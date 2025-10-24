兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
銀河娛樂集團 再創健力士世界紀錄™殊榮 成功打造「最大彩色乒乓球藝術品」
為下月假銀河綜藝館舉行之十五運會乒乓球項目預熱 體育藝術跨界融合 營造「全民全運」熱烈氛圍
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月24日 - 為迎接中國第十五屆全國運動會（下稱「十五運會」）在粵港澳大灣區隆重舉行，並為下月於銀河綜藝館舉行的乒乓球項目預熱，「澳門銀河™」綜合度假城特別打造以乒乓球運動為主題的大型藝術作品，更成功挑戰並刷新健力士世界紀錄™榮譽，獲頒「最大彩色乒乓球藝術品」的稱號。這件打破紀錄的大型藝術作品創作，旨在與來自各地的旅客和本地居民一同投入這項全國體壇盛事的熾熱氣氛，同時一再彰顯銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）長期致力於推廣乒乓球運動，以及促進體育與創意融合的承諾。
這件震撼視覺的藝術品由7,000顆色彩繽紛的乒乓球組成，現正於「澳門銀河」東翼廣場舉行的《藝薈乒乓．球拍珍品及藝術展覽》中展示。由銀娛的15位團隊成員精心組裝而成，以呼應十五運會的主題。創作背景及過程一方面展現卓越的團隊合作精神，另一方面體現銀娛及團隊的凝聚力、專業素養與藝術熱情。作品描繪兩位乒乓運動員在澳門最大的室內運動場館——銀河綜藝館前充滿動感的對決場面，不僅是視覺焦點，更勢必成為社交媒體的熱門打卡點。
銀娛企業事務董事林志成先生代表集團領取健力士世界紀錄獎狀 ，並在證書頒授儀式上表示：「這項破紀錄的最大彩色乒乓球藝術品，充份展現我們對澳門體育事業，尤其是乒乓球運動發展的堅定支持，亦彰顯銀河綜藝館作為澳門眾多體育盛事據點的魅力。同時，這亦是銀娛及旗下物業第三度獲得健力士世界紀錄的殊榮，期望藉此進一步助力推廣澳門『世界旅遊休閒中心』定位的多元魅力。」
是次挑戰活動嚴格遵循健力士世界紀錄的規格要求，由健力士世界紀錄官方認證官及兩位見證人 - 中國澳門體育暨奧林匹克委員會主席陳澤武先生及中國澳門體育暨奧林匹克委員會秘書長馬志成先生現場進行驗證，確認銀娛成功以7,000顆彩色乒乓球打造出「最大彩色乒乓球藝術品」，刷新該項目的世界紀錄。
此藝術品靈感來自運動精神本身，加上乒乓球是一項講求速度、精準與專注的運動，完美體現了運動員的堅韌與熱情。這不僅是一件靜態展示作品，更是一段動態視覺敘事，透過鮮明色彩與巧妙構圖，將運動的活力與藝術的優雅融為一體。
作為十五運會乒乓球項目的主辦場地，銀河綜藝館將於今年11月成為焦點，迎接來自全國的頂尖運動員齊聚一堂，爭奪榮耀。十五運會由廣東、香港及澳門三地聯合舉辦，標誌全國運動會首次在大灣區舉行，象徵中國體育邁入團結與協作的新時代。
與此同時，《藝薈乒乓．球拍珍品及藝術展覽》帶領觀眾踏上一段探索乒乓球拍珍品典藏的傳承與美學演變的精彩旅程。展覽展出超過40件珍稀且具歷史意義的球拍——從十九世紀的羊皮覆蓋款式到現今高科技碳纖維設計——突顯乒乓球運動的演進歷程。隨著健力士世界紀錄認證以彩色乒乓球創作全球最大型的藝術裝置完成並展出，此藝術品亦是這次展覽的壓軸展品。
秉持對社區參與及共融運動的承諾，銀娛連續15年冠名贊助並與澳門特殊奧運會共同舉辦「銀娛澳門特殊奧運融合乒乓球同樂日」。10月19日，適逢全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒數50日，銀娛於「澳門銀河」東翼廣場舉行「銀娛澳門特殊奧運融合乒乓球同樂日2025」開幕儀式，多位嘉賓出席支持。儀式後，嘉賓亦參觀了《藝薈乒乓．球拍珍品及藝術展覽》，感受體育與文化創意交融的魅力。此前，銀娛亦舉辦「DIY樹脂乒乓球拍共融工作坊」，邀請特奧會成員及銀娛員工康樂會屬下的乒乓球隊球員參與其中，藉此進一步推廣關懷共融理念。
展望11月，「澳門銀河」將推出「銀河奪金榮耀」慶祝活動，為來自各地的賓客提供贏取一系列千足純金大獎及金飾精品等豐富獎品的機會，映襯運動員於銀河綜藝館贏得金牌，同時為這個季節增添更多精彩。
從2025年9月至2026年1月，「澳門銀河」舉辦的一系列活動，充分展現銀娛於澳門及更廣泛地區在運動及文化方面持續推動乒乓球發展。銀娛亦積極培育本地乒乓球人才，在中央人民政府的指導下，為澳門未來發展注入動力。
《藝薈乒乓．球拍珍品及藝術展覽》
地點：「澳門銀河」東翼廣場（免費觀賞）
日期：即日至2026年1月4日
如欲更了解「澳門銀河」，歡迎造訪www.galaxymacau.com。
#澳門銀河
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂， ，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風 味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗; 面積超過10萬平方米的銀河時尚匯，雲集了超過200個國際時尚豪華品牌，為客人提供從高端精品旗艦店到潮流時尚生活、精彩多元的品牌選擇，是追求全新時尚與創意體驗的潮流熱點，及購物的人氣之選；極具規模的 3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。
銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館─銀河綜藝館。

新聞稿由客戶提供
