針對中俄太空軍事擴張 美軍部署衞星干擾系統

彭博引述美國太空軍資料報道，美軍正部署兩項衞星干擾系統。圖為位於美國科羅拉多的美國太空軍指揮部。(Photo by RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)

彭博引述美國太空軍資料報道，美軍即將部署兩項干擾中國及俄羅斯軍用衞星的新武器。干擾系統將會全球應用，可以搖距控制。美軍擔心中國的太空軍事擴張正在威脅他們，至今年七月，中國已經有 1,200 枚衞星在運行，其中解放軍受惠於 510 枚可以用作蒐集情報、監視及偵測的衞星。

美軍干擾衞星系統增至三項

連同兩項新干擾系統，美軍將會擁有三項衞星干擾系統。新系統分別是 Meadowlands 和 Remote Modular Terminal，原有的系統在 2020 年安裝，名為「反通訊系統」（Counter Communications System），體型較大但不夠靈活。

報道指，中國現有的衞星容許他們探測美國航空母艦及遠征部隊。美國太空軍作戰部長薩爾茨曼（Gen. Chance Saltzman）今年四月向美中經濟及保安審查委員會指出，情報顯示，解放軍可能把反太空行動視為阻延和對抗美軍介入地區衝突的方法。他續指，中國軍方目前恆常在太空通訊、雷達及導航系統中配置頻道干擾設備。

美軍指出，中國目前已有逾千枚運行中的人造衞星，當中超過五百枚可用作軍事用途。圖為今年十月海南文昌航天發射中心發射一枚火箭，連載人造衞星上太空。(Photo by VCG/VCG via Getty Images)

至於美軍兩項新干擾系統，Meadowlands 目前正進行最後演練，預期可以本財政年度啟用。Remote Modular Terminal 則正在安裝於美國境外，但具體地點及數量保密。報道稱，該系統已可有限度使用，亦可以同時進行測試。早前有報道指，美國政府計劃購置 32 部 Meadowlands 及 24 部 Remote Modular Terminals。

美國戰爭部強調，新系統僅用作防衞，同時反指俄羅斯正發展一種能產生高海拔電磁脈衝的核武，足以摧毀衞星、干擾整個通訊網絡。