金鐘摃龜！嚴藝文喊拍鍾欣凌與黃迪揚前傳

▲嚴藝文（如圖）因《影后》演員鍾欣凌、黃迪揚沒得金鐘獎，喊話拍他們的胖姐跟壁虎前傳，霸氣表示：「讓他們兩個得獎」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在昨（18）日晚間完美落幕，《影后》狂拿5項大獎，堪稱本屆最大贏家。但在劇中有精彩演出，飾演壁虎的黃迪揚雙料入圍卻沒能拿獎，導演嚴藝文在受訪時也透露感到很遺憾，還放話要拍壁虎跟胖姐前傳，讓今晚錯失獎項的黃迪揚跟鍾欣凌都拿獎。

《影后》在金鐘獎奪下「戲劇節目獎」、「戲劇節目女主角獎」、「戲劇節目導演獎」、「戲劇節目女配角獎」、「最具人氣戲劇節目獎」等5項大獎，劇組演員，包含沒能入圍的陳庭妮、詹懷雲都一同出席慶功宴。而在受訪時，嚴藝文也坦言最大的遺憾是黃迪揚，「誰可以比我們黃迪揚演的好？我廣告的時候有去安慰他一下」。

▲《影后》演員一起出席慶功宴，嚴藝文（上排右3）透露想拍鍾欣凌（右1）跟黃迪揚（下排右2）前傳。（圖／NOWNEWS攝影中心）

嚴藝文喊拍胖姐壁虎前傳 遭黃迪揚虧：都沒得獎

嚴藝文還喊話要拍《影后》前傳，由鍾欣凌飾演的胖姐跟黃迪揚飾演的壁虎主演，被黃迪揚虧剛好都是沒得獎的人，嚴藝文則霸氣喊：「讓你們兩個得獎」。而黃迪揚這次金鐘獎不只擔任紅毯主持，還以《影后》及《選物家》入圍「戲劇節目男配角獎」與「迷你劇集（電視電影）男主角獎」雙料入圍，但都沒能獲獎，他也幽默自嘲：「瞬間變雙料摃龜、跌落神壇」，還表示要畫兩隻烏龜在臉上。

黃迪揚在《影后》中飾演經紀人壁虎，精準地演出了經紀人工作的辛酸與角色的機靈圓滑，成功描繪出在演藝圈中，為藝人付出一切卻忽略自我的經紀人形象，但最後輸給以《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍的楊一展，沒能拿下男配角獎。而黃迪揚也透露周邊人比自己都希望他拿獎，讓他感動表示：「好像已經得獎了，大家的祝福都把我圍住」。

鍾欣凌敗給同劇曾莞婷 演技被讚是真正的影后

而另一位錯失獎項的演員鍾欣凌，則是敗給同劇演員曾莞婷，兩人皆入圍「戲劇節目女配角獎」，但最終由曾莞婷拿下。鍾欣凌在劇中飾演經紀人胖姐，將一個不被看好卻極具韌性的配角演得有血有淚，完美展現出經紀人對新人的提攜與關懷，以及在被背叛後的無奈與心酸，精湛演出雖未能得獎，但已成功獲得觀眾肯定，大讚她是真正的影后。

