港片告急？電影金像獎入圍有危機
銀山溫泉實在太迷人！東北5種特色溫泉的觀光客經驗談
東北地區是將古早日本的優點傳承至今的地區，在東北地區中有各種不同的溫泉，且範圍廣至從溫泉勝地到山中僅有一家溫泉設施。雖然溫泉可以療癒身心，但與溫泉習習相關的風俗或是環境等，有許多地方都讓外國遊客感到很驚訝。這次為大家介紹在東北溫泉中，外國遊客感到驚訝的5件事情。
※以下皆為受訪者的個人意見
東北特色溫泉經驗談①日本傳統風情＋夢幻氛圍太吸引人了【山形縣的銀山溫泉】
「銀山溫泉雖然是一條會讓人以為重返到以前日本的溫泉街，但飯店的指標卻有用英文與中文標示，掃描QRcode也會有語音介紹等，這番用心讓外國遊客能更舒心度過，讓我很喜歡。因為經常一起出遊的朋友不太會說日文，我一和日本人說話後，她就一臉很無聊的樣子，在銀山溫泉的飯店和街上都有會說英文的店員，她也能與大家聊天，她看起來很開心。」（印尼／女性）
銀山溫泉的建築物雖然外觀是歐風木造多層建築，但客房卻是榻榻米，遺留著融合日本與西洋文化的「大正浪漫」的氛圍。雖然因東日本大地震的影響，有一段時間觀光客人數低迷，但因致力於改善針對外國遊客的應對服務，現在已是人氣十足的溫泉觀光景點囉。
銀山溫泉
〒999-4333 山形県尾花沢市大字銀山新畑
電話號碼：0237-23-4567（尾花澤市觀光物產協會）
東北特色溫泉經驗談②海景露天溫泉超壯觀【青森縣的不老不死溫泉】
「最近很喜歡的是青森縣的不老不死溫泉。浪花打上岸之際泡著露天溫泉，解放感無限！能在各種不同的地方享受到日本的溫泉，真的超棒的！以前好像很少見到外國人，雖然很討厭被日本人目不轉睛的盯著看，但長年住在日本後就變的能不太介意能下去泡溫泉了。有一位在日本住了幾十年的秘魯朋友說『完全不想和他人一起泡溫泉』，聽說至今也不曾泡過溫泉呢」（智利／女性）
不老不死溫泉中最受歡迎的就是在日本海突出的露天溫泉。小編特別推薦的是一邊欣賞夕陽一邊泡溫泉。除了有混浴浴池之外也有女性專用的浴池，能夠不介意異性的眼光，在充滿自然野趣氣氛中享受溫泉。
不老不死溫泉
〒038-2327青森県西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15
0173-74-3500
營業時間：僅泡溫泉不過夜時，海邊的露天溫泉8:00～16:00（櫃檯受理到15:30）／黃金之湯8:00～20:00（櫃檯受理到19:30）
票價：大人600日圓／孩童300日圓
公休日：不定休
東北特色溫泉經驗談③溫度這麼燙，是要怎麼泡【福島縣的飯坂溫泉】
示意圖
「福島縣飯坂溫泉的水溫熱到連入池5秒鐘都沒辦法。當地人都說不夠熱的話就沒有泡溫泉的感覺，好像討厭加冷水。看上去不覺得舒服，只覺得是在忍耐。好像犯了什麼錯在受罰一樣。」（馬來西亞／男性）
飯坂溫泉在古老的東北傳說中也是出現過，是具有歷史的溫泉設施。飯坂溫泉除了飯店與旅館之外，在街上還有許多公共浴場。因為每處的溫泉水溫都有約50度的高溫，即使是一般的日本人也都只能入浴幾秒鐘。因為就算喊出「好燙！」，也只會被當地人說「沒這回事！」，所以要加冷水就更困難。好像有難以理解的當地美學。
▶延伸閱讀：日本福島湯治名所「飯坂溫泉」溫泉、美食、景點推薦
飯坂溫泉
福島県福島市飯坂町湯沢
電話號碼：024-542-4241（飯坂溫泉觀光協會&飯坂溫泉旅館協同組合）
營業時間：共同浴場 6:00～22:00 ※僅泡溫泉不過夜時，請向各旅館確認
票價：共同浴場 成人200日圓起 僅泡溫泉不過夜300日圓起
東北特色溫泉經驗談④混浴溫泉還是會有抗拒感耶【青森縣的酸湯溫泉】
