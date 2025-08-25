金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊

【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉

行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時，向成員親口宣布婚訊的場面，完整內容將於本周日播出。

金鐘國在錄影開場前，分別把成員叫到身邊，悄悄告訴他們結婚的好消息，成員們隨即驚呼：「真的嗎？不是開玩笑吧？」宋智孝眼紅紅回應：「我真的感動到喊！」到正式開場時，大家仍顯得難以置信，紛紛表示：「到現在還不敢相信！太不可思議！」金鐘國則對住鏡頭宣布：「我真的要結婚了，會努力好好生活！」全場鼓掌！池石鎮也表示：「我也是今天才知道。」並打趣說：「你這性格要是早一點出生，肯定就是獨立軍，嘴巴這麼緊，到最後一刻才說，簡直是獨立戰士！」

金鐘國在公布婚訊前，已錄影了主持人李詩安的短片節目《THE ZAAL》，並於近日播出。婚期將近的他明顯心情勁靚，主持人李詩安提到他之前在首爾豪擲62億韓圜（約3,500萬港元）購入大樓一事，金鐘國即澄清說：「不是大樓，只是買了屋，我絕對不是為了投資，而是自住。」他大方稱沒有貸款，而是全額支持，因為不想付利息，並直言：「沒甚麼好羨慕，因為我沒有理財技巧，這輩子也沒有財運，所以靠的都是努力工作存錢，但我不建議大家像我這樣，還是推薦大家聰明理財。」

