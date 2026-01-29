專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
「銀河藝萃」璀璨呈獻 中國銅藝大師朱炳仁澳門首展
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年1月29日 - 公曆新年伊始，農曆新年在即，銀河娛樂集團特別於旗下「澳門銀河」綜合度假城之文藝空間「銀河藝萃」隆重呈獻《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》，展出中國國家級非物質文化遺產項目「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁大師的一系列鉅作，由即日起至4月12日展出。是次展覽既是朱炳仁大師的藝術作品首度在澳門展出，亦集合朱炳仁大師多個類別的創作，以及其兒子朱軍岷老師的作品。不單是大師藝作的展現，更是藝術傳承的最真切體現。是次展覽的成功舉辦，有賴澳門特別行政區政府旅遊局，以及澳門特別行政區政府文化局的支持協助。
銅，色澤溫婉，承載東方千年祥瑞。中國知名藝術大師朱炳仁大師，承百年家學，開熔銅新章，不單傳承庚彩工藝，更獨創「熔銅」等技藝，從最初以銅融入建築，到後來的藝術品創作，著實將銅藝由建築延展至生活美學，使古老技藝在當代煥發新生。
躍入馬年 ，《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》精選朱炳仁大師及朱軍岷老師68件（套）代表作品，其中以「馬」為主題的創作多達38匹。作品以高溫釉彩塑造駿馬，既承襲唐馬的雄渾氣韻，又融入西方寫實手法與現代美學，展現跨越地域及文化背景的創作。駿馬昂首奔馳，寓意馬年鴻運、奔騰不息，為賓客帶來新歲的祝福與力量。
1月28日上午，澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東先生、澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明先生、銀河娛樂集團董事程裕昇先生、第14屆全國人大代表、中國僑聯副主席劉藝良先生、《中國文化人物》社長王保勝先生、朱炳仁大師及朱軍岷老師，出席主禮開幕儀式。
程裕昇先生表示：「銀河娛樂集團持續致力推動文藝發展及『旅遊+文化』的創新融合，為澳門增添光彩。藉著今次展覽，銀娛將非遺技藝帶到世界旅遊休閒中心。今次於『銀河藝萃』的展覽將朱大師數十年心血、創新精神與多元作品匯聚一堂，首度呈現澳門作獨家展出，讓來自各地的觀眾能一次過欣賞到朱大師多元而精彩的匠心鉅作，份外珍貴。」
朱炳仁大師表示：「九年前我曾踏上這片土地，澳門海納百川的氣度，始終讓我念念不忘。從《三江潮匯》的壯闊到《翠羽芳華》的靈動，每一件作品都藏著我對銅藝的堅守與創新。我希望這些流動的銅光金彩，能成為連接大灣區情感的文化紐帶。」
貴為國家級銅藝大師，並挾著中國藝術研究院研究員、北京故宮博物院文創顧問等頭銜，朱炳仁大師是二十年熔銅藝術的開拓者。其作品以現代技法融合傳統工藝，既蘊含吉祥寓意，亦被中國多家頂級博物館收藏並廣受讚譽。是次澳門首展內的大部份展品，皆未曾對外展出，當中甚至更包括特別為「銀河藝萃」創作的藝術品，著實引人入勝，意義非凡。
「銀河藝萃」自成立以來，致力於推動中外文化交流，呈獻多元藝術展覽與跨界合作。本次展覽以朱炳仁大師的銅雕藝術為核心，將中國非遺技藝帶入國際旅遊度假城的舞臺，讓本地居民與國際賓客在「澳門銀河」的華麗氛圍中，近距離欣賞國家級工藝的精妙之美。
銀河娛樂集團誠邀各界賓客蒞臨，共賞《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》。在銅光流轉間，感受非遺技藝的匠心之美，迎接馬年奔騰的嶄新篇章。是次展覽展期至4月12日，每日由早上11時至晚上9時開放，免費入場。
感受大師巧手成形的閃耀光芒
五大展區為「馬到功成 吉運亨通」、「歲末清供 喜樂滿堂」、「大國禮贈 福澤萬方」、「彩潑春風 銅攬氣象」、「濠江熔光 揚帆遠航」。分別圍繞姿態萬千、可動可靜的良駒；歲末清雅的花藝熔銅清供；盛載國家外交任務、傳達華夏高光亮麗之美的銅藝國禮；姿態萬千、氣勢磅礡的山河氣韻和意味穩如泰山的銅印；以及蘊藏澳門風韻、祝願濠江破浪前行、融匯萬象、和合共生的一系列熔銅作品。
是次於「銀河藝萃」展出的作品當中，除了多匹動態十足的馬匹外，更包括多件意象特別的作品，例如＜雨歸漁歌＞。朱大師以自創的熔銅技藝，任由熔化的銅自由流淌，以意象立體展現既像金黃枝葉又如雨中漁火的動態。下方漆上綠色的熔銅，既像隨水飄盪的海草，亦似悠然流動的湖水，活靈活現地回顧澳門從小漁村一躍為世界旅遊休閒中心的歷史。
