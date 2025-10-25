梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
金鐘巴士站男子被點錯相捱斬 3男子落網追緝2主腦
【on.cc東網專訊】本周三(22日)晚上10時許，一名姓許(20歲)男子在金鐘巴士站等車期間，被人突然從後推倒及用利刀襲擊，一名同黨於附近用手機拍攝整個行兇過程。在施襲後，兩人往灣仔方向逃離現場。警員在兩名兇徒的逃走路線進行搜證，檢獲一把長約15厘米的鎅刀，相信是犯案的利器。受害人分別手及背部多處中刀，目前仍然留醫，情況穩定。
警員翻查現場一帶「天眼」及包括「銳眼」計劃下的閉路電視系統，迅速鎖定該名刀手及同黨身份。翌日(23日)警員於觀塘拘捕一名姓劉(19歲)本地男子，並在其身上檢獲5包共約25克懷疑氯胺酮，他涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害」及「藏毒」被捕；另外，人員在深水埗拘捕一名姓吳(18歲)本地男子，涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害」。警員亦在兩名被捕人的住所內檢獲他們懷疑犯案時的衣物及2部手提電話。
經調查後相信，該兩名被捕人是受聘於另一名本地男子指使犯案，警員亦在同日在紅磡區拘捕一名姓張(27歲)本地男子，並在其住所內檢獲小量懷疑可卡因、小量懷疑大麻糖、小量懷疑大麻煙及一個懷疑含有大麻油的煙彈。他涉嫌「串謀意圖造成身體嚴重傷害」及「藏毒」被捕。
據悉，三名被捕男子均有黑幫背景，現正被扣留調查，將會稍後被暫控相關的罪行，案件將會於下星期一(27日)早上在東區裁判法院提堂。調查相信事件源自金錢糾紛，而受害人是因相貌及身形與襲擊目標人士相似而被點錯相，因而受到襲擊。案件仍在調查中，執法部門已鎖定兩名人士，相信是幕後的主腦，正設法追緝歸案。
