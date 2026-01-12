跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
鈴鹿央士出道就橫掃新人獎！ 鋼琴天才一演成名新劇心碎！
出身背景揭曉，從臨演到星探發掘
鈴鹿央士，2000年1月11日出生在岡山縣岡山市，血型O型，隸屬FOSTER事務所（之前是FOSTER PLUS）。高中二年級時，學校成了電影《老師！喜歡你好嗎？》的拍攝地，
他純粹好奇當臨演，沒想到被主演廣瀨鈴一眼相中，直接推薦給事務所！2018年4月正式加入，
同年秋天在第33屆MEN'S NON-NO專屬模特兒選拔賽拿下冠軍，從此開啟模特兒生涯。藝名「央士」裡的「鈴」就是致敬廣瀨鈴的「鈴」，這緣分也太奇妙了吧？
演技之路爆發，新人獎項一把抓
2019年直接以電影《蜜蜂與遠雷》出道，飾演風來坊天才鋼琴家，首次試鏡就上位，演技炸裂到拿下報知電影獎、橫濱電影節、日本電影學院獎、每日電影獎、電影旬報等多項新人獎！
之後NHK晨間劇《夏空》、電影《決算！忠臣藏》等作品接連上陣。2022年《silent》裡的戶川湊斗讓他爆紅，ViVi國寶級帥哥排名NEXT部門直接登頂。
2025年更挑戰動畫電影《ChaO》聲優主演，和山田杏奈搭檔，作品還在安錫國際動畫電影節拿獎，實力國際認證啦！
作品類型百變，從青春到懸疑都行
鈴鹿央士的戲路超寬鬆，從校園戀愛《堀與宮村》初主演，到《龍櫻2》裡的壞學生藤井、《六本木クラス》熱血角色，再到《silent》那種細膩情感戲，轉換自如。
2025年有《花まんま》演和烏鴉對話的研究者，搞笑又溫馨；聲優《電影哆啦A夢 のび太的繪世界物語》客串美術商人帕爾；
還有2025年10月初舞台《李爾王》飾演埃德加，和大竹忍、宮澤理惠同台，這是他的舞台初體驗，緊張又興奮的樣子超可愛！
社群生活曝光，日常接地氣滿分
想偷看他的私生活？X帳號@ouji_suzuka有73.3K粉絲，Instagram@ouji.suzuka.official則是39.5萬人追蹤，常po拍攝幕後、岡山老家照或音樂分享。
愛聽Maroon 5、Oasis、The 1975，喜歡羽球和足球，私下超愛家鄉，訪談常提家人和朋友。2026年還有專屬桌曆推出，A5尺寸28頁，粉絲福利超豐厚，日常照絕對讓你看不膩。
為什麼他這麼討喜？魅力大解密
鈴鹿央士的吸粉點在於那種「鄰家大男孩卻藏著深度」的感覺！外表乾淨清爽，眼神總帶點溫柔，但一進戲就變身專業模式，情感層次豐富到讓人入戲。
訪談裡常說自己是好奇心驅使，什麼都想試試，這種不設限的態度，加上謙虛暖男個性，難怪從新人到現在人氣只漲不跌。2025年作品滿檔，未來肯定更多驚喜，等著看他挑戰更多元角色吧！
Japhub小編有話說
鈴鹿央士這位被廣瀨鈴「撿到」的幸運兒，用實力和努力證明一切都不是運氣！從電影新人王到聲優、舞台全方位開花，那種自然流露的魅力真的太犯規了。
喜歡清新系帥哥又會演的讀者，趕緊從《silent》或新作追起，保证會被他的眼神俘虜～小編超期待他接下來在《李爾王》的表現，大家一起繼續挺這位岡山之光衝吧！😍
