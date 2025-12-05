宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
銀行加碼應急支援 優先處理宏福苑受災人士需要
【on.cc東網專訊】為進一步協助大埔火警受災人士紓困，香港金融管理局及香港銀行公會今日(12月4日)再次與28間零售銀行(包括數字銀行)會面，跟進應急措施成效及商討更多支援措施，重申業界會以體恤的態度和靈活的安排為受災人士持續提供適切幫助。
金管局及銀行公會上周五(11月28日)推出多項應急支援措施，包括各零售銀行開設24小時電話專線、提供預先批核的6個月還款寬限期、優先處理受災人士銀行戶口操作及補辦文件等。
銀行業界今日宣布，進一步推出以下5項跟進措施，包括加快處理死難者的銀行帳戶和保險箱事宜——金管局與銀行業界及有關政府部門建立協作機制，協助親屬加快處理死難者的銀行帳戶和保險箱事宜。同時，銀行業界將加強保護相關帳戶，嚴防未經授權的提款及其他詐騙行為；
為受災人士提供信貸支援及便利安排——推出以下信貸支援措施，以減輕受火災影響人士的流動資金壓力；提供緊急免息或低息貸款——各大零售銀行分別推出為受災人士特設的緊急免息或低息貸款，首6個月免供款及豁免手續費。有關各間銀行的相關條款和詳情，可向個別銀行查詢；擴大信貸支援措施覆蓋範圍——除了受災居民，信貸支援措施即日起亦涵蓋在事故中受傷或離世的建造業工人、清潔工和保安員及其親屬，以減輕他們的財務壓力；密切跟進按揭後續安排——金管局及銀行公會將繼續與業界商討受災居民的按揭後續安排，以體恤和靈活的原則處理每宗個案，以及當中涉及的法律、保險賠償和樓宇復修、復建安排等問題。現時銀行業為相關按揭提供預先批核的6個月本金和利息還款寬限期，可減輕受災居民的即時資金壓力，同時給予他們與有關機構時間和空間處理。
靈活協助受災居民兌換殘損的鈔票和硬幣——3間發鈔銀行(匯豐銀行、渣打銀行及中銀香港)將在受災大廈解封後提供一站式服務，為受災居民檢測及兌換任何發鈔行及政府發行、因是次火災受損的鈔票及硬幣。受災居民毋須自行處理殘損鈔票和硬幣，盡量保持現狀，並帶同受災居民身份證明，前往發鈔行分行處理；不會收取與「大埔宏福苑援助基金」的銀行帳戶往來的手續費——各零售銀行亦不會收取任何與政府「大埔宏福苑援助基金」銀行帳戶往來的手續費，包括存入捐款及收取基金資助；
繼續延長大埔區銀行分行的服務時間——大埔區的銀行分行將繼續延長服務時間，於12月6日(星期六)上午9時至下午5時及12月7日(星期日)上午9時至下午1時保持營業。
金管局與銀行公會注意到有騙徒利用大埔火災行騙，一直與警方保持緊密溝通及提醒業界和公眾保持警覺，並邀請執法部門於會上解說火災相關的最新騙案手法，促進業界加強監察和防範，包括加強留意災後申請更改住宅地址或通訊地址至大埔宏福苑的個案，同時積極配合執法部門的調查工作。市民若接到自稱銀行職員的來電時，應核實來電者身份，切勿對可疑人士透露個人和銀行帳戶資料、密碼等敏感資訊。
