照的滿分組合。

（圖／金裕貞IG）





金裕貞的私服穿搭技巧：酒紅燈心絨套裝、高級復古風

這套酒紅色＋燈心絨材質，溫暖中帶復古，看起來超大氣。金裕貞內搭黑色大U領上衣，性感度提升卻不過頭，展現「成熟但不老氣」的完美示範。

（圖／金裕貞IG）





