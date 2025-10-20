金鐘獎最感人瞬間！小S哭著上台「把大S帶在身邊」 得獎獻給媽媽：填補她心裡的洞

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間在台北流行音樂中心登場，壓軸的「綜藝節目主持人獎」由小S（徐熙娣）與派翠克（柳柏丞）以《小姐不熙娣》奪下。兩人上台時激動落淚，小S哽咽將獎項獻給媽媽，也不忘向天上的姊姊大S（徐熙媛）喊話：「姊，妳真的很罩！」
這場勝利對小S意義格外不同。今年初因姊姊驟逝而停工療傷的她，睽違8個月首度公開亮相，身穿一襲黑色平口禮服，神情沈穩優雅。她特別佩戴一條藏著思念的項鍊，「我姊在這，一直陪著我」，更在後頸刺上大S名字中的「媛」字，由好友范曉萱陪伴完成，象徵姊妹情深永不消失。
頒獎過程充滿戲劇性與溫馨氛圍。典禮上，頒獎嘉賓蔡康永獨自先出場，感性說道：「我最好的搭檔小S，在失去大S之後，沉寂了很長一段時間。」話音剛落，ASOS的〈十分鐘的戀愛〉響起，小S這才從舞台後方緩緩走出，邊走邊哭，全場觀眾報以熱烈掌聲。這場「康熙合體」成為典禮最動人的一幕。
巧合的是，這個獎項最後由小S「自己頒給自己」。蔡康永打開信封後，意味深長地問台下：「你們懂我的眼神嗎？」隨即把信封交給小S，讓她親自宣布。一看到名字，她激動顫抖，大喊：「派翠克，我們做到了！」兩人相擁而泣，全場歡聲雷動。
小S致詞時含淚望向天空：「姊，謝謝妳，但抱歉這個獎我沒有要獻給妳，我要獻給我媽。」她哽咽解釋：「我媽說她心裡有個很大的洞，如果我今天得獎，或許那個洞能被填滿一點。」真摯告白令全場動容。但她隨後也不改搞笑一面，對派翠克開玩笑說：「你很棒，就這樣。」頓時讓觀眾又哭又笑。
派翠克則紅著眼眶回憶，11年前曾上小S節目被問「夢想是什麼」，當時他不像其他人一樣說要唱歌、跳舞或演戲，而是說自己想成為一個主持人，如今他與當年的主持人一起拿下金鐘，忍不住感性道：「謝謝妳一直相信我，也謝謝大S姐姐帶給這世界的美好，讓我們相遇。」兩人並宣布將把獎金全數捐給花蓮，為社會盡一份心。
典禮後，小S在後台坦言得獎出乎意料，「我姊真的很罩，她大概在天上交了很多法力高強的朋友。」她透露不走紅毯，是希望沉澱情緒，「我想讓大家看到一個OK的小S，讓大家放心。」被問到何時回歸主持？她說暫不給自己壓力，但這晚的穩健表現，讓她笑著鬆口：「也許再出來主持，沒我想像中那麼可怕了。」
小S首發文悼大S「珊…我得振作起來了，因為媽媽真的好想妳」 1個請求讓網友都鼻酸
