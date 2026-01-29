「銀河藝萃」璀璨呈獻 中國銅藝大師朱炳仁澳門首展

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年1月29日 - 公曆新年伊始，農曆新年在即，銀河娛樂集團特別於旗下「澳門銀河」綜合度假城之文藝空間「銀河藝萃」隆重呈獻《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》，展出中國國家級非物質文化遺產項目「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁大師的一系列鉅作，由即日起至4月12日展出。是次展覽既是朱炳仁大師的藝術作品首度在澳門展出，亦集合朱炳仁大師多個類別的創作，以及其兒子朱軍岷老師的作品。不單是大師藝作的展現，更是藝術傳承的最真切體現。是次展覽的成功舉辦，有賴澳門特別行政區政府旅遊局，以及澳門特別行政區政府文化局的支持協助。





Zhu Bingren Exhibition at GalaxyART

銅，色澤溫婉，承載東方千年祥瑞。中國知名藝術大師朱炳仁大師，承百年家學，開熔銅新章，不單傳承庚彩工藝，更獨創「熔銅」等技藝，從最初以銅融入建築，到後來的藝術品創作，著實將銅藝由建築延展至生活美學，使古老技藝在當代煥發新生。



躍入馬年 ，《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》精選朱炳仁大師及朱軍岷老師68件（套）代表作品，其中以「馬」為主題的創作多達38匹。作品以高溫釉彩塑造駿馬，既承襲唐馬的雄渾氣韻，又融入西方寫實手法與現代美學，展現跨越地域及文化背景的創作。駿馬昂首奔馳，寓意馬年鴻運、奔騰不息，為賓客帶來新歲的祝福與力量。



1月28日上午，澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東先生、澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明先生、銀河娛樂集團董事程裕昇先生、第14屆全國人大代表、中國僑聯副主席劉藝良先生、《中國文化人物》社長王保勝先生、朱炳仁大師及朱軍岷老師，出席主禮開幕儀式。





（左起）第14屆全國人大代表、中國僑聯副主席劉藝良先生、澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明先生、澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東先生、銀河娛樂集團董事程裕昇先生、《中國文化人物》社長王保勝先生、展覽藝術家朱炳仁大師及朱軍岷老師，出席並主禮開幕儀式。



程裕昇先生表示：「銀河娛樂集團持續致力推動文藝發展及『旅遊+文化』的創新融合，為澳門增添光彩。藉著今次展覽，銀娛將非遺技藝帶到世界旅遊休閒中心。今次於『銀河藝萃』的展覽將朱大師數十年心血、創新精神與多元作品匯聚一堂，首度呈現澳門作獨家展出，讓來自各地的觀眾能一次過欣賞到朱大師多元而精彩的匠心鉅作，份外珍貴。」





「澳門銀河」旗下文藝殿堂「銀河藝萃」隆重呈獻中國國家級非物質文化遺產項目「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁大師的《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》。展覽現已啓幕，展期至4月12日。



朱炳仁大師表示：「九年前我曾踏上這片土地，澳門海納百川的氣度，始終讓我念念不忘。從《三江潮匯》的壯闊到《翠羽芳華》的靈動，每一件作品都藏著我對銅藝的堅守與創新。我希望這些流動的銅光金彩，能成為連接大灣區情感的文化紐帶。」





作為國家級銅藝傳承人，朱炳仁大師是二十年熔銅藝術的開拓者。其作品以現代技法融合傳統工藝，為銅藝樹立了新的典範。



貴為國家級銅藝大師，並挾著中國藝術研究院研究員、北京故宮博物院文創顧問等頭銜，朱炳仁大師是二十年熔銅藝術的開拓者。其作品以現代技法融合傳統工藝，既蘊含吉祥寓意，亦被中國多家頂級博物館收藏並廣受讚譽。是次澳門首展內的大部份展品，皆未曾對外展出，當中甚至更包括特別為「銀河藝萃」創作的藝術品，著實引人入勝，意義非凡。



