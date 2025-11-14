黑色星期五優惠大合集！
金雞電影節｜梁家輝夥拍關錦鵬與香港影壇新世代對話 四部港產佳作入選金雞華語影展
由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）及香港電影發展局主辦的香港專場活動，於第三十八屆中國金雞百花電影節金雞電影市場舉行。本次專場以「梁家輝x關錦鵬︰與香港影壇新生代對談」為主題，邀請兩位香港電影殿堂級人物——著名演員梁家輝與資深導演關錦鵬，與一眾香港新世代電影人,包括魏浚笙、陳湛文、伍詠詩、陳穎欣及陳紫萱集體亮相，展開跨代對話。文創產業專員黎細明女士及文創產業助理專員兼香港電影發展局秘書長麥聖希先生亦有出席，支持香港電影的推廣與交流。
香港專場一向是金雞電影市場的焦點活動之一。今年文創處特別邀請梁家輝與關錦鵬出席，與五位新世代演員展開深度交流。梁家輝與關錦鵬席間暢談昔日拍攝點滴與創作歷程，分享多年來的行業經驗與個人感悟。活動現場座無虛席，氣氛熱烈，甚至有遲到觀眾需站立聆聽。面對當前電影市場的變化與挑戰，兩位前輩亦分享了自身的應對之道。關錦鵬表示：「如今的電影公司數量不如以往多，對於開拍新項目有更多的顧慮，但依然有很多優秀的作品，很不容易。」，梁家輝則指出：「電影市場一直充滿挑戰，我覺得香港電影的黃金時代就在未來，在這些新電影人的身上。」談及過往合作，梁家輝動情落淚，不禁表示：「當年拍《阮玲玉》，阿關曾經因為膠片不夠拍，獨自一人默默落淚，也讓我們演員很感動，在決定集體出資的時候感動了出品方，完成了拍攝」，關錦鵬亦深有同感，回應道：「家輝是很真誠的演員，也非常感謝他願意參與我的電影」。
面對內地龐大而題材多元化的電影市場，五位新生代演員亦表示，希望未來能參與內地或合拍的作品，拓展表演領域與創作視野。魏浚笙表示：「非常開心能接到《殺手#》這部戲，會盡全力繼續完成不一樣的角色。」，伍詠詩對於剛剛梁家輝分享的膠片故事，亦表示：「作為年輕一代的演員，在這個科技發展的數字時代，《七人樂隊》的拍攝感受了膠片拍攝的過程，非常幸運」。對於受文創處邀請參加香港代表團來到金雞電影節，陳湛文認為，這不僅是展示作品的舞台，更是一次與內地觀眾深度交流的機會，希望未來可以繼續參與文創處的代表團。
現場交流圍繞香港電影業的機遇與挑戰，梁家輝與關錦鵬傾囊相授，分享寶貴經驗，令新生代演員獲益良多。陳穎欣表示：「成為演員一直是自己作為歌手之外想要做的事情，很希望能通過角色和家輝老師一樣體驗不同的人生。」。陳紫萱亦指出「自己很幸運曾經和很多前輩一起工作，一定會繼續向他們學習」。整場氣氛融洽，交流熱烈。
今年金雞百花電影節共展映六部香港作品，其中四部港產新作入選「金雞華語影展」片單，當中包括兩部獲香港電影發展基金資助的電影，分別為熱血競技題材的《逆轉上半場》和聚焦電競與青春勵志的《觸電》、熱血催淚, 口碑爆棚的紀錄片《香港四徑大步走》，以及剛於香港亞洲電影節首映的《殺手#4》。四部作品題材多元、風格鮮明，展現出香港電影的創新活力與文化魅力。
為進一步促進觀眾與創作者之間的交流，影展期間舉行多場映後交流活動，主創團隊親臨放映現場，與觀眾分享創作歷程與幕後故事。當中包括《逆轉上半場》導演黃柏基與演員梁詠琪、陳湛文；梁詠琪很高興與內地觀眾分享拍攝時的趣事，並表示：「這是一部非常熱血的影片，希望能鼓勵著在困境中依然堅持追逐夢想的人們，無論是小朋友或者大人們。」
其餘參與交流的主創包括：《香港四徑大步走》導演Robin Lee；《殺手#4》導演梁居英與演員魏浚笙；以及《觸電》導演梁國輝與演員陳穎欣。
映後交流氣氛熱烈，主創們分享了拍攝過程中的挑戰與趣事，讓觀眾得以近距離感受創作熱情與電影背後的真誠心血，進一步拉近了觀眾與香港電影之間的距離。
此外，展映單元亦呈現兩部上世紀粵語片黃金時代的經典作品——《新紅樓夢》與《故園春夢》。影迷們在流轉的光影與歲月的芳華中，感受香港電影的過去、現在與未來。