示意圖
「青森縣的酸湯溫泉是能感受到歷史的溫泉。在山中有古老而寬大的木造旅館，裡面有一座大到讓人誤以為是游泳池的超大浴池。雖然平常是混浴浴池，但因心裡還是感到抗拒，所以選在女性時間時入浴。」（俄羅斯／女性）
酸湯溫泉的「檜葉千人風呂」竟有約80坪（264.46平方公尺），浴場的寬敞度能比得上160張榻榻米。浴場是用青森檜葉製造而成，整個浴池內飄散著如森林般的清新芳香。
雖然基本上是混浴浴池，但從8點～9點間有一個小時為女性專用。另外，有為因介意他人目光的朋友準備「湯浴着」，是一種入浴用的服裝，一件1000日圓。因為如此大的大型浴池很少見，希望大家一定要去泡一次看看喔！
酸湯溫泉旅館
〒030-0197 青森県青森市荒川南荒川山国有林酸湯沢50番地
017-738-6400
營業時間：僅泡溫泉不過夜時「檜葉千人風呂」為7:00～17:30（請於18:00前泡完）
「玉湯」9:00～16:30（請於17:00前泡完）
票價：僅泡溫泉時，大人1000日圓／孩童500日圓
公休日：不定休
東北特色溫泉經驗談⑤泡完湯後身上有點臭？【秋田縣的後生掛溫泉】
示意圖
「後生掛溫泉是位在八幡平的山頂附近，一間白煙裊裊升起，原汁原味建築風格的溫泉設施。只是硫磺的味道很強烈，泡完後沒有仔細地沖澡的話，上衣就都是硫磺的味道，被我太太說「好像跟一根火柴在一起一樣」。有透明的溫泉或是混濁的溫泉，每種溫泉都對身體有不同的效果，覺得溫泉很深奧」（印尼／男性）
後生掛溫泉約300年前作為「湯治場」（中文譯為溫泉療養地）而創立。所謂的湯治（溫泉療養）就是要長時間浸泡在溫泉中，來治癒傷口或是身上的傷，因此湯治場並非旅館而在治癒好之前需自行做飯。據說後生掛溫泉對於腸胃疾病、神經痛、膝關節炎、風濕等，各方面都很有效果。
目前也有提供一般遊客的住宿與當日往返溫泉，透過溫泉療養放鬆一下身體也不錯吧！另外，溫泉泉質為單純硫黃泉，硫磺味強烈到就算衣服洗了一兩次味道還是會殘留。注意不要穿著自己喜歡的衣服前去泡此溫泉喔。
後生掛溫泉
〒018-514 秋田県鹿角市八幡平熊沢国有林内
0186-31-2221
營業時間：僅泡溫泉不過夜時9:00～16:00（櫃檯最後受理時間為15:00）
票價：大人600日圓／小學生及以下300日圓
公休日：不定休
日本東北的溫泉經驗談，其他還有這些意見！
「雖然外國朋友開始能接受泡溫泉，但不想在公共空間脫衣服」（巴基斯坦／男性）、「雖然泡溫泉看起來很舒服，但很害羞所以無法」（義大利／男性）等，好像也有人還對溫泉有抗拒。另外，也有「因為有刺青不能進去泡溫泉」的朋友（波蘭／男性）。因為日本對於刺青的觀念上也有了改變，說不定今後有刺青也能入浴泡湯的溫泉設施也會持續增加喔！
Text by:Masakazu Yoshida
※本文內容為2020年的資訊，最新狀況請至官網確認
▼你還會有興趣
其他人也在看
台南酒店｜台南特色老宅民宿推介！人均$190起住進台南懷舊年代 獨棟閩式老宅、紅磚外牆、天井小庭院，美得捨不得退房
台南被譽為台灣最古老的城市，擁有超過400年的歷史，見證了台灣的多元變遷！今次為大家精選5間別具特色的台南老宅住宿，與一般酒店不同，這些老宅民宿保留了古色古香的建築、紅磚、木窗、花磚等，再與現代設計巧妙融合，讓人一踏進去便能感受「住進歷史」的獨特氛圍，文青或歷史愛好者必住。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
飯島直子不良少女的黑歷史？初代治癒系女神的禁斷愛情！
