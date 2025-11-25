張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場
韓劇《親愛的X》近期好評一路狂飆，不只劇情”狗血得有質感”、角色魅力滿點，更因金裕貞罕見突破形象、火辣化身心機惡女「白雅珍」而掀起網路熱議。她在劇中手段狠辣、心思縝密，撕掉國民妹妹形象，演技成熟度大進化，小編追劇邊驚嘆！
其實不只戲裡轉變驚人，戲外私服穿搭更能看出金裕貞從鄰家甜妹蛻變成時髦、自信又帶點優雅的成熟女人味。風格不只俐落、還兼具時尚氣場與高級配色，以下就來解析金裕貞的5大私服技巧！
金裕貞的私服穿搭：大地色西裝外套、溫柔與氣場一次GET
金裕貞非常擅長用寬鬆版型的大地色西裝外套做造型、配色讓整體瞬間變年輕，不管是毛呢版、麂皮版，都能穿出高級暖感！
她的心機搭配也很值得學：內搭粉紫色洋裝、溫柔度＋1，內搭格紋上衣打造文青氣質，穿上寶寶藍上衣、清新亮度飆滿分～
金裕貞的私服穿搭：黑色皮衣、甜妹的帥氣開關
金裕貞的皮衣造型超值得參考！她會把黑色皮衣搭配嬰兒粉上衣形成甜酷對比，再用高腰皮褲拉長比例。粉色提亮臉部、皮衣增添氣勢，是一秒從柔到帥的轉換公式。
金裕貞的私服穿搭：咖啡色大衣、成熟女人味最強戰衣
這套深咖啡色大衣，金裕貞搭配深灰針織上衣、黑色長褲，以及深紫色圍巾點綴，色調低飽和又和諧，完全是「高級感不費力」的典範。穿起來特別有知性魅力，超適合秋冬風格借鑑。
金裕貞的私服穿搭：藍色小香風短版外套、甜美升級的關鍵
短版剪裁＋小香風毛呢材質，打造修長比例與精緻小姊姊感。金裕貞把藍色小香風短外套搭配白色洋裝，整個人瞬間發光，是約會、拍照的滿分組合。
金裕貞的私服穿搭技巧：酒紅燈心絨套裝、高級復古風
這套酒紅色＋燈心絨材質，溫暖中帶復古，看起來超大氣。金裕貞內搭黑色大U領上衣，性感度提升卻不過頭，展現「成熟但不老氣」的完美示範。
看更多 CTWANT 文章
普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手
温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看
林依晨藍紫禮服化身超仙美人魚！金馬獎紅毯7美：楊千霈、蔡淑臻、方郁婷…桂綸鎂透膚禮服性感爆表
其他人也在看
Longchamp爆紅「幸運曲奇」手袋來襲！2026春夏新袋速遞，6款話題新作推介
Longchamp 近年愈來愈擅長把日常靈感帶入手袋之中，而 2026 春夏系列「Slide in Style」亦承接這份法式輕盈浪漫，把熟悉的設計重新整理，並加入更貼近日常的細節。當中最受注目的，必然是被稱為「幸運曲奇袋」的 Le Roseau 手拿包；俐落造型與質感，再次成為熱話。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。Yahoo Style HK ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 1 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 1 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 5 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 6 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港樓要爆升85% 先缺條件係港元跌足六年？
中原創辦人施永青再有驚人預言，他撰文指港樓確認見底回升，可望連升六年。施永青預言當然有其理論基礎，而某程度上更是用市場願景力撐聯繫匯率制度。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
芷珊再約王嘉爾 ｜ 王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作
直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 21 小時前
曼聯敗陣阿摩廉沮喪：水準下降了
【Now Sports】曼聯周一在英超明明多踢對手一人，仍主場以0:1不敵愛華頓，領隊阿摩廉賽後直言沮喪不已。阿摩廉賽後說：「我實在感到懊惱，一如任何其他支持曼聯的人。我們該為比賽初段的表現，以及未能理解如何在面對人家少踢一人情況下作賽感到懊惱。對手值得獲勝。我們下半場有很多透過傳中與二次埋門的機會，但缺乏質素與決策能力。愛華頓是更出色的一隊。」今仗是這名葡萄牙籍主帥領軍出賽1周年，而球隊賽前5場不敗，結果在多踢一人情況下落敗，難免令人失望，他亦為敗陣感到意外。 「我知道我們還有很多工作要做，但實在為如何處理比賽感到很沮喪。」他續說：「我們的水準下降了。」now.com 體育 ・ 7 小時前
華爾街「影子戰爭」曝光！摩通暗中狙擊比特幣 美財政部密謀從Fed手中奪回貨幣主權
過去數月，政治、市場與媒體領域逐漸浮現特殊模式，零散的頭條新聞開始相互關聯，市場異常現像不再像偶然發生，機構行為者展現出不同尋常的侵略性，更深層的動盪正悄然醞釀。專家認為，這一切絕非正常的貨幣週期，不是傳統黨派之爭，也不是所謂的「市場波動」，而是兩種貨幣體系之間的直接對抗。鉅亨網 ・ 6 小時前