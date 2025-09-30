Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

鈣片推薦2025｜天然唔一定好過合成鈣片？iHerb鈣片限時71折！低至$45入手120片

鈣質是人體重要的礦物質之一，有助加強骨骼的強度及結構外，更可以預防骨質疏鬆症，所以不論大人或小朋友都要充足攝取鈣。而補鈣除了食牛奶、芝士、豆腐等食物外，不少人都會選擇進食鈣片，但到底鈣片配搭什麼食物先最吸收？天然鈣片跟合成鈣片成份有沒有分別？今集Yahoo購物專員分享當中的選購要點，適逢iHerb鈣片由即日起至10月1日凌晨1點輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠，再精選5個iHerb熱賣鈣片推薦給大家，當中最平更低至$45就買到120片，非常划算！馬上看看以下鈣片推薦！

立即查看iHerb鈣片產品頁

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

iHerb優惠碼Promo Code

輸入優惠碼 【 SEP29SW 】 即享71折優惠

優惠日期：香港時間9月25日凌晨1點至10月1日凌晨1點

運費：滿HKD$300即免運費送貨

天然鈣片vs合成鈣片！合成鈣片成分更穩定

市面上鈣片的選擇有好多，普遍分為天然鈣片及合成鈣片。天然鈣片由雞骨、牛骨、珠貝、生蠔等提煉；而合成鈣片則主要成分為碳酸鈣。由於天然鈣片有機會受到環境污染而影響當中成分，所以合成鈣片的成分會更穩定。另外大家每日攝取的鈣質 (包括食物及保健品) 不應超過2,000毫克。

如何食鈣片最有效？

不要與鐵丸一起進食，因鈣質及鐵質會在身體競爭吸收，會影響腸道對鈣質的吸收率 在早上進食，如早餐後約1小時，因身體可接觸到陽光，從而製造維他命D，幫助鈣質吸收 維他命D可促進鈣質吸收，而鎂及鈣在人體生理功能上有密切關係，選購鈣鎂D錠產品會有最佳效果

👉🏻 鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲

維他命D可促進鈣質吸收 (@gettyimage)

推薦五個iHerb熱賣鈣片產品：

Yahoo購物專員搜羅了iHerb上各款鈣片產品，再根據平台上的熱賣度，精選5個抵買又多人入手的品牌。而且由即日起至10月1日凌晨一點，iHerb輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠，最平只需$45即可入手120片。不過提提大家，食任何保健品前最好先諮詢醫生及營養師的建議。

立即查看iHerb鈣片產品頁

鈣片推薦1）NOW Foods 檸檬酸鈣

有留意Yahoo購物寫開的iHerb保健品排行榜的話，相信對NOW Foods的產品都絕不陌生。品牌創立超過50年，主攻保健品市場，其維他命D3、魚油更是iHerb暢銷榜頭十產品。今次推介的NOW Foods檸檬酸鈣都非常抵買，每食用份量含有10微克的維他命D2，600毫克的鈣、300毫克的鎂及15毫克的鋅，有助加強骨骼及牙齒的健康之外，維他命D及鎂更可以促進鈣質吸收。限時71折後低至$69就有100粒，可以食足3個月。

NOW Foods檸檬酸鈣（100片）

71折特價：$69｜ 原價：$97

輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠

SHOP NOW

NOW Foods檸檬酸鈣（100片）

鈣片推薦2）21st Century 檸檬酸鈣鎂+D3

長期在鈣片前10名以內的21st Century保健品，產品含有容易吸收的檸檬酸鈣以及維生素D3 ，有助保持骨骼、肌肉和機體抵抗系統健康。不少評價都表示產品沒有任何味道，不擔心食落有藥味。71折後低至$45即有120片，難怪長登榜首。

21st Century 檸檬酸鈣鎂+D3（120片）

71折特價：$45｜ 原價：$64

輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠

SHOP NOW

21st Century 檸檬酸鈣鎂+D3（120片）

鈣片推薦3）Nature's Bounty 鈣含維生素D3補充片

同樣是極抵買的鈣片產品！Nature's Bounty的鈣含維生素D3補充片，是一款礦物質保健品，不但有500毫克鈣質，還有10微克維他命D，可以減少患骨質疏鬆症的風險。產品成分天然，沒有人工調味料、人工甜味劑、防腐劑、糖等，可以安心食用。300粒折後低至$138就買到，有食開的話記得買定幾盒。

Nature's Bounty 鈣含維生素D3補充片 (300粒)

71折特價：$120｜ 原價：$169

輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠

SHOP NOW

Nature's Bounty 鈣含維生素D3補充片 (300粒)

鈣片推薦4）ProHealth 鈣 AKG

ProHealth是一個美國品牌，其NMN產品更是市場上數一數二暢銷，而品牌的鈣AKG亦在iHerb上周不時賣斷貨。ProHealth含有1,000毫克鈣AKG，當中的α-酮戊二酸 (AKG) 是一種體內自然生成的化合物，不過隨年齡增加會慢慢減少，所以在鈣片加入AKG可以減低身體對AKG的吸收，延長其在體內的作用時間。

ProHealth Longevity 鈣AKG (1,000毫克) (60粒)

71折特價：$144｜ 原價：$203

輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠

SHOP NOW

ProHealth Longevity 鈣AKG (1,000毫克) (60粒)

鈣片推薦5）Solaray 鈣鎂鋅

鈣鎂鋅是身體非常重要的3種營養素，當中的鈣、鎂有助骨骼牙齒健康及正常發育，而鋅可幫助維持能量及代謝機能。而且鈣、鎂、鋅在人體亦是相輔相成，可以幫助各種營養素吸收得更全面。Solaray鈣鎂鋅既能補充營養又對素食者友好，折後低至$56，大家如果未有食開的鈣片品牌的話，不妨試試。

Solaray鈣鎂鋅（100粒素食膠囊）

71折特價：$49｜ 原價：$69

輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠

SHOP NOW

Solaray鈣鎂鋅（100粒素食膠囊）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多健康／營養補充品資訊推介

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

骨質疏鬆症｜女性比男性易患上骨質疏鬆症？營養師教路多攝取這三種營養素可預防

燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手

蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備5大蛋白粉品牌

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！

穀物早餐推薦10款！減肥要揀少糖健康穀物片 營養師教你避開高脂陷阱

魚油推薦4款！司各脫鰵魚肝油76折／日本命力／維柏健

NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品

NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分

膠原蛋白配搭維他命C有助加強吸收？推薦5個iHerb暢銷膠原蛋白保健品 (附YAHOO獨家75折優惠碼)

膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效

即食、快熟燕麥會令血糖急升？營養師拆解即食／快熟／原片燕麥邊款最健康 一類人進食前要慎選 (附燕麥產品推薦)

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？