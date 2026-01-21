專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
鈴木仁從花男成宮一茶爆紅！ 叛逆少年到95懸疑轉型秘密！
東京男孩的模特兒起飛：選秀準冠軍的意外收穫
鈴木仁，1999年夏天出生在東京，那個熱鬧的城市養成他低調卻自信的個性。血型A型的他，從小就對表演有興趣，2014年參加Amuse選秀就闖進決賽圈。
兩年後，2016年他更厲害，在第31屆メンズノンノ模特兒大賽拿下準冠軍，從此踏上時尚路。想像一下，一個高中生突然變成雜誌寵兒，拍攝封面、走秀忙翻天。
但他沒停在那兒，2017年直接跨足演戲，在TBS劇《リバース》初登場，飾演個小角色卻讓人記住他的清新笑容。這轉型像開了外掛，誰知背後是無數試鏡的汗水？
電視劇狂飆：從配角到主角的角色大變身
鈴木仁的戲路超廣，從2018年《花のち晴れ〜花男 Next Season〜》裡的成宮一茶開始爆紅，那個帥氣學生形象迷倒少女心。2019年他連發多部劇，像《3年A組》裡的叛逆少年、
《TWO WEEKS》中的緊張追逐戲，讓觀眾看到他內心戲的深度。2020年《DIVER-特殊潜入班-》他變成臥底高手，動作場面帥到爆。後來2021年《元カレリトライ》當主角，
詮釋前男友的糾葛，笑點滿滿。2023年《今日のすき焼き》到2024年《95》，他挑戰不同類型，從喜劇到懸疑，2025年還在《死ぬまでバズってDo!!》玩網路梗。
這些作品像拼圖，每一片都讓他更耀眼，證明他不只靠臉，還靠實力！
大銀幕與舞台閃耀：跨界CM與音樂的多元驚喜
電影方面，鈴木仁也不含糊。2019年《小さな恋のうた》裡的浪漫少年、《4月の君、Spica》中的青春故事，讓他大展銀幕魅力。
2020年《ジオラマボーイ・パノラマガール》他演個奇幻角色，2023年Netflix《君に捧げる》更國際化。舞台劇呢？2020年《オレステ》在KAAT劇場上演，
他從希臘神話中汲取靈感，2023年《All Night Nippon》則是搞笑路線。CM部分，他代言Universal Studios Japan、Uniqlo、Roger Vivier，帥氣形象賣爆產品。
音樂圈也沾邊，出演MV如《GOOD ON THE REEL》，甚至發CD《小さな恋のうた》。這些跨界像開派對，每場都讓粉絲驚呼連連！
幕後小癖好：寫真展與日常的意外趣味
脫下螢幕光環，鈴木仁的私人世界挺有梗。他熱愛攝影，從2019年寫真集《鈴木仁 INTRO.》開始展露才華，2022年辦《ZJINEU》展覽，拍的照片充滿個人風格，
到2026年《ZJINEU -Unscripted》還在SPACE BANKSIA繼續。訪談中他常聊工作心得，像怎麼平衡模特兒和演戲的忙碌。
血型A型的他，個性細膩，喜歡簡單生活，偶爾在節目《まぶきマン》主持時爆出搞笑金句。沒有大緋聞，卻用這些小事圈粉，感覺像鄰家大男孩，親切得讓人想多聊兩句。
社群達人的互動魅力：X與IG的粉絲狂熱區
在社群上，鈴木仁超會經營！X帳號@jin_suzuki722有3.1萬追蹤者，常po日常吐槽或工作預告；Instagram @jin_suzuki_722更誇張，22.6萬粉絲，滿滿帥照和故事，從2018年開張就人氣高漲。
還有官方IG @jin_suzuki_official，從2020年起分享後台花絮。他不只po美圖，還回應留言，像是2025年推特上討論新劇，粉絲互動熱烈。這些平台像他的後花園，種滿粉絲的讚美，讓他從模特兒變成全方位偶像！
Japhub小編有話說
哈哈，鈴木仁的星途讀起來像本輕鬆漫畫，從伸展台到螢幕，他那種不費力的帥勁兒超療癒！
如果你也愛這種日娛圈的跨界故事，趕緊追他的社群，下次新劇上檔別錯過。想挖哪位男星的內幕？快留言給小編知道喔
