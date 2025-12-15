宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
34歲金高銀「水嫩高級臉」抗老保養秘訣：從防曬、補水，到運動「內外兼修」養出少女肌
金高銀以清新透明的少女肌聞名，宛如永遠18歲的青春女神。她的美麗不僅來自天生麗質，更源自一套嚴謹的防老保養秘笈。金高銀從防曬、補水、運動與嚴格飲食控制入手，這些「內外兼修」的原則，讓她維持水潤光澤的肌膚，成為眾多粉絲追捧的防老Idol。無論你是上班族還是學生，借鏡金高銀的保養法，就能輕鬆擁有神級少女肌！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
首先，防曬是防老的第一道防線。金高銀強調，出門前20分鐘就要塗抹防曬霜，每3-4小時補擦一次，避免紫外線侵蝕肌膚。她認為防曬能防止細紋和斑點，讓白皙透明膚色永保年輕。這不僅是明星專屬，日常生活中，選擇SPF50+的廣效防曬產品，就能有效阻擋UVA/UVB，預防光老化。記住，防曬不是夏天和大晴天專利，任何季節和天氣都要防曬！
補水是少女肌的靈魂，金高銀每4小時就補充一次肌膚水分，她隨身攜帶保濕噴霧，還自製「保濕油精華」——以2:1比例混合乳霜和美容油，溫熱雙手輕按臉部，讓肌膚由內而外飽滿水潤。每月她更會挑戰「天天敷面膜週」，連續7天使用面膜對抗化妝與熬夜導致的暗沉，結果是亮澤有光感的肌膚。內在補水也不能少，她每天喝超過2000cc水，偏好低卡路里的麥茶，促進消化同時滋養肌底。這些補水習慣，讓她的皮膚像果凍般Q彈，絕對是防老補水秘訣的範本。
運動與飲食控制是維持曲線的關鍵。金高銀不靠極端節食，而是依營養師菜單嚴格控管飲食，搭配簡單的毛巾運動——如腰部扭轉、腹部捲腹與臀部抬腿。這些動作不僅重塑身形，還促進新陳代謝，讓肌膚更有光采。如果你想瘦身又美肌，跟金高銀一樣由每天30分鐘的毛巾健身開始，搭配蔬果全穀物飲食，就能重現她的健康少女感。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
林志玲51歲生日仍是優雅甜美少女！永遠的「志玲姐姐」自帶濾鏡美，從內到外的保養大法
41歲岑麗香果然是「最上鏡小姐」，IG化妝片被讚技巧強讓顏值升級，保養與變美之道是什麼？
其他人也在看
消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）
近年來去角質成為護膚非常重要的步驟，可以改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙等問題，不少人都會購入市面上有去角質功效的潔面產品，直接使用方便又省時。消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品，包括Neutrogena、CeraVe、BIODERMA、SKINCEUTICALS、Aesop、MUJI等大熱品牌，價錢有平有貴，售價範圍為每件$29至$450。當中擁有5星總評的Bifesta售價只需$40，媲美同樣五星，售價為$440的AESOP，結果十分驚人！還有10款去角質潔面產品也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天冷暖暖包別亂貼！資深護理師警示兩大危險族群 必學「333安全防護法則」
隨著一波波寒流來襲，藥妝店和各大量販商店的暖暖包專區總是人潮不斷，因為暖意持久又好用，早已是機車族、戶外工作者，甚至是怕冷長輩們的「禦寒神器」。然而，這個看似溫和的小包，如果使用不當，破壞力可能超乎想像，甚至會悄悄地造成一種難以察覺的「深層燙傷」。姊妹淘 ・ 1 天前
