銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦遭擊傷命危 大判二判被捕

銅鑼灣發生墮物傷人案。警方周六（6日）早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女周五（5日）在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地上，現場遺下一灘血迹。救護員其後將昏迷事主送往瑪麗醫院治理。據了解，受傷女子持雙程證來港，事發時正於上址執紙皮，現場是渣甸街和怡和街之間後巷，定滑輪從怡和街48號的大廈跌落擊中女傷者，她頭骨骨裂，情況危殆，目前在深切治療部留醫。

警方經初步調查，懷疑女事主被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中暈倒受傷。警方拘捕兩名分別41歲及48歲的姓陳男工程負責人，涉嫌「容許物體自建築物墮下」，現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，被捕的陳姓41歲男子為工程大判，陳姓48歲男子為工程二判。

