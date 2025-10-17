金鐘獎小S復出向大S道出心底話：你不在的人生真的很辛苦

第60屆金鐘獎今日（17日）進行節目類頒獎，請來了Lulu擔任典禮主持人。當然最大的話題是小S復出，並跟蔡康永一起頒獎。雖然她沒有走紅毯也沒坐在台下觀禮，但就在蔡康永的陪同下登場頒獎。

她先說自己今晚出席原因：「我和我姊是世上最了解彼此的人，所以她一定想我在這裡出現，讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在，媽。」她續指：「現在心還是空空的，還是很想打電話給大S。」但因為家人朋友的支持才能站在這。

最後被問到想跟大S說的話，她：「我說的話太長，你們可能會反白眼，我就唱首歌表達。」並唱出大S填詞的〈姊妹情深〉：

「徐熙媛 徐熙娣 最親愛的姊妹

不怕苦 不怕難 緊握了雙手

未來要走的路 也許會有些辛苦

我們絕不能回頭 往前走」

最後她講：「姊，雖然你不在的人生真的很辛苦，但我都會往前走的，I Love You。」