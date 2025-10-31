銀債退款優惠 轉做定存 邊間銀行最高息？

銀債退款優惠｜多家銀行推出銀債退款優惠，除了定存利率優惠吸引存戶外，更有基金認購優惠、人民幣兌換優惠、外幣掛鈎存款優惠等等。

銀債退款優惠｜第十批銀色債券的分配結果出爐！政府共收到逾37.1萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億港元，由於最終發行額為550億港元，逾430億港元的退款將會發還給申請人。多家銀行推出銀債退款優惠，除了定存利率優惠吸引存戶外，更有基金認購優惠、人民幣兌換優惠、外幣掛鈎存款優惠等等。

下載Yahoo財經APP

美股、外匯、加密貨幣免費即時報價，自選投資組合獲取相關新聞提示。

滙豐：享定存利率2.3厘

經滙豐認購銀債客戶，其認購銀債的退款，可享有新資金定期存款優惠年利率，即享港元3個月及6個月定期存款2.3厘。

工銀亞洲：享定存利率2.5厘

經工銀亞洲認購銀債客戶，其認購銀債的退款，可享三大優惠：

定期存款年利率優惠： 98天期2.5厘、或188天期2.3厘

基金認購費優惠： 實收0.5%

人民幣兌換優惠：港元兌換人民幣，享40點子折扣

信銀國際：享大富翁存款額外年利率3.38厘

存款額外年利率優惠： 即日起至10月31日利用銀債退款經「inMotion 動感銀行」登記大富翁存款並存入合資格存款，享高達3.38厘港元額外年利率

定期存款年利率優惠：以新資金定存50萬港元或以上，可享3個月3厘、或6個月2.75厘年利率優惠

建行亞洲：享定存額外年利率0.1厘

經建行亞洲認購銀債客戶，其認購銀債的退款，可享三大優惠：