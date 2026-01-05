跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
鈴木仁2026新作引爆粉絲圈！ 花男角色後續發展太刺激了！
184公分高個兒的帥氣進擊！鈴木仁從模特兒到螢幕寵兒的閃耀軌跡
哎呀，看到*鈴木仁*這名字，就忍不住多看兩眼！這位184公分的高挑帥哥，1999年出生於東京，現在26歲，正是事業如日中天的階段。從時尚雜誌的專屬模特兒，一路殺進日劇電影圈，
用那張清爽臉庞和自然演技，悄悄俘獲一大票粉絲。X上31萬多追蹤、IG也有22萬人關注，他的日常照總是讓人按讚停不下來，一起來瞧瞧這位低調卻超有魅力的男藝人吧！
模特兒起步：オーディション連連中獎的幸運開端
鈴木仁的演藝路，從青少年時期就註定不平凡！2014年才15歲，他就參加「アミューズオーディション2014」，直接殺進決賽圈，雖然沒拿冠軍，但這已經是超強起點。
兩年後，2016年他又挑戰「第31回MEN'S NON-NO專屬模特兒オーディション」，這次直接抱走準グランプリ，從此成為《MEN'S NON-NO》專屬模特兒。
身高184公分、A型血的他，站在T台上就是行走的衣架子，雜誌拍攝時那種乾淨俐落的氣質，瞬間讓人懂什麼叫「塩顔系帥哥」。
事務所アミューズ看中他的潛力，開始推他往演員方向發展。特技是踢足球，私下據說是個熱血運動男孩，難怪身材保持得這麼挺拔有型！
演員爆發：從配角到主演的穩健攀升
2017年，鈴木仁在TBS日劇《リバース》首次亮相，就用細膩表情抓住觀眾眼球。隔年2018年，他加入《花のち晴れ～花男 Next Season～》，飾演C5成宮一茶，
那個花道家元出身的帥氣花心男，瞬間讓他知名度暴衝。2019年更厲害，《3年A組 ―今から皆さんは、人質です―》和《TWO WEEKS》等熱門劇集接連上陣，
電影方面有《4月の君、スピカ。》、《小さな恋のうた》。2020年，他在《ジオラマボーイ・パノラマガール》首次擔綱電影主演，飾演神奈川ケンイチ，青春戀愛的青澀感演得超到位。
近年作品不停歇，2024年有《からかい上手の高木さん》、《八犬伝》，2025年出演《かくかくしかじか》，甚至預定2026年《時には懺悔を》。
從校園劇到動作片，他總能切換自如，訪談裡他說過，最愛挑戰不同類型，就是不想被定型，這股野心讓人超欣賞！
社群風貌：低調分享卻超吸粉的日常魅力
鈴木仁的X帳號@jin_suzuki722，由經紀人主要打理，超過31萬粉絲，Bio清楚寫明最新作品如《95》、《復讐カレシ》、《八犬伝》等，偶爾po現場オフショット，讓人感覺像在偷窺拍攝幕後。
Instagram @jin_suzuki_722則有22萬多追蹤，他本人比較常發，雜誌封面、健身照、簡單自拍，都帶著那種不經意的帥氣。像是新年問候或生日帖，總是簡潔卻暖心，粉絲留言區永遠被「かっこいい！」刷版。
私下他愛踢球、看電影，分享時不炫耀，就像是個大男孩在記錄生活。這種不刻意的親切感，讓追蹤他的人越來越多，感覺離偶像不遠卻又剛好保持距離，超會拿捏！
未來潛力：多領域開花的無限可能
鈴木仁不只停留在演戲和走秀，他還活躍在舞台劇，像預定2025-2026年的《シッダールタ》，和草彅剛等前輩同台，挑戰深度角色。訪談中他透露，想繼續磨練演技，
目標是接更多元劇本，甚至跨足綜藝或音樂相關。身為MEN'S NON-NO老將，他時不時上時裝周或品牌活動，氣場穩穩的。26歲的他，正處在轉型關鍵期，從青春偶像往實力派邁進，
粉絲都期待他下一個大爆發。無論是螢幕上的深情眼神，還是T台上的自信步伐，這家伙的魅力，就是那種越看越耐品的類型！
Japhub小編有話說
挖完鈴木仁的資料，我都忍不住多刷幾次他的IG了！這帥哥不只外型出眾，努力程度也超認真，從模特兒穩穩轉戰演員，每步都走得紮實。
無論你是劇迷還是時尚控，趕緊去他的社群按關注，說不定哪天他就po出讓你心動的照片～有更多男藝人想追，隨時丟給小編，我繼續幫大家蒐羅新鮮資訊！
