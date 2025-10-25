金鐘巴士站20歲男子被點錯相遇襲，警方拘捕3名黑幫

金鐘巴士總站在本周三發生襲擊案，警方已拘捕3名有黑社會背景的男子，調查顯示案件涉及買兇傷人，但「點錯相」傷及案中事主。

案件發生於本周三晚上10時，警方接報指一名20歲中國籍男子在巴士站候車期間，突然被人從後推倒，用利刀襲擊，附近有另一名男子用手機拍攝行兇過程。施襲後，2人往灣仔方向逃離現場。受害人的手及背部多處中刀。傷者目前仍然留醫，情況穩定。



案發後，警方循2名被捕人的逃走路線進行大規模搜索，尋回行兇利器。案發1日後，警方在觀塘及深水埗區拘捕2名分別18及19歲的中國籍男子，罪名為「意圖造成身體嚴重傷害罪」。人員亦於該刀手身上搜出5包懷疑氯胺酮，並以「藏毒」罪將其拘捕。

調查期間，警方得知2名被捕人是受聘於另一名本地男子指使犯案，警員隨後於紅磡區拘捕該名27歲本地男子，罪名為「串謀意圖造成身體嚴重傷害罪」，並在住所內檢獲少量懷疑可卡因，大麻糖，大麻煙及含有懷疑大麻油的煙彈。.

因金錢糾紛買兇傷人

警方調查相信受害人是因為被錯認成另一人而遭受襲擊。拘捕行動依然進行中，警方正通緝2名幕後主腦，調查顯示因為金錢糾紛而買兇傷人。



