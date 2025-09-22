34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

樺加沙｜十號風球現正生效 13:20 轉八號
金高銀在新劇《妳和其餘的一切》再度飾演大學生，她充滿青春無敵的臉龐絲毫看不出已經34歲了！她沒有典型的大眼，卻憑藉著極具辨識度的單眼皮、笑起來能融化一切的治癒系笑容，以及那份獨一無二的清冷氣質，塑造出充滿故事感的「高級臉」。她的美，不是第一眼的驚艷，而是越看越耐人尋味的舒服與自在。而支撐這份獨特魅力的，正是她那彷彿能透出光來的無瑕水光肌。看似毫不費力的美麗背後，其實藏著一套值得所有女生學習的「極簡自律」保養哲學。
金高銀保養技巧：面膜密集修護法
金高銀曾在KBS節目《Happy Together》中分享因為拍戲工作太忙碌，皮膚也跟著開始暗沉、無光，她就會用天天敷面膜來幫肌膚迅速補水，達到一個幫皮膚快速充電的效果，「面膜密集修護法」她一個月會使用一次，一次執行一週，可以選擇溫和保濕成分的面膜再這樣做比較不會刺激皮膚喔～
金高銀保養技巧：由內而外的「喝水大法」
這是金高銀在無數採訪中，最常被提及、也是她認為最重要的保養基礎。她認為皮膚的光澤與水潤，必須從身體內部打好根基。
每天2000c.c.溫水： 她堅持每天一定要喝足2公升的溫開水，幫助身體促進新陳代謝、有效排毒。充足的水分是維持肌膚細胞飽滿、看起來水潤透亮的最根本原因。
搭配無咖啡因大麥茶： 除了白開水，她也會喝大量的「大麥茶」。大麥茶不僅能幫助消水腫，對於養顏美容也很有幫助，是韓國女星們人手一杯的美容聖品。
金高銀保養技巧：「減法保養」哲學， Less is More
相較於韓國流行的10道保養程序，金高銀的護膚理念是「化繁為簡」。她認為在臉上塗抹過多產品，反而會造成肌膚負擔，特別是在換季或皮膚不穩定時。
精準護膚： 她的日常保養步驟非常簡單，通常只專注於清潔、基礎保濕（化妝水、精華液）、鎖水（乳液/乳霜）和防曬。她會選擇成分單純、適合自己膚質的產品，讓肌膚專注吸收真正需要的養分。
金高銀保養技巧：保濕噴霧不離手，隨時隨地補水
作為演員，需要長時間待在乾燥的攝影棚或飛機上，肌膚水分極易流失。金高銀的包包裡，絕對少不了的就是一瓶保濕噴霧。只要感覺到肌膚緊繃或乾燥，她就會立刻拿出噴霧為臉部補水，迅速緩解乾燥不適，並維持妝容的服貼與光澤感。這個簡單的動作，是她維持全天候水光肌的秘密武器。
金高銀保養技巧：溫和深層清潔，維持肌膚透明感
要讓保養品有效吸收，乾淨的肌膚是第一前提。金高-銀非常注重清潔，但同時強調「溫和」。
徹底卸妝： 因為工作需要長時間帶妝，她回家第一件事就是徹底卸妝，確保毛孔內沒有任何殘妝與髒污。
定期溫和去角質： 她會每週進行1-2次的溫和去角質或使用清潔面膜，幫助代謝掉老廢角質，避免膚色暗沉，讓肌膚維持應有的透明感與光澤度。
金高銀保養技巧：臉部按摩消水腫，緊緻輪廓線
要維持「高級臉」清晰的下顎線與立體感，對抗水腫是每日的功課。
搭配保養品按摩： 她在塗抹乳液或乳霜時，會搭配簡單的臉部按摩。用指腹或按摩滾輪，由下往上、由內而外地輕柔提拉，特別是針對下顎線、顴骨下方與眼周等容易浮腫的部位。
促進循環： 這個動作不僅能幫助保養品吸收，更能促進臉部血液循環，快速消除早晨起床時的浮腫，讓輪廓更緊緻、氣色更紅潤。
