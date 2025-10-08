銀色債券最終發行額550億元 最多獲派17手

【Now新聞台】政府新一批銀色債券最終發行額550億元，最多獲派17手。

政府最終接獲逾37萬份有效申請，申請本金總額逾982億元，最終發行額550億元，多於目標發行額50億元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲17手，認購16手或以下申請將獲全數配發，認購16手以上的申請獲派16手後會進行抽籤，以決定配發多一手債券。

銀債將於10月10日在基礎建設債券計劃下的零售部分發行。財政司司長陳茂波表示，今批銀色債券的申請人數和認購額均為歷年新高，顯示銀債繼續廣受市民歡迎，政府會繼續因應認購反應及市場情況等因素，檢視銀債安排。

#要聞