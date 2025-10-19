金鐘男星錢包被偷！慘丟1萬5嘆：沒錢修祖墳

▲《星空下的黑潮島嶼》演員劉承恩（左1）分享最近錢包被偷了，現金一萬五被偷光，心酸自嘲「沒錢修祖墳了。」（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 迷你劇集《星空下的黑潮島嶼》昨（18）晚戲劇類金鐘獎中拿下戲劇類大獎，為本屆典禮最大贏家，《星空下的黑潮島嶼》在活動結束後，參加了公廣集團的慶功宴，接受訪問時演員之一的劉承恩透露最近自己的錢包被偷了，找了兩個小時後才在垃圾桶發現錢包遺體，然而裡面的現金一萬五卻被偷光，讓他心酸自嘲「沒錢修祖墳了。」

《星空下的黑潮島嶼》拿6大獎 演員與有榮焉

《星空下的黑潮島嶼》獲得本屆金鐘獎「戲劇節目燈光獎」、「攝影獎」、「造型設計獎」、「美術設計獎」、「視覺特效獎」與「戲劇原創歌曲獎」6項技術類大獎，作品在美術、燈光、鏡頭語言等層面獲高度評價，評審更讚嘆「技術與情感完美融合」，是本屆最具國際水準的影集之一。

雖然參與演出的演員們並沒有獲獎回家，不過他們依然為劇組獲得許多大獎感到開心，黃河開心直呼：「跟18年前參加金鐘時很不一樣。」而從舞台劇轉行成為幕前演員的劉承恩，則表示自己的心情從黑暗轉為開心，他透露自己前幾天在北車吃飯時錢包被偷了，猛找了2個小時才在垃圾桶發現，結果裡面的現金1萬5全被拿走，錢包還被捅了一個大洞，讓他直呼：「那是要修祖墳的錢」，不過還好同劇演員吳念軒打電話來安慰自己，心情才慢慢平復。

▲《星空下的黑潮島嶼》獲得金鐘獎6項大獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

《星空下的黑潮島嶼》由導演洪伯豪執導、金鐘編劇呂蒔媛操刀劇本，以白色恐怖時期綠島「新生訓導處」為背景，描繪一群被流放的政治犯如何在絕境中，透過醫療、教育與農業重拾人性與希望。劇組歷時兩年籌備、實景拍攝逾百天，洪伯豪曾表示：「希望每個鏡頭都能讓觀眾感受到歷史的溫度。」劇集開播後深受各界好評，亦被視為台灣影視史上的重要里程碑。

