釜山紅葉2025｜釜山賞楓5大好去處！即睇花期時間、週邊景點推介 本地人也朝聖的韓國第一紅葉名山

天氣漸涼，空氣中多了一份秋意，不知不覺又迎來賞紅葉的好時節。香港的元朗大棠是本地賞楓熱點；日本方面可到千葉縣感受楓紅魅力；韓國則可選擇愈來愈多港人前往的釜山。這篇整理了到釜山賞楓的好去處、花期時間表及週邊景點等，自由行或跟團都十分適合，準備計劃到韓國賞葉的你記得bookmark了！

屬於南部地區的釜山紅葉轉色時間比首爾稍晚。（Getty image）

釜山紅葉花期

根據南韓氣象網站iWEATHER及觀光公社預測，屬於南部地區的釜山紅葉轉色時間比首爾稍晚。通常紅葉開始轉紅後約兩星期為最美時段。今年開始時間為2025年10月中旬，最佳賞楓期為10月下旬至11月上旬，大約在11月中旬結束。

廣告 廣告

南韓氣象網站「WEATHERi」日前公布最新韓國紅葉預測2025，預料韓國紅葉最快會在9月28日開始轉紅，而紅葉全盛期料會在10月17日起開始。（圖片：WEATHERi）

釜山賞紅葉推介1.梵魚寺

梵魚寺是釜山最具代表性的古剎之一，坐落於金井山山麓，這裏的大雄殿與三層石塔被列為韓國國寶。在十月下旬左右，秋季楓葉遍佈寺院周圍，紅黃交錯，極具禪意，寺內建築與紅葉交織的畫面尤其適合感受韓國傳統寺院的幽靜氛圍。除了賞紅葉還有寺院寄宿活動，可一併體驗修行者生活。

梵魚寺是釜山最具代表性的古剎之一。（Getty Image）

梵魚寺

地址：釜山金井區梵魚寺路250（부산 금정구 범어사로250）（地圖按此）

交通：地鐵1號線「梵魚寺站」轉乘90號巴士。

開放時間：8am-5:30pm

釜山賞紅葉推介2.金剛公園

位於金井山山腳的金剛公園是釜山著名的賞楓景點之一。從公園入口一路走到纜車搭乘處，沿途已能感受濃濃秋意。喜歡遠足的旅客不妨走進山林小徑，在楓葉環繞下悠閒散步，近距離感受秋天的色彩。另可乘坐纜車登高，俯瞰釜山市區的壯麗景致，將紅葉與城市風光一併收入眼底。

位於金井山山腳的金剛公園是釜山著名的賞楓景點之一。（圖片來源：釜山歐尼豬豬咔@小紅書）

金剛公園

地址：釜山廣域市東萊區禹長春路175-146七星巖（부산 광역시 동래구 우장춘로175-146칠성암）（地圖按此）

交通：地鐵1號線「溫泉場站」步行約20分鐘。

釜山賞紅葉推介3.華明樹木園

華明樹木園靠近金井山腳下，園區佔地廣闊，種植超過4,000種植物包括針葉樹、闊葉樹、野花及亞熱帶植物等。秋天時園內楓葉漸紅，配合藍天與山景，拍照非常出片，是釜山市區少數可以近距離欣賞紅葉的地方之一。

華明樹木園靠近金井山腳下，園區佔地廣闊。（圖片來源：釜山旅遊局@小紅書）

華明樹木園

地址：釜山北區山城路299（부산 북구산성로299）（地圖按此）

交通：地鐵2號線「華明站」6號出口轉乘金井區1號小巴在「華明樹木園站」下車即達。

開放時間：星期二至日 9am-6pm（三月至十月） 、9am-5pm（十一月至二月）

釜山賞紅葉推介4.東萊邑城

東萊邑城是朝鮮時代的重要軍事遺址，保存城牆、城門、將台等歷史建築，遊人可以從北將台俯瞰整個東萊美景、遠處的廣安大橋和大海。秋季時，古老的城牆與逐漸轉紅的楓葉相互映襯，別有一番古樸而浪漫的氛圍，呈現出歷史與自然融合的景觀。遊客可沿著城牆步道登高遠眺，既能欣賞釜山市區風光，也能感受秋日城郭的獨特氛圍。

秋季時，古老的城牆與逐漸轉紅的楓葉相互映襯，別有一番古樸而浪漫的氛圍。(圖片來源：韓公主@小紅書)

