鉅額罰款怎麼辦？當局裁定 Chiara 必須捐出 EU€ 120 萬，為慈善翻車事件劃下句點！

有宇宙博主之稱的 Chiara Ferragni 在去年底大翻車，與 Balocco 的慈善聖誕蛋糕捲入爭議，無論是事業、家庭都面臨了挑戰，追蹤人數直線下降、與老公 Fedez 婚姻觸礁，接著在今年夏天，個人品牌位於米蘭營業了 7 年的旗艦店也正式關上大門，不過對 Chiara Ferragni 來說還有一大難關，便是義大利競爭管理局 AGCM 高達 EU€100 萬歐元的罰款。

起初 Chiara Ferragni 慈善爭議事件爆發，便是來自義大利競爭管理局 AGCM 的消息。指出 Chiara Ferragni 與 Balocco 在 2022 年推出的聖誕蛋糕有誤導之嫌，定價從 EU€3.7 直升至 EU€9，讓消費者以為每買一個蛋糕便能捐出善款給予相關單位，不過其實雙方早已在蛋糕開賣前一次性地捐了 EU€50,000，與聯名蛋糕的最終銷售額想當然是天差地遠，因此包括 Chiara Ferragni 的公司與 Balocco 製造商都收到了 EU€100 萬的罰單。

Chiara Ferragni 真的會掏出荷包付高達 EU€100 萬的罰款嗎？日前她與 AGCM 正式達成協議，Chiara Ferragni 不需要交付罰款給政府，不過 Chiara 名下所擁有的三間公司，都必須在三年內的時間將 5% 利潤捐出給一間名為 Children of the Fairies 殘疾兒童基金會，而且總共捐出的善款金額必須超過 EU€120 萬。

而 Balocco 的製造商 Cerealitalia Industrie Dolciare 亦如是，必須向兒童基金會捐款，以補償在 2022 年聖誕節，希望透過購買聖誕蛋糕做善事的消費者的心意，同時雙方都同意這次的捐款，必須與雙方品牌所有的廣告行為分開，Chiara 已經在自己的社群平台上確認了這個消息，也算是為這個轟轟烈烈的翻車事件劃下了句點。

