釜山親子遊 5 大必玩景點＋住宿推薦！親子一齊爆玩放電
諗緊帶小朋友去邊度旅行「放電」？韓國第二大城市釜山絕對係親子遊首選！呢度有齊海濱風情同文化魅力，景點選擇仲非常多元化，無論係去 釜山 SEA LIFE 水族館睇海洋生物、去釜山樂天世界同釜山天際線斜坡滑車 挑戰速度感，定係喺Running Man 主題體驗館大玩室內闖關，總之動靜皆宜，包保細路玩到唔捨得走，大人又可以趁機 Chill 住享受慢活時光。Trip.com 已經為你精選咗 5 大必玩景點同溫馨親子酒店推介，由行程規劃到安全住宿一條龍幫你搞掂，等全家人都可以輕輕鬆鬆喺釜山共創難忘回憶，滿載而歸！
親子遊優惠
釜山親子遊 | 親子景點推薦
釜山親子遊景點推薦 | 釜山 SEA LIFE 水族館
去釜山親子遊，又點可以唔去位於海雲台海灘隔離嘅 「釜山 SEA LIFE 水族館」？呢度絕對係人氣之冠，館內匯聚咗超過 250 種、過萬隻海洋生物，由超萌嘅企鵝、霸氣十足嘅鯊魚到優雅嘅魔鬼魚（魟魚）都有。最正係嗰條 270 度景觀海底隧道，行入去好似置身海底世界咁，影相打卡一流！
小朋友仲可以喺觸摸池親手接觸海洋生物，或者坐定定睇精彩嘅明星動物餵食騷，好玩之餘仲可以學到海洋保育知識，真正做到寓教於樂。
地址： 釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路 266 (266, Haeundaehaeebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan)
營業時間： 10:00 - 21:00（建議預留 2-3 小時參觀）
交通攻略： 坐地鐵 2 號線到海雲台站，喺 5 號出口行大約 5 分鐘就到，交通超級方便！
釜山親子遊景點推薦 | 釜山樂天世界
講到韓國主題樂園，除咗首爾，「釜山樂天世界」 絕對係近年最紅嘅親子熱點！呢度規模比首爾樂天世界大 3 倍，成個樂園以「童話王國」為主題，設計充滿歐洲小鎮風格，啱晒一家大細入去瘋狂打卡。
樂園入面有勁多啱小朋友玩嘅設施，由浪漫嘅旋轉木馬、飽覽全景嘅摩天輪，到刺激得嚟又唔會嚇親細路嘅家庭式過山車應有盡有。每日定時上演嘅夢幻花車巡遊表演更加係重頭戲，睇住卡通人物跳舞，氣氛簡直係一流！想搵個地方畀仔女玩足全日、盡情「放電」？嚟呢度就準冇錯！
地址： 釜山廣域市機張郡機張邑東釜山觀光路 42
營業時間： 10:00 - 19:00（建議早啲入場玩足全日！）
交通攻略： 乘搭地鐵電鐵線（東海線）到奧西利亞站 (Osiria Station)，喺 1 號出口出站後，行幾分鐘就到；或者轉乘園區嘅免費接駁巴士，直接送到門口，夠晒方便。
釜山親子遊景點推薦 | 釜山天際線斜坡滑車
想同小朋友一齊體驗「頭文字 D」嘅駕駛樂趣？位於機張嘅「釜山天際線斜坡滑車」絕對係釜山親子遊最刺激嘅行程！你可以同小朋友一齊坐住空中纜車慢慢登頂，沿途先飽覽超壯觀嘅東釜山海岸線。
上到山頂之後，戲肉就嚟喇！大家可以駕駛專屬滑車，沿住 4 條唔同難度、蜿蜒曲折嘅賽道疾馳而下。操作非常簡單，小朋友都可以輕鬆掌握。感受風喺耳邊呼嘯而過嘅快感，同時仲有埋 180 度海景做背景，大人細路都會玩到「上晒癮」，玩一次絕對唔夠喉！