昂山素姬幼子接受路透社專訪：母親失聯兩年多 或已死在獄中｜Yahoo
現年 80 歲的緬甸前國務資政昂山素姬，自 2021 年軍方政變以來被拘留至今已經接近 5 年。其幼子 Kim Aris 接受《路透社》專訪，表示母親健康狀況在過去幾年每況愈下，加上外界難以得知消息，他認為母親有機會已經在獄中逝世。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
「為什麼我還是單身？」AI整理了這4個問題找出單身的理由，你準備好談戀愛了嗎？
到了大時大節，好多人都會想有個伴侶在身旁一起慶祝節日，又或許是冬季氣溫影響荷爾蒙，令人有著想戀愛的衝動。當你還在想，「「難道我是被月老遺忘了嗎？」思考單身的原因的話，也許AI可以幫忙整理一些問題，讓你思考其實你準備好談戀愛了嗎？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
國民初戀再進化！秀智為新劇狂練芭蕾，體態跟臉蛋都美出新高度，韓妞都在瘋的「芭蕾雕塑」到底多厲害？
為了演活《魅惑》中那個神秘、優雅且充滿致命吸引力的吸血鬼「宋靜花」，秀智選擇了芭蕾作為體態雕塑的秘密武器。 從她分享的照片中可以看到，她身穿專業的芭蕾舞衣，在練習室中專注地進行把桿練習與劈腿拉伸。無論是挺拔的背部線條、修長的手臂延伸，還是標準的一字馬，都展...styletc ・ 1 天前
水潤遮瑕推薦Top5乾敏肌請收藏！不怕卡紋乾裂：開架日牌EXCEL、Hourglass長期好評
冬季上妝最令人沮喪的，莫過於遮瑕後卻出現乾裂、浮粉、卡紋...破壞精心打造的妝容，現在為您精選5款保濕型遮瑕產品，讓您在乾冷季節依然能輕鬆擁有完美無瑕的底妝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 香草+牛油神助攻 急凍牛扒都煎出餐廳水準
煎牛扒，說易不易，說難不難，而其實只要能掌握煎牛扒時間、材料、步驟的話，即使急凍牛扒都煎到靚扒！過時過節食大餐想慳錢又想食餐好，煎牛扒就是不錯的選擇，反正現在網購牛扒也非常方便，在網上預先購買食材，回到家就可以立即開煮了。不過有好食材，不懂得烹調也是大忌，煎牛扒就有不少秘訣及技巧，例如落香草及牛油的時機，如果掌握好的話，不需要太多調味料，只需加點配菜擺碟，也能做出餐廳級數的煎牛扒大餐！Yahoo Food ・ 1 天前
法國羅浮宮工會罷工 15日上午閉館
（法新社巴黎15日電） 法國巴黎地標羅浮宮博物館員工將自今天起展開輪流罷工，要求增聘人手並提出因應人潮擁擠的措施。安全人員表示，羅浮宮今天上午因罷工而閉館。法新社 ・ 1 天前
抗老保養新品懶人包！高絲、DR.WU、ORBIS、肌研話題新品整理
高絲 ONE BY KOSE｜鎖定「復原力」當成抗老關鍵字比起皺紋出現本身，更多人發現困擾來自於那些笑過、睡醒後遲遲不退的痕跡？ONE BY KOSE全新第三代「擊皺彈潤精華」正是從這個現象出發，將研究重點放在肌膚的復原力表現。核心成分精米效能淬取液No.11+能作用至表皮深層，同步...styletc ・ 15 小時前
2025飲食大事回顧｜17件飲食大事逐件數！千海水產偷食材/酒店麵包放題由讚變彈/陳凱琳出品被鬧爆
2025飲食大事回顧！又到了年尾，今年你心目中的飲食大事到底是甚麼？老店結業？藝人出品有伏？千海水產發現偷竊事件？Yahoo Food將今年發生的飲食大事逐一整合，立即看看哪件事讓你印象最深刻！Yahoo Food ・ 1 天前
饒舌歌手騙未成年女粉開房！受害者崩潰發聲
[NOWnews今日新聞]透過饒舌選秀節目《ShowMeTheMoney》第三、第四季得到不少知名度的男歌手OwenOvadoz，近日遭到一名韓國女網友發文指控，未成年時遭到男方「非自願身體接觸」，使...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
