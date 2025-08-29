男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
銀色債券2025｜政府下午公布發行詳情 近年保底息率達5厘
香港政府今日(29日)發公告，表示財經事務及庫務局局長許正宇將於下午3時30分將主持發行銀色債券記者會，屆時料披露更多新一期銀債的細節。
滙豐中銀為聯席安排行
金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長(項目推展及策略)馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行(香港)的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀色債券委任上述兩間銀行為聯席安排行。
回顧政府在2023年及2024年的銀色債券發行，其中保底利息分別有5厘和4厘。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/銀色債券2025-政府下午公布發行詳情-近年保底息率達5厘/594079?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
國家財政部在港成功發行125億人幣國債
國家財政部昨日(27日)成功通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)，面向機構投資者招標發行2025年第四期125億元人民幣(下同)國債，認購倍數3.35倍。 其中，兩年期規模為30億元，發行利率1.51%；三年期規模為40億元，發行利率1.54%；五年期規模為40億元，發行利率1.69%；15年期規模為15億元，發行利率2.09%。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 2 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 23 小時前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 5 小時前
港鐵東涌東站工地疑用冒牌磚 德國貨變國產貨 議員：如涉報告造假須追究｜Yahoo
港鐵東涌綫延綫東涌東站地盤被揭發使用冒牌牆磚，港鐵原本訂購德國「YTong」牆磚，但現時在地盤內的牆磚則來自內地品牌「Beijing YiTong」。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（29 日）在電台節目表示，工地在使用牆磚前會收到「物料檢驗報告」，目前要調查報告內寫上的牆磚品牌是來自德國還是內地，如果是前者就屬於職員「睇漏眼」，但如果是後者則有造假嫌疑，相當嚴重，需要追究責任。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
陳伶俐再婚隱形富豪進駐過億獨立屋 背山面海宮廷風裝潢曝光極奢華
陳伶俐於1996年參選香港小姐競選，雖然未能奪冠但仍成功簽約TVB入行。陳伶俐於一次訪問中與林敏驄結緣，於1997年認愛，翌年結婚，育有兩子林肯和林善，不過婚姻僅維持10年。2012年，陳伶俐再婚新加坡隱形富豪、胡嘉烈後人劉頌銘，婚後搬入山頂價值過億嘅獨立屋。日前，陳伶俐分享家居照令豪宅花園曝光。獨立屋面積約3,000呎，背山面海，其裝潢以宮廷風格為主，設雲石地板，並掛有水晶吊燈，無論是視覺還是藝術層面都極盡奢華。另外，豪宅設過千尺戶外花園空間，適合泳池派對或戶外燒烤，陳伶俐不時邀請好友到訪。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
逾5成受訪者盼公屋居屋有會所 公屋聯會：「提升住戶幸福感 歸屬感係政府工作方向」
公屋聯會早前進行一項調查，結果發現接近六成受訪市民期望資助屋可以增設會所設施，近半人則希望單位可預先安裝抽氣扇及冷氣機等家電。該聯會建議政府可於樓盤的公共空間增設溫習室及遊樂室等設施，並考慮提高交樓標準，為居民帶來更優質的居住體驗。28Hse.com ・ 3 小時前
海德園開價貼近太古城 雙贏局面還是互相搶客？
海德園公布首批價單，折實均價約1.7萬，定價貼近太古城惹熱議，究竟新盤必搶還是帶動太古城成交，形成新舊盤雙贏局面？Yahoo 地產 ・ 5 小時前
英偉達績優價跌 市場憂「金主」將閂水喉？
科網巨頭在人工智能（AI）方面持續大規模投資，繼續推動英偉達於第二季度在數據中心業務上迅速增長，但華爾街同時警告，這增速在未來或面臨放緩的風險。Yahoo財經 ・ 48 分鐘前
破39宗店舖盜竊案 13男女被捕涉款逾8萬元
【on.cc東網專訊】將軍澳區警員留意到本年5月至7月，區內店舖盜竊案有上升趨勢，人員於本月1日至27日展開一連串行動，偵破39宗由本年2月至8月期間發生的店舖盜竊案。當中28宗於將軍澳區內發生，牽涉商戶大部分為大型連鎖超市、個人護理產品店、零售店及大型連鎖服裝on.cc 東網 ・ 2 小時前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
葵涌廣場書店職員涉辱罵警員被捕 翌日數十警出動巡查商場 商戶：警察話會再嚟︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】葵涌廣場昨日（27日）發生警員遭辱罵事件，有二手書店職員涉擾亂秩序被捕。今日網上流傳影片顯示該商場今日出現大批警察，有商户透露警方分別於早上 11 時和下午 2 時左右出現，每次有數十位警員出動，巡查商場內的二手書店。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
【惠康】買4支指定牙齦適牙膏 即送總值$180禮品（即日起至04/09）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支牙齦適精選單支裝牙膏，即送總值$180豐富禮品；買任何家樂氏穀物早餐產品滿$50，即送總值$27豐富禮品！YAHOO著數 ・ 4 小時前
華姐冠軍廖碧兒轉戰商界近日歸隱田園自給自足 備受TVB力捧曾被冠上拜金之名
2001年華姐冠軍廖碧兒 （Bernice）近年投身商界，並忙於經營紅酒生意。她最近於小紅書分享田園生活的點滴，自給自足的她親田下田種植，又親身示範煮岀農家菜。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《黑神話：悟空》後3A大作崛起！外媒預測：中國將主導未來10年遊戲產業
近年來，中國遊戲產業迅速的崛起，從手遊多平台《原神》、《鳴潮》、《絕區零》等在多個地區的成功，到《黑神話：悟空》千萬銷量所帶起的 3A 遊戲風潮，其發展速度和潛力受到全球玩家矚目。而近日，外媒也分析和預測，中國將會在未來 10 年引領整個遊戲產業的風潮，只因為他們的開發者全都受《黑神話：悟空》影響，抱持著：「我們必須更努力工作，我們必須把遊戲做得更好」來滿足玩家的期待。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前