東萊邑城

地址：釜山廣域市東萊區明倫洞山48-2（부산광역시 동래구 명륜동 산48-2）（地圖按此）

交通：搭乘地鐵1號線至「明倫站」再轉乘20號或144號巴士至東萊邑城入口。

開放時間：星期二至日 9am-6pm

釜山賞紅葉推介5.APEC渡口公園

APEC渡口公園位於海雲台冬柏島，有著非常寬廣的草坪和漂亮的櫸樹、楓樹、松樹等，一旁也有不少適合散步的小徑和跑道。雖以海景為主，但秋天來臨時，公園中的楓樹會轉成深紅和金黃色，沿著海濱步道一邊欣賞紅葉一邊遠望廣安大橋與大海，形成獨特的秋日景觀。這裡設有觀景平台，適合拍攝釜山標誌性的海濱秋景。附近還有新世界百貨公司、釜山電影殿堂以及海鷗路，都是釜山小眾景點，大家可順道遊覽。

沿著海濱步道一邊欣賞紅葉一邊遠望廣安大橋與大海，形成獨特的秋日景觀。(Getty Image)

APEC渡口公園

地址：釜山廣域市海雲台區水營江邊大路85（부산광역시 해운대구 수영강변대로85）（地圖按此）

交通：由釜山站乘地鐵2號線至冬柏站步行約10分鐘即可抵達。

賞紅葉週邊景點

如果你在釜山除了賞楓還有其他時間，不妨安排前往內藏山國立公園一遊。位於全羅北道井邑市的內藏山被譽為「韓國第一紅葉名山」，楓葉密度高、色彩層次豐富，每到秋季便吸引大量本地人及遊客前來朝聖，絕對是賞楓愛好者不可錯過的景點。

位於全羅北道井邑市的內藏山被譽為「韓國第一紅葉名山」。（Getty image）

內藏山國立公園

地址：全羅北道井邑市內藏山路1207（전북 정읍시 내장산로1207）（地圖按此）

交通：釜山站搭KTX至井邑站再轉乘「淳昌公用巴士」約40分鐘。

賞紅葉穿搭注意

釜山秋季早晚溫差明顯，尤其山區氣溫較低，建議採用洋蔥式穿搭法（分層穿衣），方便隨時增減衣物以應對氣溫變化。由於賞楓景點多位於山林或公園，行走路段可能濕滑或不平，記得穿著舒適且具防滑功能的鞋款，確保行程安全又輕鬆。想照片更有韓國特色的話，租借韓服拍照也是不錯的主意。即使是秋天紫外線依然強烈，防曬用品及遮陽帽也不可忽略，保護肌膚免受傷害。

想照片更有韓國特色的話，租借韓服拍照也是不錯的主意。（Getty image）

更多相關文章：

韓國觀光住宿新例！公寓住宿Officetel 10月16日起將全面下架 Airbnb房源大縮水，價錢大有機會上漲

韓國機場9月19日起罷工！中秋假期旅遊或面臨航班混亂

濟州島自由行｜李孝利、Yuri也愛！濟州島四季賞花+海景民宿：慢活避世海島遊

韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025

韓國入境2025｜韓國最新電子入境卡！港澳旅客免填Q-CODE、紙本健康及入境申報 早於X小時填妥會當無效？

韓國航空公司最新隨身行李規定！禁行動電源置於機艙行李架，需單獨放置密封夾鏈袋內 電池容量都有限制？

全球外遊出入境規例更新懶人包！韓國/泰國電子入境卡、英國電子旅行許可證ETA、日本退稅新制度及宿泊稅

韓國機場｜仁川機場交通攻略！機鐵AREX、巴士、的士、包車 去首爾市區/弘大/明洞/江南搭這些

韓國旅遊｜首爾必備最新交通卡「氣候同行卡」 每日低至$16.2任搭地鐵、巴士 即睇完整使用教學！

韓國旅遊｜韓國扣賬卡NAMANE 購物、搭車通用/App匯款到韓國戶口、網購都用得！

韓國旅遊｜首爾站AREX閘預辦登機、寄行李節省時間！仁川機場免排安檢＋專用通道快速出境

韓國旅遊｜濟州最新HARIBO小熊軟糖快樂世界！超夢幻巨型熊仔糖打卡位、互動式遊戲區、限定可愛精品

韓國濟州過度旅遊引發居民不滿！新推出「遵守基本秩序指南」 違例者罰款高達20萬韓圜

韓國點止首爾、釜山、濟州好玩？直飛清州 & 大邱，發掘最新秘境！（附韓劇打卡熱點）

港人最愛日本止痛藥竟是韓國禁藥！違規者沒收藥物外、更可能被留記錄 這韓國熱門手信原來唔可以上機？

《Lonely Planet》2025年最佳旅遊目的地！東京、首爾竟然不on list，有些地方大家未必聽過

機場快綫加價13%！這裏買單程車票低至$9.9 無須兌換實體票、QR Code快速入閘