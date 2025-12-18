瑪麗醫院。（資料圖片）

金鐘遠東金融中心發生工業意外。

今日（18日）下午1時43分，一名30餘歲男工於金鐘夏愨道16號遠東金融中心電梯槽開工時，遭電纜擊中，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。警方正在調查事件起因，將案列作「工業意外有人受傷」跟進。

現場可見，升降機被圍板圍封，圍板寫上「升降機優化工程進行中」、「升降機暫時使用」；有告示板指因客𨋢正進几優化工程2須暫停使用至2026年1月。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/金鐘遠東金融中心男工遭電纜擊中-昏迷送院搶救/629212?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral