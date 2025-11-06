金馬影后李心潔首次香港個人藝術展《糖不甩 Childtopia》 用港式甜點寫給香港的情書

金馬影后李心潔再次回到香港，但這次她帶來的不是電影，而是充滿溫度的藝術作品。金馬影后李心潔首次香港個人藝術展《糖不甩 Childtopia》由即日在13a New Street Art Gallery正式開幕，展期為期三週至11月30日 。這場展覽對李心潔而言意義深遠，距離她2007年離開香港已經過了18個年頭，如今帶著自己的藝術作品回到這座曾經生活了七年的城市，就像是完成了一場跨越時光的約定。從2001年到2007年，她在香港學會了說廣東話，更深深愛上了這座城市的每一個細節。

廣告 廣告





糖不甩的甜蜜隱喻

展覽的中文名稱「糖不甩」由李心潔親自命名，這個香港家喻戶曉的傳統甜點有著深刻的象徵意義。圓潤的糯米球就像系列畫作中那些可愛的圓形孩童臉譜，而黏在表面甩也甩不掉的花生糖粉，正如永遠駐留在我們心中的那份純真童心 。​

英文名稱「Childtopia」則巧妙地結合了「Child」（孩童）與「Utopia」（烏托邦）兩個詞彙，寓意在繁忙的成人世界中創造一個回歸純真、尋找內心平靜的童心樂園。這兩個來自不同語言的名字，共同指向一個核心理念：無論年齡多大，童心都是每個人永恆的烏托邦 。​





港式美食化作藝術創作

展覽的亮點是約20幅全新創作的圓形畫作，每一幅都以港人熟悉的地道小食為靈感。菠蘿包、薑汁撞奶、碗仔翅等經典港式美食，在李心潔的畫筆下變成了充滿情感溫度的藝術作品。這些圓形構圖不僅象徵著團圓與完整的美好寓意，也與「糖不甩」的圓潤造型遙相呼應 。​除了全新的《糖不甩》系列外，展覽還會展出四幅從台北個展《不止於靜 Beyond Silence》移展來港的大型作品，以及三件與家族相關的裝置作品。這些作品承載著李心潔最珍貴與親密的分享，展現了她創作的啟蒙與持續不斷的情感力量 。​

展覽中最觸動人心的部分，莫過於兩段特別的音頻裝置。第一段由李心潔親自用家鄉福建話娓娓道來她與阿婆的故事，述說著阿婆如何成為她拿起畫筆開始創作的契機；第二段則是她的兒子用粵語朗讀香港童年回憶中的經典廣告歌，這些聲音裝置為整個展覽增添了更多層次的情感體驗 。





寫給香港的深情告白

在展覽開幕之際，李心潔特地撰寫了一封給香港觀眾的信件，信中深情回憶了她在香港生活的點點滴滴：「到街角的茶餐廳去吃A餐、到灣仔的『知粥常樂』去吃艇仔粥；為了角色，搭一個小時地鐵去學小提琴、站在銅鑼灣道路旁聽大樹說話、數著『噠噠噠』的機器聲過人行道、在南丫島騎腳踏車、冬日裡在街上的『車仔』小攤買一碗熱騰騰的生炒糯米飯。」這些看似平凡的日常細節，卻成為她生命中最珍貴的回憶 。​

她在信中寫道：「透過『糖不甩』系列作品，我想把一份童真般真摯的愛送給香港。」這不僅是一場藝術展覽，更是一封跨越18年時光、寫給香港這座城市的深情情書 。

開幕禮現場氣氛熱烈，眾多歌影視紅星及文化界名人親臨支持，足見李心潔在圈中人緣甚佳。出席嘉賓包括張艾嘉、梁詠琪、林海峰、文念中、袁澧林等。眾嘉賓率先細賞李心潔的作品，並獻上祝福。





展覽詳情

日期： 11 月 7 日 - 11月 30日 (每週三至週日)

開放時間： 下午 12 時 至 下午 7 時

地址： 13a New Street Art Gallery















