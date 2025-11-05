專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
針尖上的龍虎鳳｜專訪紋身師 Marcus Yuen：關於「香港傳統紋身」的復古、重生與傳承︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】走過灣仔藍屋，拐進堅彌地街的靜謐，一間名為「59 Tattoo」的紋身舖透著濃厚的復古氣息。店內牆上密密麻麻掛滿了紋身手稿，舊時代的「龍虎鳳」在畫框裡飛舞，風格卻略有不同：添上了黃、紅、綠、藍等色彩，線條更幼細，帶有一種現代的復古感。
今年再度參與《TATTOUR 2025》的紋身師 Marcus 坐在手稿前，拿著滿佈微細針頭的紋身槍，沾了沾墨水，把顏色一針一針刺進皮膚，墨水在手臂化成一條栩栩如生的龍－這就是他致力傳承的「香港傳統紋身」。
香港傳統紋身
究竟何謂「香港傳統紋身」？
Marcus 解釋，這是參考香港舊有「龍虎鳳」紋身設計，再以現代紋身技術改良圖案的顏色、線條重新表達，「以前的工具和針具沒那麼好，做出來的效果可能帶點『古惑仔』味道，甚至『爛撻撻』。但其實，這些設計放在身上，非常好看，非常 Classic。」
要理解這種風格，就得從歷史說起。香港紋身的歷史可追溯至 50 年代，當時大量歐美軍艦和商船以香港為中轉站，水手們登岸消遣，紋身是其中一項重要娛樂。為應付這批外國客，香港紋身師主力做美式傳統紋身，如燕子、玫瑰、船錨等。
至 70、80 年代，客人逐漸變為本地人，圖案設計也開始加入龍、虎、鳳等東方元素，並配搭美式紋身技術，形成「中西合璧」的獨特風格。Marcus 補充：「那年代紋身的多是黑社會或低下階層，作用離不開『兇人』或祈求神佛庇佑。所以背上紋關二哥、觀音、孫悟空的都很常見。」
「你翻看世界紋身歷史，會發現這種香港獨有的設計，在其他地方是找不到的。」Marcus 說。
「香港傳統，必須由香港人來做」
入行 14 年的 Marcus 起初正正以做美式水手紋身為主 ，直至 9 年前，熱愛舊物、研究紋身歷史的他，在與朋友的一席話後，決心鑽研這種興起於七、八十年代的「香港傳統紋身」，嘗試用現代技術將其「復古」。
「第一代香港紋身師花了三、四十年心血建立的功夫，我不希望它就這樣失傳。」
Marcus 花了數年時間收集那個年代的紋身手稿，走訪不同古老紋身店請教老師傅，甚至參觀外國博物館做資料搜集，「好搞笑，我要看香港的舊東西，竟然要去第二個國家。香港人好像都不懂得保留，個個貪新鮮，不懂得 respect 舊事物。」
本地手藝的美，竟由懂得欣賞的外國人帶往另一片土地保存。
Marcus 想把它們帶回來，「我覺得香港傳統，必須由香港人來做，整件事才合理。」他說，這是本土意識。
50 年前的設計，如何擺放、如何畫、如何配搭，在網上不著痕跡，只剩下泛黃的菲林相。Marcus 到處問，問遍全香港最古老的港式紋身店－「灣仔新奇紋身」和「國際紋身」。最後他找到老師傅的後人，嘗試尋找這些幾近消失的紋身手稿。他亦翻閱無數舊雜誌，聯絡上曾拍過紋身照的攝影師，請他幫忙找回十年前拍下的照片。
九年的 Trial and Error
花了近 5 年時間，Marcus 才將這些散落四周的歷史碎片，慢慢拼湊出香港傳統紋身的輪廓。九年後的今天，他依然每日鑽研。「你不可能用很短時間，就學會前人三、四十年的智慧。客人有不同要求，我就朝那個方向再做功課，研究怎樣可以做得更好。」
問他為何如此堅持，他答得直接：「舊香港的東西正在慢慢消失，我喜歡這個地方，唯一能做的，就是盡力保留屬於香港的紋身文化。」
在他看來，紋身是每個社會時代變遷的記錄。「為何從水手圖案變成龍虎鳳？這正正反映了當時香港環境的變化。外國水手來，就做美式；水手走了，要做本地人生意，自然就多了龍虎鳳。」
9 年時間的「Trial and Error」，當中少不免挫敗。「香港傳統紋身，以前是被人唾棄的。人們寧願選擇新潮風格，也不想要龍虎鳳。就算你畫得再漂亮，做得再精緻，他們還是不接受。」
然而改變始於堅持。九年後，Marcus 的客人雖仍以外國人居多，但本地客已佔三成。當中，有即將移民的香港人，希望將心中的香港一併帶走；也有人為了傳承家中長輩的紋身而來。
這些改變雖然細微，但足以讓他繼續做下去。
「我想告訴所有做紋身的人，香港紋身是怎樣的。不是說你紋個奶茶蛋撻就是香港紋身，那是 bullshit。香港，本來就有自己的一套紋身。」
