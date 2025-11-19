關注

四大飲食平台網購優惠碼大放送！

Yahoo Tech HK

鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固

突破減材製造限制，實現 100% 再生材料生產，每年節省逾 400 公噸原料。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固
鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固

在 Apple 發佈會上，官方曾透露他們是以 3D 打印技術來生產 Apple Watch Ultra 3 和鈦金屬版本 Apple Watch Series 11 的錶殼，但到底以堅硬聞名的鈦金屬是如何被打印出來？是像墨水一樣軟化後擠出來嗎？Apple 今天終於向大眾解密了。

長久以來，3D 打印主要用於產品原型製作。但 Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示，團隊渴望將此技術轉化為批量生產的現實，目標是創製數以百萬計，外觀一致、符合 Apple 設計標準的優質再生金屬錶身。

從「削」到「疊」：物料效率差一倍？

鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固
鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固
廣告

過去，傳統鍛造的零件採用減材製造程序 (Subtractive Manufacturing)，需要切削掉大量原料。而新的 3D 打印則運用積層製造程序 (Additive Manufacturing)，以再生鈦金屬粉末逐層堆疊，直至物件接近最終所需的形狀。

這項轉變使 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 的鈦金屬錶殼，比起上幾代產品，只需一半的原材料。Apple 環境與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 解釋：「過往同樣的材料量，現在可創製兩隻手錶，所節省的地球資源量非常驚人。」據 Apple 估計，單是這項新程序，今年就可以節省逾 400 公噸的鈦金屬原料。

100% 再生材料與頂尖材料科學

鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固
鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？Apple 公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固

所有 Apple Watch Ultra 3 及鈦金屬 Apple Watch Series 11 錶殼，均採用 100% 航天工業級再生鈦金屬粉 (100% Aerospace-Grade Recycled Titanium Powder)。為了實現這一壯舉，Apple 團隊進行了長達數年的研發。

粉末霧化： 原始鈦金屬須先經霧化，轉化為直徑僅 50 微米 (Micron) 的極細粉末，同時需精確微調含氧量，以降低鈦金屬受熱時的爆炸特性。

鐳射熔融： 每部打印機配備六支鐳射激光器同步運作，將粉末逐層熔融堆疊。

層次精準： 每層厚度僅 60 微米，整個錶殼需反覆堆疊逾 900 次，整個打印過程耗時 20 小時。

從設計到組裝的優化

3D 打印技術亦帶來實用的設計改良。它能夠在傳統鍛造無法加工的位置列印紋理，顯著提升流動網絡型號內天線結構的防水效能。

完成打印後，錶殼需經過粗略除粉、利用超聲波振動清洗機進行精細除粉、以及使用通電金屬線的切割過程。最後，由自動光學檢測系統進行品質檢查，確保錶殼在進入最終組裝前達到 Apple 的嚴格標準。

這次成功的經驗更延伸到其他產品：全新 iPhone Air 的 USB-C 連接埠，亦採用相同的再生鈦金屬粉經 3D 打印製成，得以實現極致纖薄而堅固耐用的設計。這一切都體現了 Apple 在物理定律、材料創新、卓越設計以及對環境承諾之間達到的完美契合。

更多內容：

Apple Newsroom：勾劃未來版圖：以 3D 打印技術創製鈦金屬 Apple Watch 錶殼

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Black Friday

其他人也在看

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？

《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？

Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
財經｜螞蟻推全模態通用AI助理 最快30秒生成應用

財經｜螞蟻推全模態通用AI助理 最快30秒生成應用

阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團正式發布全模態通用AI助手「靈光」，開創性地在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，並且可編輯可交互可分享，目前已同步登陸安卓與蘋果應用商店。。 內地媒體報道，「靈光」是業界首個全代碼生成多模態內容的AI助手，首批上線三大功能，包括「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」，支持3D、音視頻、圖表、動畫、地圖等全模態訊息輸出，對話更生動，交流更有效率。 據悉，「靈光對話」突破傳統文字問答模式，不是堆砌文字，而是像策展一樣設計每次對話，透過結構化思維，讓AI回答邏輯清晰、表達簡練；通過生成視化化內容，如動態3D模型、可交互地圖、音視頻等，讓內容呈現更生動；最終以優質訊息組織的方式，讓用戶「懂秒」知識。 報道指，「靈光」開創性地為普通用戶推出「閃應用」功能。用戶在對話中說出或輸入一句話，「靈光」1分鐘以內、最快30秒就能生成一款AI應用。