嘿，日本劇迷們，準備好聽一個讓你大跌眼鏡的故事了嗎？有「初代治癒系女神」之稱的飯島直子，57歲的她最近在TBS節目《人生最高餐廳》上大爆料！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
日本人真的很拼命工作？在日外國人分享日本工作實況！
說到「社畜」一詞就讓人想起日本上班族對上司鞠躬哈腰、深夜拼命加班的畫面，到底日本人上班是否真的如此辛苦？這麼拼命是為了什麼？將這些看在眼中的在日外國人們又是怎麼想的呢？實際在日本工作時又有遇到哪些狀況呢？來看看大家的意見吧！ （本文訪問部分為疫情前個人經驗分享，不代表本網站立場，亦不代表全日本的現象）LIVE JAPAN ・ 1 小時前
日本晚上可以逛什麼？內行人推薦７點後「必去這地方」：爽吃３折生魚片
到日本旅行的旅客，除了享受觀光景點與在地文化，尋找經濟實惠又美味的美食更是行程重點。近日一名網友分享，只要掌握日本超市晚間７時後的折扣時段，各式美食從８折到對折不等，不僅能省下大筆預算，還能品嘗道地美食尚玩家 ・ 44 分鐘前
超浪漫Dunk球鞋登場！NIKE設計師SUSAN FANG聯名系列 串珠花花、粉藍色元素服飾讓人眼冒愛心
自從NIKE官宣Karina成為代言人之後，也持續推出很多話題聯名系列，包括Levi’s x Nike、Supreme x Nike SB Dunk Low系列等，希望可以吸引到各位的眼球！這次，NIKE與設計師Susan Fang發佈了NIKE女性藝術家系列，系列以象徵真愛與回憶的「勿忘我」花朵⾊調設計，加入夢幻的⼿⼯串珠、花花元素，柔美又充滿浪漫風格，讓人想全部收入囊中！Yahoo Style HK ・ 1 天前
十一國慶優惠丨睇戲半價、免費搭電車、港鐵送76000張車票、小童免費搭九巴 即睇過百項食買玩著數！（持續更新）
為慶祝國慶76週年，政府聯同社會各界推出優惠，包括免費乘搭電車/天星小輪、半價睇戲、港鐵送76000張車票、小童免費搭九巴等，而各大商場亦會推出消費優惠，即睇十一優惠詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本雨傘推薦2025：5大質感品牌讓你告別狼狽，輕量、防風、晴雨兩用
嚴選 2025 年 5 大日本高質感雨傘品牌，從隨身迷你傘到收藏級長傘，讓你輕鬆告別狼狽，應對各種生活場景與風格需求！Yahoo Style HK ・ 1 天前
佐敦逾40年老字號糖水店「佳佳甜品」 總店結業 月底將於白加士街/銅鑼灣連開兩店
開業逾40年的佐敦老字號糖水店「佳佳甜品」，主打平民價品嚐各式傳統中式甜品， 自2016年連續9年獲得米芝蓮推介 ，是不少本地食客及遊客的人氣熱店。今日店家突發於社交媒體發文，寫道「佐敦舊舖將於9月17日起停止營業」，令一眾熟客大感震驚。幸好店家透露全新總店將於佐敦白加士街開幕，而另一間銅鑼灣分店亦會同時在9月底開幕，延續逾四十年的傳統風味。Yahoo Food ・ 2 小時前
消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險
無糖、低糖或健怡飲品一向給人印象較為健康，但消委會527期報告指出這些飲品有機會用了熱量較低的甜味劑去替取糖分，即代糖的一種，並非一定去除糖分。吸收得越多甜味劑，分分鐘增加嚐甜的慾望，無形中增加肥胖可能性。消委會曾經檢測了市面上51款不同種類的飲品，對當中的糖分和甜味劑含量進行了分析，發現不少飲品除了含有很高的糖分外，更加入了甜味劑，值得關注。Yahoo Food ・ 23 小時前
土瓜灣美食2025〡土瓜灣美食推介15間！自家烘焙咖啡/地中海菜/冬陰功海鮮煲仔飯
