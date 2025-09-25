金鐘國低調完婚被《Running Man》成員人情數目嚇親 「簡樸婚禮」被笑：最長的婚禮

金鐘國低調完婚《 Running Man 》被成員人情數目嚇親 「簡樸婚禮」被笑：最長的婚禮

韓國藝人金鐘國早前突發宣布結婚，早前亦已低調完婚，僅邀請相熟朋友及親人。日前播出一集《Running Man》，成員們公開金鐘國婚禮細節，更搞笑爆出成員人情數目差距。

日前播出一集《Running Man》，成員們分享錄製前三日金鐘國舉行婚禮的趣事，劉在錫先爆料錄製前，金鐘國見到梁世燦和崔丹尼爾後：「你們幹什麼？怎麼包這麼多？」，對自己也一樣說：「你都幫我主持了，幹嘛給那麼多？」可是對池錫辰卻只是平淡地說了謝謝，隨即引發全場大爆笑，節目組更隨即公開當時錄音。

廣告 廣告

爆出成員人情差距

對此，池錫辰大喊冤枉：「這是我人生中包最多的一次了！只是梁世燦跟崔丹尼爾太誇張！」不過，金鐘國亦為池錫辰平反：「 錫辰哥也包了很多啦！只是另外三個人實在太多，更直言「婚禮上有這些親近的人陪伴，真的很感謝！」

最新一集《Running Man》成員分享婚禮趣事

另外，當金鐘國提到自己的婚禮非常簡樸後，成只們紛紛表示不滿。哈哈直指：「你的婚禮那裡簡單！足足辦了一個半小時！」智孝亦透露：「我回到家都九點了！」 池錫辰更指：「是我參加過最久的婚禮！」金鐘國就搞笑回應：「當然要！我付了很多錢！」