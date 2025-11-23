小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。
由鍾雪瑩﹑蔡曉童﹑柯煒林﹑謝安琪及張繼聰等配音的香港動畫電影《世外》（Another World）共榮獲三項提名，包括最佳動畫片、最佳改編劇本、（楊寳文）、最佳原創電影音樂（周莉婷、CMgroovy、馮穎琪）。結果《世外》奪得最佳動畫片。
至於李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，他說「謝謝金馬獎、謝謝評審」後，男主角張迪文立即大哭。而他的男友也坐在台下，李駿碩則大方在台上表示謝意。
至於提名最佳男主角的柯煒林、提名最佳男配角的黃秋生，提名最佳新演員的張迪文，則都失落獎項。最佳動作設計一獎，香港代表《觸電》羅浩銘及《殺手#4》坂本浩一均未能奪獎。