土瓜灣美食多，更出名多周末好去處！過往土瓜灣因只有巴士及小巴到達，相信不是本地遊首選。但土瓜灣隨著屯馬線通車，開通土瓜灣站及宋皇臺站，再加上鄰近啟德體育園的人流助攻，令到土瓜灣的人流激增！這民生小區其實臥龍藏龍，有多間人氣食店及Cafe，絕對值得前來一趟土瓜灣覓食，一於重新定義土瓜灣吧！Yahoo Food ・ 2 小時前
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡音樂家朱芸編首個西九大盒個人音樂會〈BETWEEN WORLDS〉將於下月29日隆重舉行，一夜限定，帶觀眾遊走生命的高低起伏，透過一段段精心編寫的樂章，分享他的個人體會，對生死以至不同世界之間的好奇。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
迪麗熱巴變裝大匯演 白滑美腿任你睇
【on.cc東網專訊】內地女星迪麗熱巴向來都是廣告商的寵兒，剛剛她為健康品牌擔任代言，更拍攝了新的廣告片，片中的她先以穿着高貴亮麗的黑色Tube dress示人，鏡頭一轉，她已變身，穿着一條銀色吊帶短裙坐於泳池邊的沙灘椅上，大騷白滑美腿，跟着又穿着一條夏日感十足東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
新詐騙手法！在機場別亂丟棄「這１物」，專家曝嚴重後果：個資恐外洩
機場行李標籤淪詐騙工具！達美航空行李理賠經理近日在社群平台上透露，越來越多詐騙集團利用旅客隨手丟棄的行李標籤進行詐騙理賠，不僅影響航空公司理賠效率，更可能導致旅客個資外洩、理賠權益受損等問題。專家提醒食尚玩家 ・ 1 天前
全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」優惠買一送一！人均$194起滑足4小時 再送深圳酒店$150優惠券｜深圳好去處
位於深圳前海、全球最大的室內滑雪場的「華發冰雪熱雪奇蹟」將於9月29日正式開幕！總面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小的「華發冰雪熱雪奇蹟」，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，還配備大灣區首個室內潛水設施及五星級酒店JW萬豪酒店，絕對是全球數屈一指的滑雪娛樂綜合體！Yahoo購物專員為大家搜羅門票優惠，Klook推出買一送一優惠，雙人初/中級道4小時滑雪票人均只要$194起，除開每小時低至$48.5起，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
親子好去處｜香港自然生態美食一日遊人均$120起！暢遊馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落、夜探螢火蟲、歎深井燒鵝
愛探索香港生態親親大自然的朋友，有抵玩旅行團推介！KKday早前推出香港自然生態美食一日遊旅行團，人均只需$120起，暢遊３大打卡熱點，包括馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落，以及到尖鼻咀夜探螢火蟲，行程還會帶大家食深井陳記花園燒鵝酒家，。旅行團於9和10月共舉辦9團，逢星期六、日及紅日出發，要報名就要趁早！Yahoo 旅遊 ・ 44 分鐘前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前