「銀河藝萃」自成立以來，致力於推動中外文化交流，呈獻多元藝術展覽與跨界合作。本次展覽以朱炳仁大師的銅雕藝術為核心，將中國非遺技藝帶入國際旅遊度假城的舞臺，讓本地居民與國際賓客在「澳門銀河」的華麗氛圍中，近距離欣賞國家級工藝的精妙之美。



銀河娛樂集團誠邀各界賓客蒞臨，共賞《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》。在銅光流轉間，感受非遺技藝的匠心之美，迎接馬年奔騰的嶄新篇章。是次展覽展期至4月12日，每日由早上11時至晚上9時開放，免費入場。



感受大師巧手成形的閃耀光芒

五大展區為「馬到功成 吉運亨通」、「歲末清供 喜樂滿堂」、「大國禮贈 福澤萬方」、「彩潑春風 銅攬氣象」、「濠江熔光 揚帆遠航」。分別圍繞姿態萬千、可動可靜的良駒；歲末清雅的花藝熔銅清供；盛載國家外交任務、傳達華夏高光亮麗之美的銅藝國禮；姿態萬千、氣勢磅礡的山河氣韻和意味穩如泰山的銅印；以及蘊藏澳門風韻、祝願濠江破浪前行、融匯萬象、和合共生的一系列熔銅作品。



是次於「銀河藝萃」展出的作品當中，除了多匹動態十足的馬匹外，更包括多件意象特別的作品，例如＜雨歸漁歌＞。朱大師以自創的熔銅技藝，任由熔化的銅自由流淌，以意象立體展現既像金黃枝葉又如雨中漁火的動態。下方漆上綠色的熔銅，既像隨水飄盪的海草，亦似悠然流動的湖水，活靈活現地回顧澳門從小漁村一躍為世界旅遊休閒中心的歷史。



朱大師對瑞鳥孔雀亦有獨到的喜愛，是次展覽就展出兩件孔雀的創作，其中一件更是特別為「銀河藝萃」創作。肅立的孔雀烱烱有神，直看前方，猶如展望更美好的未來。尾部的翎毛自然伸展，散發優雅自若的神色。翎毛特別以庚彩工藝逐層漆上紫色，既是祥和之色，亦與「澳門銀河」典雅渾然天成。底座兩朵盛放的荷花——澳門的市花——與展出的城市緊緊相扣。





朱大師對瑞鳥孔雀亦有獨到的喜愛，是次展覽其中一套展品特別為「銀河藝萃」創作：肅立的孔雀烱烱有神，直看前方，猶如展望更美好的未來。



《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》亦展出多件出自朱軍岷老師手筆的熔銅清供系列盆景，手法精細，從花蕊、花瓣到枝葉皆栩栩如生，仔細欣賞才足以體會銅藝的精妙之處。





朱炳仁大師以鑄造塑形，獨創高溫釉彩工藝，以礦物釉料反復施塗、高溫燒制，使馬身色澤絢爛，靈動璀璨，金鞍映日，赤鬃生風。

朱炳仁大師的一雙巧手，完美實現廣闊思海裡的無限創意，轉化堅硬的銅為一幅幅引人入勝的壁畫，例如圖中六米長的「八駿圖」，以灼灼光華照見傳統新生，以錚錚風骨回應時代叩問。

作為國家級藝術大師及銅藝傳承人，朱炳仁大師的不少作品曾作為國禮贈予外國政要，見證外交高光時刻。



非遺傳承：大師藉展覽之機走進本澳高校與年輕人交流

為了讓本地年輕一代認識非遺手藝，朱炳仁大師借著是次在「銀河藝萃」作澳門首展之契機，特意走進澳門科技大學，與該校人文藝術學院合作，於1月27日為藝術系相關學生舉辦一場以非遺傳承為主題的講座。朱炳仁大師親身向一百多位來自藝術學專業的學生分享其藝術創作生涯的點滴，並講述推動非遺的可持續發展等議題。



