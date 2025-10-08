銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘。(資料圖片/蘇文傑攝)

新一批保底息3.85厘銀色債券認購及配發結果今午(8日)出爐。政府表示，截至9月29日認購期結束為止，一共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。

陳茂波指，今批銀色債券的申請人數和認購額均為歷年新高，足證銀色債券繼續廣受市民歡迎。(資料圖片)

配發結果等將個別通知

銀債的最終發行額為550億元，高於500億元的目標發行額。政府按照發行通函中所載的機制配發債券，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲17手(每手為1萬元)。認購16手或以下債券的89,958份申請將全數獲配發所申請的債券。餘下認購16手以上的281,863份申請則將先獲配發16手債券，而進行抽籤後，其中113,918份申請可獲配發多一手債券。

廣告 廣告

銀債將於周五(10日)在基礎建設債券計劃下的零售部分發行。申請人會獲個別通知其配發結果、適用認購款項，以及退回超出獲配發債券部分的申請款項。

陳茂波：申請認購額創新高證受歡迎

財政司司長陳茂波表示，今批銀色債券的申請人數和認購額均為歷年新高，足證銀色債券繼續廣受市民歡迎。他重申，銀債為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，同時支持惠及經濟和民生的基建項目，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的「參與感」和「獲得感」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/銀色債券2025-最終發行額550億-逾37萬人申請全部獲配發-最多可獲17手/606710?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral