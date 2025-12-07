精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦遭擊傷命危 大判二判被捕
銅鑼灣發生墮物傷人案。警方周六（6日）早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女周五（5日）在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地上，現場遺下一灘血迹。救護員其後將昏迷事主送往瑪麗醫院治理。據了解，受傷女子持雙程證來港，事發時正於上址執紙皮，現場是渣甸街和怡和街之間後巷，定滑輪從怡和街48號的大廈跌落擊中女傷者，她頭骨骨裂，情況危殆，目前在深切治療部留醫。
警方經初步調查，懷疑女事主被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中暈倒受傷。警方拘捕兩名分別41歲及48歲的姓陳男工程負責人，涉嫌「容許物體自建築物墮下」，現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，被捕的陳姓41歲男子為工程大判，陳姓48歲男子為工程二判。
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前