朱大師對瑞鳥孔雀亦有獨到的喜愛，是次展覽就展出兩件孔雀的創作，其中一件更是特別為「銀河藝萃」創作。肅立的孔雀烱烱有神，直看前方，猶如展望更美好的未來。尾部的翎毛自然伸展，散發優雅自若的神色。翎毛特別以庚彩工藝逐層漆上紫色，既是祥和之色，亦與「澳門銀河」典雅渾然天成。底座兩朵盛放的荷花——澳門的市花——與展出的城市緊緊相扣。
《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》亦展出多件出自朱軍岷老師手筆的熔銅清供系列盆景，手法精細，從花蕊、花瓣到枝葉皆栩栩如生，仔細欣賞才足以體會銅藝的精妙之處。
非遺傳承：大師藉展覽之機走進本澳高校與年輕人交流
為了讓本地年輕一代認識非遺手藝，朱炳仁大師借著是次在「銀河藝萃」作澳門首展之契機，特意走進澳門科技大學，與該校人文藝術學院合作，於1月27日為藝術系相關學生舉辦一場以非遺傳承為主題的講座。朱炳仁大師親身向一百多位來自藝術學專業的學生分享其藝術創作生涯的點滴，並講述推動非遺的可持續發展等議題。
欲更瞭解「澳門銀河」，歡迎造訪www.galaxymacau.com。
Hashtag: #GalaxyMacau #GalaxyArt #澳門銀河 #銀河藝萃
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悅榕莊、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悅榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悅，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯™」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。「百老匯美食街」搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的「百老匯舞臺」匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室內綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：
,
及
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 3 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」
鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 19 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 20 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有壽桃秘製牛腩/高湯牛腩平均 $34/包、家樂牌鮮露240克平均 $10.5/支、La Molisana 精選意大利粉500克平均 $11.95/包、炒麵王平均 $6.5/盒！YAHOO著數 ・ 2 小時前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 23 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 4 小時前
日元貶值策略引火自焚 華盛頓對日本快要不耐煩了
《巴隆周刊》最新分析指出，隨著日本首相高市早苗上任滿三個月，其主導的「高市經濟學（Sanaenomics）」正將日本推向金融與外交的雙重深淵。華府近期釋放出強烈訊號，顯示對日本採取「以鄰為壑」的日圓貶值政策，以及該策略引發全球債權市場震盪的後果，耐心正在逐漸耗盡。鉅亨網 ・ 20 小時前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 2 天前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 6 小時前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限29/01）
萬寧今日出位價Ryo呂韓蔘滋養防脫洗護髮系列低至 $65.9/件；Ryo呂參照《東醫寶鑑》，以人蔘、山茶、松葉及川穹配製的調和丹，幫助頭皮與秀髮的營養循環、抑制脫髮刺激因數、強化髮根促進生長。YAHOO著數 ・ 3 小時前
【759阿信屋】勁抵價 蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件（29/01-30/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，蛋白鳳凰蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件、Ferrero Rocher金莎朱古力T16 $138/2件、韓國HBAF系列果仁 $44.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前