金鐘道 統一中心 運輸署香港牌照事務處

粵車南下政策實施後，位於金鐘的運輸署香港牌照事務處連日有數十人通宵排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日籌。運輸署指，由於有人濫用派籌安排，即日起取消現場派籌，並在下周一起推出每日300個電子即日籌，未來服務將擴展至其餘3個牌照事務處。

金鐘統一中心的運輸署香港牌照事務處，是全港唯一可辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發」香港駕駛執照的辦事處，連日都有數十名懷疑「排隊黨」在大廈外圍通宵紮營，以取得每日140個的即日辦理籌號，情況比以往清晨開始輪候惡化。運輸署曾稱去年第四季全面以網上預約取代現場派籌，惟其後改稱料今年3月推出。

電子即日籌每日300個

運輸署昨宣布，由於有人濫用現場派籌安排，今日起取消「吸牌」現場派籌安排，防止有關輪候影響其他牌照申請和改善秩序管理，並於下周一起推出每日300個電子即日籌，「吸牌」申請人或代理人可在每個工作日的早上7時到指定網站取籌；成功取籌者會收到以#cefs@govhk發出的電話短訊通知，並須按指定時段前往金鐘的牌照事務處櫃位遞交申請，逾時或缺席者須重新取籌。

運輸署表示，會繼續留意申請情況，有需要會適時調整即日籌數目，強調一直嚴謹處理和核實每宗免試簽發申請，又會加派人手維持秩序和協助市民，其他駕駛執照相關櫃位服務的取籌和輪候安排則不變。署方又指，正與數字辦合作改善系統，務求盡快推出全面網上預約，以及將處理免試簽發申請的櫃位服務擴展至其餘3個牌照事務處。

長遠而言，運輸署正研究利用人工智能技術處理申請，申請人可在通過初步審批後，才帶同文件正本前往辦事處核實，進一步減少透過代辦申請需要。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/金鐘-吸牌-排隊黨通宵紮營-運署撤現場派籌/634323?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral