金賽綸家人再公開「交往證據」 反擊被金秀賢指控捏造

【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底，金秀賢多次澄清是在女方於2019年夏天成年後才開始拍拖1年多，他其後向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟。

金賽綸的家人再次公開有關她與金秀賢交往時間爭議的證據，強烈駁斥金秀賢代表律師指控他們「捏造事實」的說法。金賽綸家屬的代表律師事務所今日發表聲明稱：「有人質疑之前公開的雙方短訊對話內容，另一方可能並非金秀賢。為了平息爭議，我們將公開補充數據。」

家屬公開的證據聲稱是兩人於2018年6月20日在男方家中約會，一起吃雞肉燉鍋，現場拍攝的照片和KakaoTalk聊天記錄。

