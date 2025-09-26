金鐘國新婚三周放閃：朝早見到老婆洗碗好可愛！

【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的人氣主持金鐘國，本月初與圈外女友低調結婚，他一直未有透露老婆的身份，但最近亮相節目卻頻頻放閃。

近日他錄影的綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》於昨日播出，他在節目中繼續放閃，表示結婚前被好友虧他太節儉，沒想到，妻子同樣也是節省之人，與他天作之合，他透露「我沒特別嗌她這樣做，但妻子用過的濕紙巾會洗過曬乾，再用一次。」他又難掩幸福之情，甜絲絲表示：「早上看到老婆洗碗的模樣，真的很可愛。」妻子還會反問他：「是我水開得太大嗎？」展現兩夫妻日常的甜蜜生活。

