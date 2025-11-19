四大飲食平台網購優惠碼大放送！
鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固
突破減材製造限制，實現 100% 再生材料生產，每年節省逾 400 公噸原料。
在 Apple 發佈會上，官方曾透露他們是以 3D 打印技術來生產 Apple Watch Ultra 3 和鈦金屬版本 Apple Watch Series 11 的錶殼，但到底以堅硬聞名的鈦金屬是如何被打印出來？是像墨水一樣軟化後擠出來嗎？Apple 今天終於向大眾解密了。
長久以來，3D 打印主要用於產品原型製作。但 Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示，團隊渴望將此技術轉化為批量生產的現實，目標是創製數以百萬計，外觀一致、符合 Apple 設計標準的優質再生金屬錶身。
從「削」到「疊」：物料效率差一倍？
過去，傳統鍛造的零件採用減材製造程序 (Subtractive Manufacturing)，需要切削掉大量原料。而新的 3D 打印則運用積層製造程序 (Additive Manufacturing)，以再生鈦金屬粉末逐層堆疊，直至物件接近最終所需的形狀。
這項轉變使 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 的鈦金屬錶殼，比起上幾代產品，只需一半的原材料。Apple 環境與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 解釋：「過往同樣的材料量，現在可創製兩隻手錶，所節省的地球資源量非常驚人。」據 Apple 估計，單是這項新程序，今年就可以節省逾 400 公噸的鈦金屬原料。
100% 再生材料與頂尖材料科學
所有 Apple Watch Ultra 3 及鈦金屬 Apple Watch Series 11 錶殼，均採用 100% 航天工業級再生鈦金屬粉 (100% Aerospace-Grade Recycled Titanium Powder)。為了實現這一壯舉，Apple 團隊進行了長達數年的研發。
粉末霧化： 原始鈦金屬須先經霧化，轉化為直徑僅 50 微米 (Micron) 的極細粉末，同時需精確微調含氧量，以降低鈦金屬受熱時的爆炸特性。
鐳射熔融： 每部打印機配備六支鐳射激光器同步運作，將粉末逐層熔融堆疊。
層次精準： 每層厚度僅 60 微米，整個錶殼需反覆堆疊逾 900 次，整個打印過程耗時 20 小時。
從設計到組裝的優化
3D 打印技術亦帶來實用的設計改良。它能夠在傳統鍛造無法加工的位置列印紋理，顯著提升流動網絡型號內天線結構的防水效能。
完成打印後，錶殼需經過粗略除粉、利用超聲波振動清洗機進行精細除粉、以及使用通電金屬線的切割過程。最後，由自動光學檢測系統進行品質檢查，確保錶殼在進入最終組裝前達到 Apple 的嚴格標準。
這次成功的經驗更延伸到其他產品：全新 iPhone Air 的 USB-C 連接埠，亦採用相同的再生鈦金屬粉經 3D 打印製成，得以實現極致纖薄而堅固耐用的設計。這一切都體現了 Apple 在物理定律、材料創新、卓越設計以及對環境承諾之間達到的完美契合。
更多內容：
Apple Newsroom：勾劃未來版圖：以 3D 打印技術創製鈦金屬 Apple Watch 錶殼
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
財經｜螞蟻推全模態通用AI助理 最快30秒生成應用
阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團正式發布全模態通用AI助手「靈光」，開創性地在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，並且可編輯可交互可分享，目前已同步登陸安卓與蘋果應用商店。。 內地媒體報道，「靈光」是業界首個全代碼生成多模態內容的AI助手，首批上線三大功能，包括「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」，支持3D、音視頻、圖表、動畫、地圖等全模態訊息輸出，對話更生動，交流更有效率。 據悉，「靈光對話」突破傳統文字問答模式，不是堆砌文字，而是像策展一樣設計每次對話，透過結構化思維，讓AI回答邏輯清晰、表達簡練；通過生成視化化內容，如動態3D模型、可交互地圖、音視頻等，讓內容呈現更生動；最終以優質訊息組織的方式，讓用戶「懂秒」知識。 報道指，「靈光」開創性地為普通用戶推出「閃應用」功能。用戶在對話中說出或輸入一句話，「靈光」1分鐘以內、最快30秒就能生成一款AI應用。Fortune Insight ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 17 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！
Google Play 香港今日正式公佈 2025 年度最佳排行榜，今年共有 17 款應用程式及遊戲脫穎而出。今年的得獎名單反映了三大核心科技趨勢：生成式 AI 的普及、港人對實用生活工具的依賴，以及跨裝置遊戲體驗的全面升級。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業
Jean Arnault，LVMH名牌帝國中最年輕的一位繼承者人選。他自小生長在全球最具影響力的奢侈品家族之中，卻沒有選擇高調炫富，而是踏實地從銷售基層做起，並以學霸的背景與專業的態度，默默耕耘於Louis Vuitton的腕錶事業中。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
再現蝕讓案：荃德花園兩房七年輸186.8萬 蝕足三分之一！
雖然美國已開啟減息周期，但香港樓市依然承受壓力，二手市場間中錄得蝕讓個案，市場氣氛反覆。向來入場費相對較低、過去曾受投資者追捧的荃德花園，近日再錄一宗重創成交：一個高層兩房單位最新以低價沽出，業主七年間帳面損失達186.8萬元，樓價跌幅逾三分之一。值得留意的是，屋苑近月已有多宗同類單位蝕讓成交，反映市場承接力持續受壓。閱讀更多：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬奧柏御峯開始蝕讓潮？一房五年蝕162萬 兩月內第三宗「四分一蒸發」成交根據市場消息，荃德花園A座高層F室為一伙實用面積341平方呎的兩房單位，屬屋苑常見的標準細兩房戶型。單位早前以359萬元成交，實用呎價約10,527元。據易發網上物業估價資料顯示，該單位估值約340.6萬元，今次成交價高出18.4萬元，相差約5.40%。原業主於2018年以545.8萬元購入，當時實用呎價約16,006元。持貨七年後轉售，以入市價計算，帳面蝕讓186.8萬元，樓價跌幅達34.22%，物業貶值逾三分之一，最終只能重創離場。近月同類面積高層單位頻錄蝕讓翻查屋苑近月成交，荃德花園同類型高層單位亦有多宗蝕讓。8月下旬28Hse.com ・ 20 小時前
馬雲低調現身螞蟻園區
有網民拍到阿里巴巴（9988.HK）創始人馬雲佩戴工牌現身螞蟻園區，並由螞蟻集團董事長井賢棟、CEO韓歆毅陪同。照片顯示馬雲戴着白色鴨舌帽，顯得十分低調。內地媒體報道，從知情人士獲悉，相關圖片屬實。信報財經新聞 ・ 9 小時前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 23 小時前
美股日誌｜標指連跌4日 比特幣曾破9萬美元
美股向下，標普500指數連跌四日，道瓊斯指數在早市一度失守46,000點水平，跌幅超過500點，收市稍為收窄。在人工智能相關股份受質疑之際，市場風險胃納轉弱。比特幣一度跌破9萬美元大關，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數碼資產市場的信心，部分小幣值加密幣跌幅更深。Yahoo財經 ・ 7 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 1 天前