Fortune Insight ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出

萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出

無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店

「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店

由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。

28Hse.com ・ 17 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？

小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？

TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果

Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果

35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。

姊妹淘 ・ 23 小時前
Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！

Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！

Google Play 香港今日正式公佈 2025 年度最佳排行榜，今年共有 17 款應用程式及遊戲脫穎而出。今年的得獎名單反映了三大核心科技趨勢：生成式 AI 的普及、港人對實用生活工具的依賴，以及跨裝置遊戲體驗的全面升級。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業

27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業

Jean Arnault，LVMH名牌帝國中最年輕的一位繼承者人選。他自小生長在全球最具影響力的奢侈品家族之中，卻沒有選擇高調炫富，而是踏實地從銷售基層做起，並以學霸的背景與專業的態度，默默耕耘於Louis Vuitton的腕錶事業中。

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
再現蝕讓案：荃德花園兩房七年輸186.8萬 蝕足三分之一！

再現蝕讓案：荃德花園兩房七年輸186.8萬 蝕足三分之一！

雖然美國已開啟減息周期，但香港樓市依然承受壓力，二手市場間中錄得蝕讓個案，市場氣氛反覆。向來入場費相對較低、過去曾受投資者追捧的荃德花園，近日再錄一宗重創成交：一個高層兩房單位最新以低價沽出，業主七年間帳面損失達186.8萬元，樓價跌幅逾三分之一。值得留意的是，屋苑近月已有多宗同類單位蝕讓成交，反映市場承接力持續受壓。閱讀更多：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬奧柏御峯開始蝕讓潮？一房五年蝕162萬 兩月內第三宗「四分一蒸發」成交根據市場消息，荃德花園A座高層F室為一伙實用面積341平方呎的兩房單位，屬屋苑常見的標準細兩房戶型。單位早前以359萬元成交，實用呎價約10,527元。據易發網上物業估價資料顯示，該單位估值約340.6萬元，今次成交價高出18.4萬元，相差約5.40%。原業主於2018年以545.8萬元購入，當時實用呎價約16,006元。持貨七年後轉售，以入市價計算，帳面蝕讓186.8萬元，樓價跌幅達34.22%，物業貶值逾三分之一，最終只能重創離場。近月同類面積高層單位頻錄蝕讓翻查屋苑近月成交，荃德花園同類型高層單位亦有多宗蝕讓。8月下旬

28Hse.com ・ 20 小時前
馬雲低調現身螞蟻園區

馬雲低調現身螞蟻園區

有網民拍到阿里巴巴（9988.HK）創始人馬雲佩戴工牌現身螞蟻園區，並由螞蟻集團董事長井賢棟、CEO韓歆毅陪同。照片顯示馬雲戴着白色鴨舌帽，顯得十分低調。內地媒體報道，從知情人士獲悉，相關圖片屬實。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡

新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡

「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。

Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產

頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產

根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。

BossMind ・ 23 小時前
美股日誌｜標指連跌4日 比特幣曾破9萬美元

美股日誌｜標指連跌4日 比特幣曾破9萬美元

美股向下，標普500指數連跌四日，道瓊斯指數在早市一度失守46,000點水平，跌幅超過500點，收市稍為收窄。在人工智能相關股份受質疑之際，市場風險胃納轉弱。比特幣一度跌破9萬美元大關，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數碼資產市場的信心，部分小幣值加密幣跌幅更深。

Yahoo財經 ・ 7 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅　43年老字號超市恐結業

移美港人「侵粉」頂唔順關稅　43年老字號超市恐結業

美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。

Yahoo財經 ・ 1 天前