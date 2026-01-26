銀價創新高，舊款「Pandora銀飾」都有價有市？脆友分享賣銀「收返一千蚊」，網民：估唔到會收Pandora

銀價創新高，限置銀飾亦可換現金，舊款「Pandora銀飾」依然有價有市？屋企留有一堆「變黑氧化」的 Pandora 銀飾嗎？千萬不要直接掉入垃圾桶，近日銀價高企，連帶舊銀飾收購創新高，也許能意外地「收回少少錢」！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（Threads截圖）

近日網友於 Threads 中分享於小型金舖回收銀飾的經歷，原來 Pandora 手鏈、珠子，早已斷扣壞掉的舊飾物，甚至沒有 925 牌的銀飾也能換現金，但回收價當然比925純銀低。脆友當天前往金舖的回收銀價為每両$735，「收返少少錢」好過直接掉落垃圾桶。（連結）

廣告 廣告

（Threads截圖）

不少脆友得知消息，亦即刻將家中的銀飾變賣，將閒置銀飾「收返幾百蚊」食下午茶，確實比放在家中變黑更有用。脆友們紛紛指「估唔到會收 Pandora」、「Pandora 真係時代眼淚，擺屋企放到黑晒」，找到處理方法真的太好了！（連結）

甚麼是 925 銀？

（PANDORA官網圖片）

925 銀是一種金屬合金，含至少 92.5% 的銀，結合銅或其他金屬令飾品更堅硬及耐用。一般 925 銀附有 925 銀牌證明，保證、回收價亦更高。

如何清洗銀飾？

（Getty Images）

如果是 925 銀飾，可使用「不加水」的小蘇打粉輕刷銀飾表面，又或使用「抹銀布」輕輕擦拭與拋光即可。如果不確定銀飾是否 925 銀，不建議使用「浸洗」的方式，容易令銀飾變啞光、損壞並難以復修。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

老鋪黃金到底紅什麼？被譽為內地「黃金界愛馬仕」，以中國古法手工金器見稱

Sephora與Olive Young強勢合作！韓系彩妝、護膚品全球同步上架，美妝迷準備好課金未？

Alex Honnold戴Rolex爬台北101？「徒手獨攀版」勞力士廣告意外掀話題，網民：要漲價了