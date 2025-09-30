WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
鈣片推薦2025｜天然唔一定好過合成鈣片？iHerb鈣片限時71折！低至$45入手120片
鈣片配搭什麼食物先最吸收？精選5個iHerb熱賣鈣片推薦，現在低至$45已可入手120片，即看內文：
鈣質是人體重要的礦物質之一，有助加強骨骼的強度及結構外，更可以預防骨質疏鬆症，所以不論大人或小朋友都要充足攝取鈣。而補鈣除了食牛奶、芝士、豆腐等食物外，不少人都會選擇進食鈣片，但到底鈣片配搭什麼食物先最吸收？天然鈣片跟合成鈣片成份有沒有分別？今集Yahoo購物專員分享當中的選購要點，適逢iHerb鈣片由即日起至10月1日凌晨1點輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠，再精選5個iHerb熱賣鈣片推薦給大家，當中最平更低至$45就買到120片，非常划算！馬上看看以下鈣片推薦！
iHerb優惠碼Promo Code
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
優惠日期：香港時間9月25日凌晨1點至10月1日凌晨1點
運費：滿HKD$300即免運費送貨
天然鈣片vs合成鈣片！合成鈣片成分更穩定
市面上鈣片的選擇有好多，普遍分為天然鈣片及合成鈣片。天然鈣片由雞骨、牛骨、珠貝、生蠔等提煉；而合成鈣片則主要成分為碳酸鈣。由於天然鈣片有機會受到環境污染而影響當中成分，所以合成鈣片的成分會更穩定。另外大家每日攝取的鈣質 (包括食物及保健品) 不應超過2,000毫克。
如何食鈣片最有效？
不要與鐵丸一起進食，因鈣質及鐵質會在身體競爭吸收，會影響腸道對鈣質的吸收率
在早上進食，如早餐後約1小時，因身體可接觸到陽光，從而製造維他命D，幫助鈣質吸收
維他命D可促進鈣質吸收，而鎂及鈣在人體生理功能上有密切關係，選購鈣鎂D錠產品會有最佳效果
推薦五個iHerb熱賣鈣片產品：
Yahoo購物專員搜羅了iHerb上各款鈣片產品，再根據平台上的熱賣度，精選5個抵買又多人入手的品牌。而且由即日起至10月1日凌晨一點，iHerb輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠，最平只需$45即可入手120片。不過提提大家，食任何保健品前最好先諮詢醫生及營養師的建議。
鈣片推薦1）NOW Foods 檸檬酸鈣
有留意Yahoo購物寫開的iHerb保健品排行榜的話，相信對NOW Foods的產品都絕不陌生。品牌創立超過50年，主攻保健品市場，其維他命D3、魚油更是iHerb暢銷榜頭十產品。今次推介的NOW Foods檸檬酸鈣都非常抵買，每食用份量含有10微克的維他命D2，600毫克的鈣、300毫克的鎂及15毫克的鋅，有助加強骨骼及牙齒的健康之外，維他命D及鎂更可以促進鈣質吸收。限時71折後低至$69就有100粒，可以食足3個月。
NOW Foods檸檬酸鈣（100片）
71折特價：$69｜
原價：$97
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
鈣片推薦2）21st Century 檸檬酸鈣鎂+D3
長期在鈣片前10名以內的21st Century保健品，產品含有容易吸收的檸檬酸鈣以及維生素D3 ，有助保持骨骼、肌肉和機體抵抗系統健康。不少評價都表示產品沒有任何味道，不擔心食落有藥味。71折後低至$45即有120片，難怪長登榜首。
21st Century 檸檬酸鈣鎂+D3（120片）
71折特價：$45｜
原價：$64
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
鈣片推薦3）Nature's Bounty 鈣含維生素D3補充片
同樣是極抵買的鈣片產品！Nature's Bounty的鈣含維生素D3補充片，是一款礦物質保健品，不但有500毫克鈣質，還有10微克維他命D，可以減少患骨質疏鬆症的風險。產品成分天然，沒有人工調味料、人工甜味劑、防腐劑、糖等，可以安心食用。300粒折後低至$138就買到，有食開的話記得買定幾盒。
Nature's Bounty 鈣含維生素D3補充片 (300粒)
71折特價：$120｜
原價：$169
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
鈣片推薦4）ProHealth 鈣 AKG
ProHealth是一個美國品牌，其NMN產品更是市場上數一數二暢銷，而品牌的鈣AKG亦在iHerb上周不時賣斷貨。ProHealth含有1,000毫克鈣AKG，當中的α-酮戊二酸 (AKG) 是一種體內自然生成的化合物，不過隨年齡增加會慢慢減少，所以在鈣片加入AKG可以減低身體對AKG的吸收，延長其在體內的作用時間。
ProHealth Longevity 鈣AKG (1,000毫克) (60粒)
71折特價：$144｜
原價：$203
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
鈣片推薦5）Solaray 鈣鎂鋅
鈣鎂鋅是身體非常重要的3種營養素，當中的鈣、鎂有助骨骼牙齒健康及正常發育，而鋅可幫助維持能量及代謝機能。而且鈣、鎂、鋅在人體亦是相輔相成，可以幫助各種營養素吸收得更全面。Solaray鈣鎂鋅既能補充營養又對素食者友好，折後低至$56，大家如果未有食開的鈣片品牌的話，不妨試試。
Solaray鈣鎂鋅（100粒素食膠囊）
71折特價：$49｜
原價：$69
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
