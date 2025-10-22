專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
金銀價格連日下跌
（法新社香港22日電） 金價和銀價今天連續第2天下挫，結束近期強勁漲勢。
金價自今年初以來一路飆升，累計漲幅超過60%，數度刷新歷史新高，觀察人士認為可能很快觸及每盎司5000美元。
這波漲勢受多重因素推動，包括美元走弱、預期將降息、公債殖利率下降以及央行購入。
全球經濟前景的不確定性也增強了黃金避險資產的吸引力，而投資人害怕錯過行情的心理同樣推波助瀾。
然而昨天買盤出現逆轉，金價一度暴跌6%，今天在亞洲市場續跌，主因是獲利了結、投資人期待中美緊張局勢緩解以及美元走強。
金價今天一度跌至每盎司4000美元，從昨天4381.51美元歷史高點大幅回落。銀價同樣隨著金價回檔而大跌。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「黃金氣勢如虹的衝鋒終於遇到地心引力。過去幾個月投資人單邊看多、資金不斷湧入，如今黃金的波動甚至超過股市，令人聯想到疫情期間的瘋狂脈動。」
不過他也說，黃金可能仍將受到投資人的青睞，「表面之下，對保險的結構性需求依然存在」。
他說：「各國央行仍將持續增持黃金儲備，投資人依然對法定貨幣信用的持久性存疑，貨幣體系則持續受到債務與扭曲現象影響而膨脹。」
