屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
金高恩望再在《青龍》捧獎 與黃政民着「情侶裝」打手印
【on.cc東網專訊】韓國影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》將於下月19日舉行，上屆得獎者黃政民、金高恩、丁海寅、李尚熙、魯尚炫及朴柱炫今早（29日）在首爾汝矣島的戲院出席打手印儀式，去年的影帝得主黃政民與影后得主金高恩都剛好以灰色造型現身，兩人見到對方的打扮之後忍不住爆笑，而黃政民在現場試飲紅醋健康飲品時露出痛苦表情，場面搞笑。
黃政民於2002年在《青龍》奪得新人獎，曾先後憑電影《你是我的命運》、《新世界》及《首爾之春》三度獲封「青龍影帝」，他受訪時表示：「一年的時間過得很快，所以覺得很可惜，獲獎時那份喜悅持續到現在，到了打手印一刻不是就結束了嗎？多得《青龍》，我度過了非常幸福的一年。」他又指在《青龍》獲獎一直是他的夢想：「我還清楚記得憑《你是我的命運》奪得最佳男主角時那份感動，對我來說《青龍電影獎》是非常感恩的獎項，是可以自豪地跟大家說的獎。」
至於金高恩去年憑賣座韓片《破墓》勇奪最佳女主角，她亦感嘆時光飛逝，不知不覺已經過了一年，坦言從前覺得在《青龍》得獎是非常困難的事，希望自己也能像黃政民一樣在《青龍》四度獲獎，又表示：「對我來說《青龍》就是我的初心。」
而去年憑韓片《躁底師兄2 行刑師》勇奪最佳男配角的丁海寅就回想去年去了330場謝票活動：「不知道有沒機會打破這個紀錄，這全因為有觀眾和粉絲們對電影的愛戴，我去了很多場謝票活動，行了很多樓梯，下肢都變得結實不少。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
停火18天！以色列總理控哈瑪斯違反協議 下令強力打擊加薩
自本月 10 日加薩停火第一階段協議當日生效到現在，僅僅過去 18 天，以色列總理辦公室周二（28 日）突然發布聲明，總理尼坦雅胡當天指示以軍對加薩地帶實施強力打擊。鉅亨網 ・ 2 小時前
加拿大著手重塑貿易格局 轉向亞洲以應對川普關稅衝擊
，參展的加拿大企業數量將創歷史新高。原文標題Canada Rebuilds Asia Trade Ties to Counter Trump Tariff Pain\--聯合報導 Christine Dobby、Jade Khatib.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
星巴克據悉將博裕視為收購其中國業務控股權領跑競標者
【彭博】— 據知情人士透露，在星巴克尋求中國業務合作夥伴的過程中，私募股權公司博裕已成為領跑競標者。咖啡連鎖公司星巴克試圖在其第二大市場重振業務。Bloomberg ・ 15 小時前
據報荷蘭政府憂安世半導體遭掏空決定接管
《路透》引述消息指，荷蘭政府上月底決定接管安世半導體(Nexperia)，是因為擔心該公司的前CEO張學政已經在拆除安世的歐洲業務，並將生產轉移到中國。張學政也是安世中國母公司聞泰科技的創始人。據稱，在10月1日被荷蘭法院暫停CEO職務之前，張學政已將安世在英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技的中國工廠，其中包括晶片設計和機器設置，接下來預定轉移安世的漢堡廠設備。消息人士指，張學政計劃在歐洲裁員40%，並關閉位於慕尼黑的一個研發據點。消息人士指，荷蘭政府認為，可以通過與中國談判達成解決方案，讓安世恢復為中荷共存的結構。荷蘭政府於9月30日以治理缺陷為由，接管安世。10月4日，中國商務部禁止安世產品從中國出口。雖然安世大部分晶片在歐洲生產，但約70%的晶片在中國封裝後分銷。安世中國分公司已宣布獨立經營，並已恢復向中國國內分銷供應晶片。中國與荷蘭就安世長達1個月的對峙，已引發歐洲、美國和日本的汽車製造商發出警告，晶片短缺可能導致生產問題。儘管安世生產的晶片非常基本，但它們被大量用於汽車電子系統。(ST)infocast ・ 1 天前
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Threads 推「幽靈貼文」：限時 24 小時、回覆及讚數不公開
Threads 今日增加了名為「幽靈貼文」（Ghost Post）的新功能，它允許用家發佈限時 24 小時的貼文，期間回覆及讚數都不會公開顯示。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 4 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
被成龍摸背遭批伸鹹豬手！容祖兒親曝真相
[NOWnews今日新聞]香港女星容祖兒上個月28日在澳門參加《灣區升明月》音樂晚會，而在台下時，成龍坐在她身邊，但竟被拍到伸手摸她的裸背，遭質疑是性騷擾，批評成龍伸鹹豬手，雖然容祖兒經紀人第一時間否...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
古天樂馬來西亞賽車 獲瘋狂集郵影唔停
【on.cc東網專訊】影帝古天樂（古仔）前日特意飛抵馬來西亞，現身當地著名的雪邦國際賽車場，與泰星Bie（吳翊歌）齊齊見證「MotoGP世界摩托車錦標賽馬來西亞大獎賽」，首次參與盛會的他更以特邀嘉身份亮相，負責在賽事中揮旗，向車手們發號令開賽。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃嘉雯還原彌豆子過萬聖節 竟唔夠「身邊人」搶鏡
【on.cc東網專訊】適逢萬聖節將至，藝人黃嘉雯（Carmaney）近日在社交平台分享出自己Cosplay的影片，不過她並非Cosplay成具恐怖懸疑氣息的造型，而是化身為日漫《鬼滅の刃》中的「彌豆子」一角，Carmaney無論在服裝、道具及神態上都還原十分相似東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
阿嬌決心戒酒1年 瘦成竹竿超美近況曝光
[NOWnews今日新聞]香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）出道以來一直以「胖胖瘦瘦」的體態成為眾人焦點，44歲的她去年就醫檢查時，被告知肝臟因為長期飲酒負擔太大，若是再不注意身體會出事，因此她決心...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 1 天前