銀河娛樂集團於新加坡設立新辦事處 深化區域旅遊與文化交流

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月1日 - 銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）隆重宣布於新加坡設立新辦事處，標誌著集團國際業務拓展的重要里程碑，亦彰顯其致力向更廣泛的亞洲市場推廣澳門「世界旅遊休閒中心」角色的堅定承諾。





銀河娛樂集團綜合娛樂服務董事李健汶先生、業務發展行政副總裁溫子瑛先生及其他管理層與出席晚宴的貴賓祝酒，同祝銀娛及新辦事處的光輝未來。



新加坡作為亞洲極具活力及國際化的城市，長期以來一直是澳門的重要客源市場。銀娛選址於新加坡核心商業區，設立全新辦事處，旨在與當地旅客及業界夥伴建立更緊密的聯繫，並向新加坡及東南亞地區展示澳門日益多元化的旅遊魅力，包括深厚的文化底蘊、奢華的酒店服務及豐富的世界級旅遊休閒娛樂體驗。





香港影視紅星馬國明及姚子羚遠赴新加坡出席晚宴並獻上精彩演出。



此舉亦與澳門特區政府推動旅遊多元化及拓展客源市場的政策方向高度契合。透過新加坡辦事處，銀娛將為新加坡及周邊地區旅客量身打造獨特的旅遊體驗，確保從行程規劃到抵達澳門的每一環節皆順暢愉快。



新加坡辦事處提供旅遊、會議、獎勵旅遊、會展（MICE）相關查詢，進一步鞏固銀娛作為多元化及以客為本的綜合度假集團的領導地位。新加坡辦事處的成立不僅體現集團創新思維與區域合作的承諾，更展現其提升品牌能見度及推動亞洲市場可持續增長的策略。



為慶祝辦事處開幕，銀娛於當晚假新加坡JW萬豪酒店舉行盛大晚宴，邀請多位尊貴嘉賓、商業夥伴及媒體朋友共襄盛舉。銀河娛樂集團綜合娛樂服務董事李健汶先生於晚宴上向來賓介紹銀娛旗下三大澳門旗艦物業——「澳門銀河™」及銀河國際會議中心、「澳門百老匯™」及星際酒店。





銀娛在新加坡JW萬豪酒店設宴款待一眾貴賓，並一同共度了星光熠熠的晚上。



李先生表示：「新加坡一直是澳門的重要客源市場。新加坡旅客的品味與情懷，與澳門的旅遊體驗自然契合。我們深信，銀娛的多元化產品將吸引更多新加坡旅客前來探索。銀娛將配合澳門特區政府推動旅遊多元化的願景，持續拓展旅客群，為澳門注入更多活力。」





「澳門銀河」、「澳門百老匯」及星際酒店三大物業匯聚奢華住宿、得獎餐飲、頂級購物及世界級娛樂設施，各具特色。「澳門銀河」坐擁九大奢華酒店品牌，滿足不同旅客需求，連繫「澳門百老匯」及星際酒店共同展現澳門酒店業的卓越水平。





銀娛期待與新加坡市場建立更緊密的聯繫，並為澳門旅遊業的持續發展與多元化貢獻力量。





「澳門銀河™」綜合度假城



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。





詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com

。