地址： 釜山廣域市機張郡機張邑機張海岸路 205
營業時間： 10:00 - 18:00
交通攻略： 坐地鐵到奧西利亞站 (Osiria Station) 之後，轉乘的士或者 205 號巴士，5 分鐘左右就到。
💡 小貼士： 呢度就喺樂天世界隔離，建議買「Luge + 樂天世界」一日券或者排喺同一日行程，玩完滑車再去樂天世界睇巡遊，行程就最順路！
釜山親子遊景點推薦 | 海雲台藍線公園
講到釜山最受歡迎嘅打卡熱點，「海雲台藍線公園」絕對係第一名！無論係大人定細路，見到嗰啲色彩繽紛、細細部好似玩具車咁嘅「天空膠囊列車 (Sky Capsule)」，一定會少女心爆發兼影相影唔停！
呢啲可愛嘅膠囊火車行喺高架軌道上，沿住海岸線緩緩行駛，你可以同小朋友舒舒服服咁坐喺車廂入面，一邊歎住冷氣，一邊飽覽蔚藍嘅大海同釜山城市景致。呢段旅程節奏輕鬆，完全唔使行到索晒氣，最啱親子慢遊，享受溫馨又悠閒嘅時光。影出嚟嘅相仲靚到可以即刻執返張做 Wall Paper！
地址： 釜山海雲台區青沙浦路 116 (尾浦站/青沙浦站)
營業時間： 09:00 - 20:30（旺季建議提早網上預約，否則好容易爆滿！）
交通攻略： 乘搭地鐵 2 號線至中洞站 (Jung-dong)，由 7 號出口行大約 10-15 分鐘即可抵達尾浦站 (Mipo Station) 起點。
釜山親子遊景點推薦 | 釜山 X the Sky 觀景台
想帶小朋友換個角度睇釜山？咁就一定要去全釜山最高嘅地標——釜山 X the Sky 觀景台！呢度位於海雲台 LCT Landmark Tower 嘅 100 樓，你可以帶住小朋友坐上超高速電梯，幾十秒就直達雲端。
一出電梯，迎接你嘅係 360 度無死角嘅全景玻璃窗，將成個海雲台海灘、廣安大橋同釜山繁華市景盡收眼底。最刺激係嗰條叫 「Shocking Bridge」 嘅透明玻璃地板，小朋友行上去好似喺高空漫步咁，少啲膽量都唔得！玩攰咗仲可以去埋位於 99 樓、全球最高嘅 Starbucks 嘆返杯咖啡。喺咁壯觀嘅景色下打卡，保證令小朋友呢個暑假留下最深刻嘅回憶！
地址： 釜山市海雲台區迎月路 30 (LCT Landmark Tower)
營業時間： 10:00 - 21:00
交通攻略： 乘搭地鐵至中洞站 (Jung-dong)，由 7 號出口行大約 10 分鐘就到，或者由海雲台沙灘一路行過去都好近。
釜山親子遊 | 親子酒店推薦
釜山親子遊親子酒店推薦 | 釜山樂天酒店
講到釜山親子遊嘅住宿首選，位於市中心心臟地帶嘅「釜山樂天酒店」絕對係 Top 1 之選！呢間酒店嘅地理位置直情係「神級」，佢同地鐵西面站以及超好行嘅西面地下街直接相連，打風落雨都唔怕。酒店隔離就係樂天百貨同埋大型超市，想買手信、搵餐廳食飯或者買小朋友用品，落樓下就搞掂，便利程度爆燈！
酒店客房空間夠晒闊落，就算一家大細住埋一齊都唔覺擁擠。最正係佢設有深受小朋友歡迎嘅泳池設施，玩完一日返酒店仲可以去游水「放電」。部分房型仲可以按需要加床，靈活性極高，絕對係帶住細路去釜山玩嘅理想五星級「基地」！
