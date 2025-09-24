釜山紅葉2025｜釜山賞楓5大好去處！即睇花期時間、週邊景點推介 本地人也朝聖的韓國第一紅葉名山

《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
天氣漸涼，空氣中多了一份秋意，不知不覺又迎來賞紅葉的好時節。香港的元朗大棠是本地賞楓熱點；日本方面可到千葉縣感受楓紅魅力；韓國則可選擇愈來愈多港人前往的釜山。這篇整理了到釜山賞楓的好去處、花期時間表及週邊景點等，自由行或跟團都十分適合，準備計劃到韓國賞葉的你記得bookmark了！
釜山紅葉花期
根據南韓氣象網站iWEATHER及觀光公社預測，屬於南部地區的釜山紅葉轉色時間比首爾稍晚。通常紅葉開始轉紅後約兩星期為最美時段。今年開始時間為2025年10月中旬，最佳賞楓期為10月下旬至11月上旬，大約在11月中旬結束。
釜山賞紅葉推介1.梵魚寺
梵魚寺是釜山最具代表性的古剎之一，坐落於金井山山麓，這裏的大雄殿與三層石塔被列為韓國國寶。在十月下旬左右，秋季楓葉遍佈寺院周圍，紅黃交錯，極具禪意，寺內建築與紅葉交織的畫面尤其適合感受韓國傳統寺院的幽靜氛圍。除了賞紅葉還有寺院寄宿活動，可一併體驗修行者生活。
梵魚寺
地址：釜山金井區梵魚寺路250（부산 금정구 범어사로250）（地圖按此）
交通：地鐵1號線「梵魚寺站」轉乘90號巴士。
開放時間：8am-5:30pm
釜山賞紅葉推介2.金剛公園
位於金井山山腳的金剛公園是釜山著名的賞楓景點之一。從公園入口一路走到纜車搭乘處，沿途已能感受濃濃秋意。喜歡遠足的旅客不妨走進山林小徑，在楓葉環繞下悠閒散步，近距離感受秋天的色彩。另可乘坐纜車登高，俯瞰釜山市區的壯麗景致，將紅葉與城市風光一併收入眼底。
金剛公園
地址：釜山廣域市東萊區禹長春路175-146七星巖（부산 광역시 동래구 우장춘로175-146칠성암）（地圖按此）
交通：地鐵1號線「溫泉場站」步行約20分鐘。
釜山賞紅葉推介3.華明樹木園
華明樹木園靠近金井山腳下，園區佔地廣闊，種植超過4,000種植物包括針葉樹、闊葉樹、野花及亞熱帶植物等。秋天時園內楓葉漸紅，配合藍天與山景，拍照非常出片，是釜山市區少數可以近距離欣賞紅葉的地方之一。
華明樹木園
地址：釜山北區山城路299（부산 북구산성로299）（地圖按此）
交通：地鐵2號線「華明站」6號出口轉乘金井區1號小巴在「華明樹木園站」下車即達。
開放時間：星期二至日 9am-6pm（三月至十月） 、9am-5pm（十一月至二月）
釜山賞紅葉推介4.東萊邑城
東萊邑城是朝鮮時代的重要軍事遺址，保存城牆、城門、將台等歷史建築，遊人可以從北將台俯瞰整個東萊美景、遠處的廣安大橋和大海。秋季時，古老的城牆與逐漸轉紅的楓葉相互映襯，別有一番古樸而浪漫的氛圍，呈現出歷史與自然融合的景觀。遊客可沿著城牆步道登高遠眺，既能欣賞釜山市區風光，也能感受秋日城郭的獨特氛圍。
東萊邑城
地址：釜山廣域市東萊區明倫洞山48-2（부산광역시 동래구 명륜동 산48-2）（地圖按此）
交通：搭乘地鐵1號線至「明倫站」再轉乘20號或144號巴士至東萊邑城入口。
開放時間：星期二至日 9am-6pm
釜山賞紅葉推介5.APEC渡口公園
APEC渡口公園位於海雲台冬柏島，有著非常寬廣的草坪和漂亮的櫸樹、楓樹、松樹等，一旁也有不少適合散步的小徑和跑道。雖以海景為主，但秋天來臨時，公園中的楓樹會轉成深紅和金黃色，沿著海濱步道一邊欣賞紅葉一邊遠望廣安大橋與大海，形成獨特的秋日景觀。這裡設有觀景平台，適合拍攝釜山標誌性的海濱秋景。附近還有新世界百貨公司、釜山電影殿堂以及海鷗路，都是釜山小眾景點，大家可順道遊覽。
APEC渡口公園
地址：釜山廣域市海雲台區水營江邊大路85（부산광역시 해운대구 수영강변대로85）（地圖按此）
交通：由釜山站乘地鐵2號線至冬柏站步行約10分鐘即可抵達。
賞紅葉週邊景點
如果你在釜山除了賞楓還有其他時間，不妨安排前往內藏山國立公園一遊。位於全羅北道井邑市的內藏山被譽為「韓國第一紅葉名山」，楓葉密度高、色彩層次豐富，每到秋季便吸引大量本地人及遊客前來朝聖，絕對是賞楓愛好者不可錯過的景點。
內藏山國立公園
地址：全羅北道井邑市內藏山路1207（전북 정읍시 내장산로1207）（地圖按此）
交通：釜山站搭KTX至井邑站再轉乘「淳昌公用巴士」約40分鐘。
賞紅葉穿搭注意
釜山秋季早晚溫差明顯，尤其山區氣溫較低，建議採用洋蔥式穿搭法（分層穿衣），方便隨時增減衣物以應對氣溫變化。由於賞楓景點多位於山林或公園，行走路段可能濕滑或不平，記得穿著舒適且具防滑功能的鞋款，確保行程安全又輕鬆。想照片更有韓國特色的話，租借韓服拍照也是不錯的主意。即使是秋天紫外線依然強烈，防曬用品及遮陽帽也不可忽略，保護肌膚免受傷害。
