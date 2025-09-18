釜山電影節︱韓孝珠自爆係電影迷 梁家輝對能做評審感榮幸

【on.cc東網專訊】韓國影壇盛事《第30屆釜山國際電影節》昨日（17日）起一連10日在釜山舉行，今屆電影節新設競賽單元，由韓片《哭聲》的導演羅宏鎮擔任評審主席，評審團成員包括韓國女星韓孝珠、香港男星梁家輝、韓裔美籍導演名田高梧、印度導演兼演員Nandita Das、伊朗導演Marzieh Meshkini及印尼製片人Yulia Evina Bhara，眾人今早（18日）現身釜山海雲臺見記者。

羅宏鎮自言經驗不多，但多得恩師朴光洙邀請而成為評審主席，又指對所有競賽作品都心存尊敬和感激的心，會盡最大努力評審，梁家輝對能以評審團成員身份出席盛會感到興奮：「很多謝釜山電影節給我這個機會，這是我第2次參加釜山電影節的活動，去年我是來宣傳電影，今次也帶了電影來釜山，最榮幸的是能在電影節30周年的時候來擔任評審，作為演員能夠和世界各地的電影人交流，是非常難得的機會。」

韓孝珠亦對能擔任評審表示榮幸：「我從小就喜歡看電影，一日會看3至4套電影，完全是電影迷，做評審是一件很難的事，我會向一眾厲害的評審團成員努力學習，我是在這裏年紀最小的，會以年輕人的角度去看電影。」