地址： 釜山廣域市釜山鎮區伽倻大路 772
交通： 地鐵 1 號及 2 號線「西面站」步行約 3 分鐘，酒店有專屬通道直達地鐵站。
釜山親子遊親子酒店推薦 | 新羅舒泰酒店釜山海雲台
如果你想去一個充滿渡假氛圍嘅釜山親子之旅，「新羅舒泰酒店釜山海雲台」絕對係你嘅夢幻之選！呢間酒店位於海雲台嘅黃金第一線地段，落樓下行幾步就係沙灘，行去 SEA LIFE 釜山水族館 或者周邊嘅文青 Cafe 同餐廳都係幾分鐘路程，交通同配套簡直無得輸。
酒店最吸睛嘅賣點，一定係個靚到爆嘅天台恆溫游泳池！小朋友可以喺陽光下盡情游水「放電」，而大人就可以喺池畔一邊睇住海景，一邊享受悠閒嘅親子時光。酒店設計現代化且親子友善，住喺度真係可以徹底放鬆，感受釜山最寫意嘅海濱生活。
地址： 釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路 292
交通： 乘搭地鐵 2 號線至「海雲台站」，步行約 8 分鐘即可抵達。
釜山親子遊親子酒店推薦 | 阿瓦尼中央酒店
如果你想搵一間交通方便、性價比高，又唔想同人擠喺海邊嘅住宿，咁靠近門田站 (Beomnaegol) 嘅 「阿瓦尼中央酒店」 就係你釜山親子遊嘅理想落腳點！
由酒店出發，坐地鐵去熱鬧嘅西面商圈、行街聖地南浦洞，或者去各大親子景點都係幾個站之內嘅事，快靚正！酒店配套亦都非常「貼地」，樓下唔單止有便利店，附近仲有大型超市 (E-mart)，想隨時幫小朋友買零食、水果，或者補給日常用品都完全無難度。最正係酒店特別設有寬敞家庭房，空間感十足，畀全家人喺玩完一日之後，可以喺最溫馨舒適嘅環境休息。
地址： 釜山廣域市南區前浦大路 133
交通： 乘搭地鐵 2 號線至「門田站」，步行約 3 分鐘就到。
更多釜山親子遊攻略
💡 釜山親子遊：常見問題
1. 釜山親子遊交通方唔方便？
超級方便！ 釜山嘅地鐵同巴士網絡發展得好成熟，大部分熱門親子景點好似海雲台、水族館、市中心商場等，坐地鐵都可以輕鬆抵達。對於帶住 BB 車嘅家長，地鐵站多數設有電梯，出行無難度。
2. 釜山親子遊建議玩幾多日？
一般建議安排 4 至 5 日 最好。咁樣可以行晒海雲台、西面、大型主題樂園，同時又可以保留足夠時間畀大人小朋友休息，唔使趕行程趕到索晒氣，真正享受慢活親子時光。
3. 釜山親子遊有咩必去景點？
最受歡迎嘅必去景點包括：SEA LIFE 釜山水族館、釜山樂天世界、海雲台藍線公園（天空膠囊）、天際線斜坡滑車 (Luge) 以及 釜山 X the Sky 觀景台。呢幾個地方有齊刺激感同打卡位，大人細路都唔會悶！
4. 釜山親子遊住邊一區最好？
主要睇你嘅行程重點：
西面區： 交通樞紐，行街食飯最集中，去邊都方便。
海雲台區： 靠近沙灘，度假感重，附近親子景點多，啱晒想「慢玩」嘅家庭。
5. 釜山親子遊最佳旅遊季節係幾時？
最推介 4 月至 6 月（春季） 或者 9 月至 11 月（秋季）。呢兩個時段天氣涼爽舒適，唔會好似夏天咁熱到中暑，或者冬天咁凍到行唔到街，最啱帶住小朋友進行戶外活動同賞櫻或睇紅葉！
