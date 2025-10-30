釗峰出軌後首回應感情事 與世隔絕10日禪修對人生有反思

C AllStar成員梁釗峰今年5月被圈外化妝師女友Karen上載 36 張親密合照，包括半裸親吻照片，單方面公開 4 年半戀情，及後釗峰承認二人係情侶關係。不過，好快就傳出分手消息，Karen指控釗峰出軌，梁釗峰於承認曾經喺分手邊緣對第三者動心，公開向前女友道歉，事件搞到形象插水，有網民直言「好仔人設崩壞」。當時，釗峰面對媒體追問未有任何回應。昨日（29日），釗峰出席新城勁爆頒獎禮記者會終於停下腳步接受媒體訪問。

廣告 廣告

釗峰表示最近進行咗10日禪修，過程中與世隔絕，包括唔用得電話及唔可以講嘢，亦坦承參加禪修嘅原因係與感情是非有關，指人喺面對困難時總需要靜一靜諗吓前路點行，表示喺禪修期間對人生、愛情、親情都有反思，有唔少得著，完成禪修後希望可以愈變愈好。釗峰強調，如今決定再度低調感情事，表示無論好壞，都係唔好提咁多，一提就出事，倒不如熄返個掣，感情事回歸私人，有開心事先會再分享。

對於被網民視為「渣男」又有脫粉潮，釗鋒坦言每日喺社交平台嘅粉絲人數有增有減，係好自然嘅現象。至於形象方面，釗峰表示都冇得挽回，認為每個人都有欣賞或者唔欣賞你嘅人，冇得解釋咁多，因此惟有專心返工作，建立新一個嘅印象，用時間、作品、工作畀大家見到。

梁釗峰

梁釗峰

梁釗峰

梁釗峰

梁釗峰

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！