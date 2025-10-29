金高恩望再在《青龍》捧獎 與黃政民着「情侶裝」打手印

【on.cc東網專訊】韓國影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》將於下月19日舉行，上屆得獎者黃政民、金高恩、丁海寅、李尚熙、魯尚炫及朴柱炫今早（29日）在首爾汝矣島的戲院出席打手印儀式，去年的影帝得主黃政民與影后得主金高恩都剛好以灰色造型現身，兩人見到對方的打扮之後忍不住爆笑，而黃政民在現場試飲紅醋健康飲品時露出痛苦表情，場面搞笑。

黃政民於2002年在《青龍》奪得新人獎，曾先後憑電影《你是我的命運》、《新世界》及《首爾之春》三度獲封「青龍影帝」，他受訪時表示：「一年的時間過得很快，所以覺得很可惜，獲獎時那份喜悅持續到現在，到了打手印一刻不是就結束了嗎？多得《青龍》，我度過了非常幸福的一年。」他又指在《青龍》獲獎一直是他的夢想：「我還清楚記得憑《你是我的命運》奪得最佳男主角時那份感動，對我來說《青龍電影獎》是非常感恩的獎項，是可以自豪地跟大家說的獎。」

廣告 廣告

至於金高恩去年憑賣座韓片《破墓》勇奪最佳女主角，她亦感嘆時光飛逝，不知不覺已經過了一年，坦言從前覺得在《青龍》得獎是非常困難的事，希望自己也能像黃政民一樣在《青龍》四度獲獎，又表示：「對我來說《青龍》就是我的初心。」

而去年憑韓片《躁底師兄2 行刑師》勇奪最佳男配角的丁海寅就回想去年去了330場謝票活動：「不知道有沒機會打破這個紀錄，這全因為有觀眾和粉絲們對電影的愛戴，我去了很多場謝票活動，行了很多樓梯，下肢都變得結實不少。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】