「人工智能設計師」獲選為《時代》雜誌「2025年度風雲人物」！AMD行政總裁蘇姿丰榜上有名！
美國《時代》雜誌（TIME）公佈「2025年度風雲人物」，由一眾「Architects of AI」（人工智能設計師）獲得殊榮，當中包括8位科技企業巨頭：超微半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰、被譽為「AI教母」的World Labs行政總裁李飛飛、全球首富Elon Musk（馬斯克）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、Meta行政總裁Mark Zuckerberg（朱克伯格）、OpenAI行政總裁Sam Altman（奧爾特曼）、DeepMind行政總裁Demis Hassabis（哈薩比斯），以及美國AI開發商Anthropic行政總裁Dario Amodei（阿莫戴）。JESSICA ・ 1 天前
男士護膚｜當護膚變成一種「重啟自己」的夜間儀式
每天趕工作、開會、追 deadline，皮膚狀態其實很老實：乾、暗、繃緊、偶爾爆敏感，照鏡時總覺得「好似老咗幾年」。瑞士頂級療癒系護膚品牌 Thoraland 最近正式登陸香港，主打的不是單純「去紋、美白」這些功能，而是用「星光療癒學」將護膚變成一個可以幫你放鬆腦袋、reset 情緒的私人儀式。品牌以 40 年生物科技實驗室背景和阿爾卑斯山、高山植物研究為基礎，再結合神經美容學和能量頻率療法，想解決的，是「皮膚問題背後的壓力和情緒波動」。對一個長期熬夜的男生來說，在敷面膜或塗精華那 15 分鐘裡，連同情緒一起降噪！ 瑞士科研＋療癒概念：先穩情緒，皮膚才跟得上 皮膚狀態和壓力、情緒起伏是互相拉扯的，長期睡不好、心情繃緊，就算你產品塗得再勤力，效果都會打折扣。所以品牌把生物皮膚科學跟東西方能量療法放在同一個系統裡，透過產品配方、使用步驟和節奏，去引導你慢慢放鬆，讓肌膚和情緒回到一個比較和諧的水平。他們甚至設有自家 YouTube 療癒音樂頻道，建議你一邊護膚、一邊聽，將「塗護膚品」升級成一個屬於自己的晚間儀式，而不是匆匆幾秒完成的動作。 THORASTONE...men’s Reads ・ 1 天前
731部隊特別移送受害者添7人 成細菌戰實驗對象
【on.cc東網專訊】吉林省檔案館周日（14日）披露，該館從館藏檔案中新發掘出7名被日本關東憲兵隊「特別移送」至侵華日軍第七三一部隊充當細菌戰實驗對象的受害者及相關資訊，進一步補充可證實731部隊罪行的核心證據。該館館藏檔案中記錄的被特別移送受害者多達284人，on.cc 東網 ・ 1 天前
MAMAMOO華莎激減10kg，「骨感美人」火辣身材這樣練：從增肌到雕塑線條，運動＋飲食減肥餐單公開
MAMAMOO華莎Hwasa近日一首〈Good Goodbye〉，在青龍獎演出後引起討論。不只是她與朴正民的曖昧互動引起關注，更甚是華莎這次的回歸又美出新高度，瘦掉半個自己一樣，直角肩、蜜大腿同時上圍也是豐滿的身型，女生看到都超羨慕！到底這位火辣美人是怎樣瘦下來呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
少女時代太妍親自求「復活」的韓國絕美腮紅！WAKEMAKE彩妝到底紅甚麼？5折起最平$55入手大熱粉底/眼影/眼線筆等
最近一款討論度極高的腮紅並非某大牌全新推出的彩妝，而是一款已經停產，卻被少女時代太妍親自點名要求再產的WAKEMAKE腮紅！太妍早前在限時動態上公開向韓國彩妝品牌WAKEMAKE喊話，希望品牌重新推出Soft Mute色號，更豪言只要產品再出產，她願意一人「全包」。此舉旋即引發網友熱議，讓不少人好奇到底WAKEMAKE的美妝產品有多好用！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 16 小時前